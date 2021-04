Arrancan campañas en 9 estados

chihuahua

Maru Campos, lejos del centro

La candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, Maru Campos, escogió la presa La Boquilla para arrancar su campaña a la gubernatura. “Estamos aquí para defender nuestra tierra (…). La nuestra, es una tierra de olvido como decía José Fuentes Mares, lejana al centro de la República” manifestó la alcaldesa con licencia de la capital, a donde también la llevó su proselitismo, además de la ciudad de Camargo, donde la abanderada estuvo arropada por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, ante quien acusó que existen panistas que quieren entregarle el estado a Morena. En las filas guindas, Juan Carlos Loera se trasladó a Ciudad Juárez para arrancar de madrugada su campaña. En el Monumento a Benito Juárez y acompañado por el líder nacional de Morena, Mario Delgado, encabezó una concentración con simpatizantes, a quienes dijo que busca cambiar el modelo de desarrollo de la entidad, además de apuntalar la seguridad, impulsar acciones de infraestructura y combatir la corrupción en el gobierno.

Maru Campos, ayer en La Boquilla. Foto: Especial

zacatecas

Día de guardar para Monreal

Con un video de menos de tres minutos, el candidato de Juntos Haremos Historia, David Monreal Ávila, se dijo respetuoso por los “valores, principios y tradiciones” de las familias zacatecanas.

Monreal Ávila aseguró que para él, este domingo “es el más importante del año” y, congruente con este pensamiento, anunció que será hoy cuando arranque sus actividades de campaña en las que dará a conocer “los cómos” para resolver los problemas que aquejan a los zacatecanos. “Vamos a tener un nuevo Zacatecas”, expresó el candidato.

Mientras tanto, la priísta Claudia Anaya arrancó su campaña con un mitin en las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas. Acompañada por militantes del PRI, PAN y PRD, y entre música y fuegos artificiales, la candidata destacó que su trabajo va encaminado a la inclusión de los jóvenes, migrantes y sobre todo a las mujeres, al ser ellas el pilar de los hogares y el “del futuro gobierno”.

David Monreal llamó a la transformación. Foto: Especial

baja california

Marina, de San Quintín a Ensenada

Marina del Pilar Ávila, candidata de Morena, PT, PVEM, inició su campaña en San Quintín, donde afirmó que fortalecerá los programas de infraestructura en la región e implementará una estrategia encaminada a garantizar el abasto de agua. “Mi compromiso es con todos ustedes, con esos principios, con ese proyecto, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, declaró la exalcaldesa de Mexicali, quien también se trasladó a la ciudad de Ensenada a realizar sendos recorridos por el Malecón y el Mercado Negro de Mariscos. En la madrugada, Lupita Jones, candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, arrancó su proselitismo en la explanada del Centro Cívico de Mexicali, un acto que llamó la atención por contar con juegos pirotécnicos. “Este lugar en unos meses será nuestro”, declaró. Por su parte, el empresario Jorge Hank Rhon, candidato del PES, inició también en Mexicali, en la zona conocida como Los Algodones, donde se comprometió, entre otras cosas a impulsar la producción y exportación del algodón.

Marina del Pilar Ávila con seguidores. Foto: Especial

guerrero

El árbitro en la campaña

En un proceso marcado por la polémica derivada de las decisiones de la autoridad electoral, Mario Moreno Arcos, candidato de la coalición PRI-PRD, aseguró que el pueblo de Guerrero no le apuesta a la confrontación e insistió en que la elección debe llevarse por los cauces legales. Mientras que el candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio, quien impugnó la resolución que lo retiró de la campaña a la gubernatura, encabezó una nutrida marcha en el puerto de Acapulco para protestar contra “la decisión arbitraria del INE”.

Mario Moreno Arcos acompañó ayer el inicio de campaña de candidatos en Chilpancingo. Foto: Especial

nuevo león

Lanzan sus propuestas

Luego del encontronazo entre Clara Luz Flores y Adrián de la Garza, los candidatos a la gubernatura intensificaron sus recorridos y privilegiaron las propuestas. La candidata de Morena promete la construcción de la carretera Interserrana de 103 km y la creación del gobierno itinerante para atender el sur del estado. El abanderado de la alianza PRI-PRD ofrece más guarderías, becas y apoyo a emprendedores y Samuel García, de MC, promete lanzar un plan hídrico que asegure el abasto, principalmente en el sur del estado.

Clara Luz Flores durante el recorrido que realizó el sábado por el municipio de Galeana. Foto: Especial

sonora

Sin contratiempos

Sin choques entre los candidatos principales en el proceso sonorense, los abanderados se han enfocado en el lanzamiento de propuestas en las localidades que visitan. Alfonso Durazo, la carta de Morena, plantea que el Valle de Mayo se convertirá en un motor económico en la entidad; afirmó que incluirá a más mujeres en su administración y anuncia ya un recorrido por localidades del norte del estado. En tanto, el aliancista Ernesto Gándara ha ofrecido crecimiento y desarrollo a empresarios turísticos y promete fortalecer el sistema de salud.

Ernesto Gándara recordó el Día del Taco en un mercado de Hermosillo, el miércoles. Foto: Especial

Alfonso Durazo prometió más espacios deportivos y culturales a jóvenes en Sonoyta. Foto: Especial

SAN LUIS POTOSÍ

Refuerzos en las campañas

Se dice que la campaña de Mónica Rangel sigue sin despuntar, por lo que ya se integraron refuerzos como Sergio Serrano, el dirigente estatal guinda que hace un mes cuestionaba la candidatura, y el expriista Juan Ramiro Robledo. El candidato del PVEM, Ricardo Gallardo, pidió a sus seguidores retomar las riendas del estado para fortalecer los municipios y acudió al arranque de campaña de aspirantes al Congreso estatal y presidencias municipales. El aliancista Octavio Pedroza prometió apoyos a mujeres indígenas y taxistas.

Ricardo Gallardo encabezó ayer otro nutrido mitín, ahora en Ciudad Valles. Foto: Especial

colima

Un mes de campaña

A un mes de iniciada la campaña, las principales contendientes siguen en contacto con las estructuras partidistas. La candidata de Morena, Indira Vizcaíno, además de proponer una escuela de gobierno honesto, ha visitado los consejos municipales guindas para respaldar a los abanderados a las alcaldías y al Congreso del estado. La candidata de la coalición Va por Colima, Mely Romero, acudió a la presentación de los candidatos a diputados locales y propuso un aumento en el salario de la policía estatal y más capacitación.

Mely Romero acompañó a candidatos locales en Minatitlán, ayer. Foto: Especial

campeche

De Carmen a la capital

Christian Castro Bello y Layda Sansores terminaron la primera semana de proselitismo. La morenista agarró carretera para visitar seguidores de las colonias Tierra y Libertad y Volcanes de Ciudad del Carmen, de la que, dice, sueña ver como un modelo de ciudad. Mientras, el abanderado de Va por Campeche realizó recorridos en colonias de la capital. Castro afirmó que la agenda de la coalición es evitar que las familias campechanas caigan en manos de quien sólo va al estado cada seis años a turistear y promover el odio.

Christian Castro Bello convivió con vecinos de la localidad de Xbabab, en Champotón. Foto: Especial

Querétaro

Kuri llama a la civilidad

El candidato del PAN, Mauricio Kuri, se comprometió a trabajar para erradicar la violencia de género, y propuso a sus contrincantes hacer campañas a distancia para proteger la salud de los queretanos. En un mensaje en sus redes sociales, llamó a los otros abanderados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, y comprometerse en favor de la civilidad, “porque la gente no quiere más pleitos de políticos sino soluciones”. Se reunió con simpatizantes en San Juan del Río y en la capital estatal. En tanto, la candidata de Morena, Celia Maya, quien inició su proselitismo en el primer minuto del domingo, dijo que sus prioridades serán solucionar los problemas de transporte, agua, inseguridad, y medio ambiente. Agregó que a sus 71 años no quiere ser gobernadora “para construir un Rancho, mi voluntad es que los queretanos puedan vivir mejor y tener más oportunidad de desarrollo”. Mientras que Abigaíl Arredondo, candidata del PRI, llevó sus propuestas a Cadereyta, Corregidora y San Juan.

Mauricio Kuri, ayer, en Querétaro. Foto: Especial

sinaloa

Rocha y Gastélum, los protagonistas

Rubén Rocha Moya, candidato por la coalición de Morena y el Partido Sinaloense (PAS), tuvo de todo en su arranque: conferencia, reunión con vecinos, concentración con simpatizantes y recorrido. Entre las prioridades on terminar con “lo que se opone a la transformación del estado” y señaló dos ejes centrales: terminar con la corrupción y ampliar los apoyos sociales en beneficio de los ciudadanos. En compañía de los candidatos a las 18 alcaldías de su coalición, Rocha Moya rindió un minuto de silencio por las familias que perdieron a algún familiar a causa del virus. El candidato a la gubernatura de Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum arrancó su campaña con un homenaje al personal de salud que ha enfrentado la batalla contra la pandemia de Covid-19. En un mitin a las afueras del Hospital General de Guasave, el abanderado del PRI, PAN y PRD aseguró que el personal médico, trabajadores de limpieza y enfermería, han enseñado a la sociedad lo que él busca en su gobierno: “amor al prójimo”.

Rocha Moya ante simpatizantes, ayer. Foto: Especial

michoacán

Morón, en zona de pits

La pelea por la gubernatura michoacana arrancó sin uno de los contendientes, luego de que le fuera cancelada su candidatura por el INE. El abanderado de Morena, Raúl Morón, en lugar de estar en un templete, se trasladó al Instituto Electoral estatal, organismo que el sábado ratificó la resolución del INE rechazó el registro del morenista, quien acudió IEEM a presentar un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, los cuales, dijo, “han sido violentados por esta institución”. Ahora deberá esperar la decisión que tomen los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De esta manera, sin ese competidor, Carlos Herrera Tello, candidato de la alianza Equipo por Michoacán, arrancó en los primeros minutos del domingo su campaña a la gubernatura del estado. En Morelia, estuvo acompañado de las dirigencias locales que conforman la alianza, mientras que Cristóbal Arias, de FXM, hizo lo propio ante decenas de simpatizantes en un salón de la capital.

Raúl Morón impugnó resolución. Foto: Especial

tlaxcala

Cuéllar, sin multitudes

La candidata de la coalición “Juntos Haremos historia en Tlaxcala, Lorena Cuéllar, aseguró que realizará una campaña responsable para evitar poner en riesgo de contagios de Covid-19 a los electores de esa entidad. En un videomensaje de casi tres minutos grabado en la plaza de toros de la capital del Estado y difundido en sus redes sociales, Cuéllar señaló que no es tiempo de poner en riesgo la vida y la salud de los ciudadanos, por eso adelantó que no habrá congregaciones multitudinarias durante esta época, esta campaña, dijo, “no será igual a otras”. En contraste, la candidata de Unidos por Tlaxcala, Anabell Ávalos, arrancó su campaña con un mitin a medianoche en el que enlistó 10 propuestas base de la alianza que impulsa su campaña: crecimiento para el bolsillo, salud para todos, Tlaxcala en paz y seguro, impulso al campo, compromiso ecológico, fomentar un gobierno abierto, detonar al turismo, un estado innovador y conectado, apoyo a artesanos y mejor infraestructura para la entidad.

Lorena Cuéllar difundió un video. Foto: Especial

nayarit

Suspenso en el Consejo Electoral

Los consejeros electorales locales dieron el banderazo a las campañas cuando los candidatos ya se encontraban listos en la línea de salida. Y es que el organismo sesionó de forma extraordinaria para declarar que sí procedía el registro de los aspirantes a la gubernatura. A partir del fallo de los consejeros, los candidatos pudieron llevar a cabo sus concentraciones durante la madrugada del domingo. Gloria Núñez, de la alianza PRI-PAN-PRD, declaró que buscará una reforma universitaria a la Universidad Autónoma de Nayarit para impulsar las oportunidades de los jóvenes, así como para mejorar las condiciones de pagos atrasados a maestros. Miguel Ángel Navarro, de la coalición Juntos Haremos Historia, inició su campaña con el compromiso de apoyar la ganadería, la pesca y el campo. Durante su primer mitin del domingo, aseguró que se comprarán embarcaciones para la pesca, además de que se van a establecer pagos justos para los productos del campo y que se va a acabar con los abusos de “coyotes”.

Gloria Núñez hizo sus primeros compromisos. Foto: Especial

baja california sur



Castro, de norte a sur

Mulegé, La Paz y Los Cabos fueron los escenarios en los que candidato de Morena, Victor Manuel Castro arrancó su campaña a la gubernatura y se arrancó con las propuestas, como impulsar un gobierno austero y sin lujos, además de comprometerse a evitar la privatización de la Salinera de Guerrero Negro, proteger el manto acuífero del Valle del Vizcaíno, construir hospitales en la entidad, y crear un fondo revolvente para atender las sequías, entre otros compromisos. Por su parte, Francisco “Pancho” Pelayo, de la coalición Unidos Contigo, inició su proselitismo en la sede estatal del PAN, donde dijo que su prioridad será impulsar iniciativas en favor del sector productivo y social, así como fortalecer el sistema de salud en el estado, apoyar al sector agroalimentario y mejorar la educación en la entidad. También arrancaron campaña Adonai Carreón (PES), Armida Castro Guzmán (PVEM), Andrea Marcela Greiger (MC), Gabriel Andrade Leyva (Panal), María Rosalía Fort (PFM) y Alejandro Lage (PBCSC).