Que ya salió más caro Santa Lucía

No, no es el informe de la vilipendiada ASF, sino de CAPA, Centre For Aviation, que encabeza Peter Harbison, una firma australiana especializada en la industria aérea entre el Pacífico Sur con América y Europa. Este centro independiente hizo cálculos (sin politiquería o conservadurismo) sobre el costo de la terminal aérea General Felipe Ángeles y estima que ya salió 700 millones de dólares por arriba de lo que hubiese costado terminar el cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

CAPA calcula que la obra que se desarrolla en Santa Lucía bajo el mando del General Gustavo Vallejo lleva un costo de 4,700 millones de dólares… y a ello hay que agregar los costos de cancelación del NAIM por otros 9 mil millones de dólares (unos 180 mil millones de pesos, sumando el costo de la deuda al costo de las obras y materiales abandonados) con lo que suman 13,700 millones… arriba de los 13 mil millones del NAIM. Agrega que Santa Lucía, cuyos costos han cambiado en 5 ocasiones, podrían subir aún más, aunque “el proyecto fue clasificado como secreto por el señor López Obrador y no dan costos adicionales actualizados. La Sedena afirma que dar tales detalles públicos podría dañar el proyecto”, expone.

Interjet, ¿quién paga? Es ineludible la desaparición de Interjet, que ahora encabeza Alejandro Del Valle. Pero su desaparición dejará una deuda con el servicio aeroportuario público —a la que contribuyó la gestión de Miguel Alemán— superior a los 3 mil millones de pesos: unos 400 millones al Seneam, unos 1,500 millones al AICM, 1,200 millones en combustibles a ASA más lo que se emborucó del Instituto Nacional de Migración. Por cierto, ¿y los funcionarios que permitieron que esas deudas se multiplicasen?

Cemex crece… en Europa. Y la multinacional que dirige Fernando González participa en uno de los proyectos de infraestructura más importantes de Europa, específicamente en Polonia, en la construcción de la Autopista S61 Vía Báltica, un componente estratégico para el transporte transcontinental. Cemex aporta el cemento y concreto para un tramo de 18 kilómetros que contribuirá en la conexión de diversas comunidades en la frontera de Lituania y su enlace con Letonia, Estonia y el resto del continente.

Agilizan servicios migratorios. Interesante la reunión en la que participaron tres secretarios de Estado, Olga Sánchez Cordero, de Gobernación; Jorge Arganis Díaz-Leal, de Comunicaciones y Transportes y Miguel Torruco, de Turismo, además del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, en la que revisaron el proyecto para atender un reclamo añejo del sector turístico que puede ayudar a acelerar los procesos de ingreso al país de visitantes extranjeros: la digitalización de los servi-cios migratorios.

Así que todo camina para que, al fin, se acaben las largas filas en los aeropuertos con un proceso ágil y cómodo para la entrada del turismo internacional. Por lo pronto, habrá un trabajo coordinado entre el INM, la Unidad de Gobierno Digital de la Presidencia y la Policía Cibernética para sacar adelante el proyecto que se le encargó al Conacyt y a la empresa Infotecc, la cual ya está diseñando un sistema tecnológico para la digitalización que, dicen, deberá estar listo en quince días. Otro punto es que habrá agentes de migración en turnos de 24 horas para que nunca se quede sin una autoridad los puntos de entrada.