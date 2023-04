Tren Maya operará con subsidio

Y también para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), pero probablemente lo requerirá por menos tiempo: bajo el considerando que la ejecución de dicho Corredor y del Tren Maya concluirá este año en cuanto gasto de inversión, ya dejaron de ser considerados como “proyectos prioritarios” en los Pre-Criterios de Política Económica que recién presentó la Secretaría de Hacienda, a cargo de Rogelio Ramírez de la O. Por tanto, el planteamiento preliminar es que sólo se les asignará gasto operacional, es decir, recursos para su funcionamiento inicial en 2024.

Esto significa en palabras simples que necesitarán subsidio federal, porque evidentemente no tendrán la masa crítica de personas y carga para lograr en el corto ni en el mediano plazo.

En todo caso, el CIIT, a cargo del vicealmirante Raymundo Morales, es el que tendría mejores oportunidades de alcanzar rápidamente su punto de equilibrio…, eso sí, tan pronto inicie la comercialización de los 10 parques industriales, proyectos entre Veracruz y Oaxaca, al tiempo que se especifiquen los estímulos fiscales para las empresas que se instalen en ellos.

El Tren Maya es otra cosa, pues Fonatur, de Javier May, abandonó el proyecto de hacer 11 Centros Integralmente Planeados (CIP) en igual número de estaciones, porque a su parecer eso le parecía “muy burguesito” Que la Estación de Tulum vaya a estar a 34 kilómetros de la Playa de Tulum describe a la perfección esa visión “justiciera”. Así que, sin los ingresos de los comerciales en las estaciones, habrá que esperar a que sus 43 convoyes logren ocupaciones óptimas y que la carga por camión se traslade al tren…, lo cual, según la experiencia internacional, sucede en periodos de 10 a 15 años, aunque el transporte de pasajeros siempre es deficitario como negocio.

Pero bueno, si la ejecución de ambos proyectos no se termina este año, Hacienda, a sugerencia de Defensa y Marina, propondrá asignarles gasto de inversión adicional en 2024.

A trabajar, que esos subsidios no se pagarán solos.

Adán Augusto, presidente. Adán Augusto López Hernández, actual secretario de Gobernación, es una de las cuatro “corcholatas” que buscan ser el candidato presidencial por Morena, y hasta hace un par de meses era el que, por el ruido que hacían las otras, menos figuraba ante la opinión pública y publicada. Pero hoy parece que la historia se trastocó: el observador agudo y pensante ya percibió el trabajo discreto y puntual con que Adán Augusto se perfila a ser el sucesor presidencial, no sólo por la confianza que Andrés Manuel López Obrador tiene en él, sino porque desde que llegó a Bucareli se convirtió en el principal operador político e impulsor de los asuntos más importantes del Gobierno federal desde la Segob. Incluso ha tenido que sacar del fuego las castañas de otras “corcholatas” que no han podido gestionar su trabajo público, siendo el último —y terriblemente dramático— enfrentar la crisis política suscitada en el centro de retención de migrantes de Ciudad Juárez, derivó en la muerte cruel de 40 migrantes.

Vaya, la semana pasada, el tabasqueño aseguró que él será el próximo Presidente, una declaración que tomó por sorpresa a algunas personas…, pero también habla de la estrategia del funcionario y sus notables tablas para las tareas políticas que le han sido encomendadas y de las que requiere el país para recuperar su gobernanza. ¿Será suficiente su desempeño para competir por la Presidencia en 2024?

Panel del maíz, inminente. Se agotó el plazo de las mesas de diálogo sobre la negativa mexicana a la importación de maíz amarillo transgénico; con ello no vino la cancelación del decreto presidencial de febrero pasado, que mantiene esa prohibición para el uso pecuario e industrial (no de consumo humano) del grano amarillo. En consecuencia, sólo es cuestión de tiempo para que presenten su convocatoria al panel de controversia contra México la USTR, de Katherine Thai, y la representación comercial canadiense, que lleva Mary Ng. No hay un plazo definido de ello y seguramente muchos aspectos de tipo geopolítico se calibran en ambos países para iniciar un inminente y millonario pleito.

¡Híjole con los Mets! En cosas más amables, el conglomerado Xoy, que encabeza Carlos Lazo, colocó un batazo al firmar como patrocinador oficial de los Mets de Nueva York durante cinco años con su marca de tequila ¡Híjole!; en ese periodo, será el tequila oficial en el Citi Field, casa de la novena neoyorquina. Además, incluye acondicionar una cantina totalmente “vestida” de Híjole!, así como zona VIP ubicada a un costado del dugout de los Mets, espacio que también estará perfectamente acondicionado para presenciar los juegos de los Mets con unos tequilas y alimentos entre pecho y espalda.