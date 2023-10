Nuevo corredor en la contienda

La pista de batalla electoral presidencial ya está puesta, en el camino han quedado más de una veintena de nombres que durante el sexenio se barajeaban como aspirantes presidenciales. Personajes que de una u otra forma fueron figuras preponderantes, ya sea en la oposición o en el gobierno.

Políticos de la talla de Carlos Urzúa, Arturo Herrera, Tatiana Clouthier, Ricardo Monreal; Germán Martínez o Sánchez Cordero; que pasaron del ánimo presidencial a un espacio secundario. O en la oposición como los Moreno Valle (QEPD), Ricardo Anaya, Osorio Chong, Gustavo Madero, Javier Corral, Mancera, los Yunes de Veracruz, que pasaron de ser articuladores en sus fuerzas políticas a fuerzas débiles en sus entidades.

Cada sexenio se articula en dos partes relevantes, antes y después de la intermedia, y es muy complejo que un político se mantenga. Días después de los resultados de la intermedia, muchos pensaban que Sheinbaum había quedado arrollada tras la Línea 12 y el resultado adverso en la ciudad, esto no sucedió, hoy es la candidata morenista; otro ejemplo es Gálvez, quien irrumpió en la contienda de una manera explosiva, pero que paulatinamente se ha venido desacelerando sin encontrar un piso hasta ahora. Ambos casos nos recuerdan lo importante que es el manejo progresivo de los tiempos y las crisis en la política.

Por una parte, Morena tiene una candidata que ya ha sorteado crisis de la mano del aparato gubernamental detrás; el bloque PRI-PAN tiene una candidata que se encuentra en medio de una crisis de negativos, de la cual aún se encuentra operando para salir librada. Frente a ambos bloques una tercera opción ha dado su banderazo de salida, Movimiento Ciudadano.

La fuerza naranja ha establecido como ruta conquistar en 2024 la Presidencia de la República, para ello desarrollaron una estrategia denominada Movimiento Escucha, de la cual Jorge Álvarez Máynez, coordina los trabajos nacionales. El resultado es que 30 millones de personas han recibido el impacto de #MovimientoEscucha; lo que pone en la mayoría de las encuestas de vivienda en doble dígito al principal prospecto naranja.

En la Coordinadora Ciudadana Nacional, además exhibieron que la estrategia de ¨Copis¨ y títulos de comunicación de la candidata del PRI-PAN ha copiado la narrativa de “Escucha” y “Futuro” que viene estableciendo Movimiento Ciudadano desde el año pasado.

Entre las verbalizaciones del ejercicio cualitativo que ha realizado el equipo naranja, se establece que Morena ya no es cambio en donde gobierna, en lo local: “en un principio pensé que era cambio, pero es lo mismo”, “estamos decepcionados, porque nos engañaron, el cambio nunca llegó”; sobre la alianza del PRI-PAN, los electores también expresan: “ya no hallan ni cómo convencernos, nos la quieren vender a fuerzas”, “tienen ideales diferentes”, “los gobiernos anteriores eran el PRI y el PAN, y no hubo cambio”.

El ejercicio revela que México quiere una opción nueva, con ideas frescas, compromiso, y honestidad. “Somos otra generación que está pagando las consecuencias del pasado”. Para ello el siguiente paso estratégico del nuevo jugador es “La gran escucha nacional”; para seguir demostrando que mientras la vieja política habla, la nueva política escucha.

A la par, Movimiento Ciudadano, se mete de lleno a la competencia del proceso electoral federal ordinario 2023-2024 (Presidencia, senadurías, diputaciones federales); en términos de los estatutos, hizo un llamado a militantes y no militantes, en partes iguales para la mitad de los cargos.

Para la Presidencia, los aspirantes deben cubrir con al menos 500,000 (quinientos mil) respaldos, distribuidos en al menos la mitad de las entidades de la Federación, para poder ingresar al procedimiento de Asamblea Electoral Nacional; sobre la inscripción se resolverá su procedencia el 6 de noviembre de 2023; el 19 de enero de 2024 se calificará si los precandidatos cumplieron sus requisitos de recaudación de firmas, el 20 del mismo mes se determinará quién ocupará la candidatura presidencial y finalmente será el 5 de febrero que vendrá la resolución presidencial oficial final, posterior a la resolución de impugnaciones.

La Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos será el órgano responsable interno, tripulado por Julieta Macías Rábago. De este proceso saldrá la candidatura de Movimiento Ciudadano; el último corredor en subirse a la contienda presidencial, pero también el único que respetó los tiempos que marca la ley electoral.