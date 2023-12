Alfaro lo previó y Dante no escuchó.

Y a raíz del desenlace, si es que efectivamente se da, de la crisis política en Nuevo León no deja de resonar, nos comentan, el mensaje que en julio de este año hizo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre el rumbo, o más bien la falta de rumbo, del partido naranja de la mano de Dante Delgado, de cara al 2024. Lo que por cierto llevó al jalisciense a declinar su participación en ese proceso. “Movimiento Ciudadano debería de ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor, no basta con criticar a los partidos de siempre, no basta con despotricar contra quienes gobiernan y, por su supuesto, no basta con decir que somos una tercera vía y que podemos competir solos”, dijo entonces.

Y agregó: “Jalisco y Nuevo León son dos ejemplos de que ese camino es posible, sí, pero la circunstancia nacional hoy es diferente y no entenderlo, es una necedad. Construir una tercera vía que solo divida y haga un papel testimonial, sería desde mi punto de vista la mayor contribución para la consolidación de este nuevo régimen de izquierda”.

El 22 de agosto insistió en la falta de claridad de la dirigencia nacional: “se están cometiendo errores muy graves, que cada quien asuma su responsabilidad”. Y confió en que se resuelva pronto lo que ya se empezaba a descomponer en Nuevo León sin dejar de expresar su aprecio a Samuel García. El pasado 30 de noviembre reiteró su dicho. Parece que lo que venía en NL Alfaro lo previó… pero Dante no lo escuchó.