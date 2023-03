Aclaración desde Chihuahua

Y fue el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, el que no dejó pasar la versión del Presidente en el sentido de que el gobierno de la entidad habría solicitado que el Ejército saliera de la Tarahumara para que grupos del crimen entregaran a José Noriel Portillo, alias El Chueco, asesino de dos curas jesuitas. “Sinceramente creo que el Presidente está mal informado sobre la situación, ¿qué caso tendría, si dos meses antes andábamos ya sobre él (sobre Portillo), hicimos un operativo con la Marina, desmantelamos mucho de la infraestructura que El Chueco tenía, con un decomiso importantísimo… a mí me parece que el Presidente tiene otros datos”, enfatizó Jáuregui Moreno, quien, por cierto, destacó que el Ejército “ha sido un aliado” importantísimo en el restablecimiento de la paz en esa región. Ahí el dato.

Pobre Puebla

Y el que a últimas fechas no deja de sorprender, aunque no siempre para bien, es el senador morenista Alejandro Armenta. Así ocurrió ayer con su intención de buscar una reforma constitucional para que los ministros, magistrados y jueces lleguen a sus cargos por la vía de la elección directa. Nos cuentan que no tuvo que pasar mucho tiempo para que en las benditas su propuesta fuera señalada como un intento de intromisión en el Poder Judicial por parte del Poder Legislativo, dado que Armenta preside el Senado, y que le lloviera fuerte, a pesar de que su propuesta es de aire, pues no suma los votos para aprobarla al ser constitucional. En su afán por ser candidato de Morena al gobierno de Puebla, nos comentan, el senador puede cometer errores, que adversarios como el diputado Ignacio Mier estarán gustosos de capitalizar. O será que el gobierno de Puebla bien vale una pifia. Uf.

¿Y la tómbola?

Finalmente salió la lista de 20 nombres de perfiles que pasan a la ronda final del proceso para designar a cuatro nuevos consejeros del INE. Entre los nombres están dos que han sido relacionados con entornos morenistas: Bertha Alcalde Luján, hija de la expresidenta del Consejo de Morena, Bertha Luján, y Netzaí Sandoval, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval —razón por la cual una integrante del comité que evaluó a los candidatos presentó una objeción. Observadores del proceso nos hacen ver que, por lo pronto, con esas dos barajas en la mano, la bancada de Morena estaría en posibilidades de optar por la negociación con las demás fracciones, lo que reduciría las posibilidades de que se realice la famosa tómbola que la 4T impulsaba al inicio. En una de ésas, nos comentan, quienes podrían empezar a decantarse a favor de la tom-tom-tómbola serían voces, pero de la oposición.

Peluches comprometedores

Y hablando de autoridades electorales, resulta que el INE ya puso la mira sobre los peluches conocidos como “delfinitas” que se han repartido en mitines de la candidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez. Y es que resulta que el órgano electoral y en particular su unidad de fiscalización, detectó que la empresa que los fabrica es propiedad del presidente municipal de Xonacatlán, y que ese edil es nada menos y nada más ¡de Morena! Y no sólo eso, sino que ha habido por parte del partido compras de productos que se buscará saber si han sido en la cuantía que ha sido reportada a la autoridad, porque si ha sido mayor se debe reportar como gasto y si resulta que fue una donación podría ser irregular. Como era de esperarse, Morena, ha acusado persecución. Pronto la indagatoria arrojará la realidad.

Sanción en Michoacán

Con la novedad de que la Contraloría de Michoacán emitió una resolución que inhabilita al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para ocupar cargos públicos o de representación popular, debido a que no presentó la declaración de su patrimonio al concluir su gestión como gobernador del estado. El exmandatario estaba obligado a cumplir con esa responsabilidad 40 días después de que ya no estuviera en el cargo, sin embargo no lo hizo. Con esta resolución, nos comentan, la intención de Aureoles de ser candidato a la Presidencia del país por el PRD no se cae, ah, pero sí se puede ver como “una raya más al tigre” que sigue acumulando un récord de denuncias e incumplimientos.

Crece conflicto en Sinaloa

Y a quien, nos dicen, parece generarle escozor el tema de la autonomía es al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y es que resulta que su gobierno impulsó una reforma que resta a las universidades la potestad de reformar sus estatutos y se la confiere al Congreso que en la entidad dominan Morena y sus aliados. El caso no es nuevo, pero sí está provocando que aumenten las tensiones entre la administración del morenista y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña, a quien poco a poco han tratado de acorralar por oponerse a la reforma. Por lo pronto, este último cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, organismo que aglutina a decenas de universidades. Nos recomiendan no perder de vista la batalla que se da en esa entidad y que la próxima semana tendría episodios de protesta en las calles. Pendientes.