Acuerdo para comisiones clave

Y es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, el que ya dio varios pasos adelante en la distribución de comisiones, para lo cual además de obtener un acuerdo sobre perfiles ha obtenido la votación requerida para concretar los nombramientos respectivos. Así, nos comentan, será Sergio Gutiérrez Luna quien presida la Mesa Directiva en San Lázaro —ocupando el espacio que quedó vacante tras el fallecimiento de Ifigenia Martínez— y como vicepresidenta Dolores Padierna. Además, que varias comisiones estratégicas queden en manos de Morena, entre ellas la de Hacienda, que encabezará Carlos Ulloa; la de Presupuesto, al frente de la cual quedará Merilyn Gómez Pozos; la Defensa Nacional, que recaerá en el general Luis Arturo Oliver Cen; la de Marina, que será para el almirante Humberto Coss; la de Puntos Constitucionales, que encabezará Leonel Godoy y la de Justicia, que presidirá Julio César Moreno. Ahí el dato.

López Casarín acelera

Y quien, nos comentan, ha iniciado a toda velocidad los trabajos de gobierno en la alcaldía Álvaro Obregón es Javier López Casarín. Lo anterior porque, tiene el propósito de recuperar el tiempo —más o menos un mes— que la autoridad electoral tomó para resolver el caso en el que fue mencionado y al final ratificar su triunfo electoral. El alcalde, quien recién rindió protesta en el Congreso local, también ha metido el pie en el acelerador con la idea de retomar la ejecución de acciones de gobierno que son fundamentales para los vecinos de la alcaldía y también para recuperar espacios públicos que, de acuerdo a los obregonenses, durante la transición se dejaron de atender por la autoridad saliente. Es así que en sitios que empezaban a tener registro de abandono esta semana ya se han visto cuadrillas de trabajadores a toda marcha. Con esos temas ya van bien.

Ahora, hasta altos funcionarios

Y fue el viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana Noboa, quien aprovechó un viaje a México —donde participó en la I Cumbre Técnica de las Comisiones Americanas de Seguridad Social— para desertar del régimen y escapar a Estados Unidos, donde ya solicitó asilo y en breve tendrá una audiencia en la que se determinará si se concede o no su petición. El medio Martí Noticias dio cuenta de que el exalto funcionario cruzó la frontera por Nogales, Sonora, y que tratará de asentarse en Florida, donde ya viven familiares suyos. Llama la atención, nos comentan, que no sólo sean deportistas o médicos los que aprovechan traslados al exterior de la isla para solicitar asilo y ya no volver más a su país, sino también elementos relevantes de la estructura de gobierno. De acuerdo con la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, desde febrero de 2023 alrededor de 117 personas han buscado refugio en EU.

La iniciativa “Jueces por la libertad”

Interesante, nos dicen, la intención del alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien ha anunciado que buscará firmar un convenio con el INE para emprender una amplia difusión del proceso de selección de jueces y magistrados. Ha anticipado, nos cuentan, que su intención es que sea la ciudadanía la que decida quién ocupará los cargos y “no minorías”. Hay que participar para evitar que el Poder Judicial sea capturado o se tenga muy baja participación o literalmente sea un agandalle del Gobierno, ha señalado. La propuesta de Tabe tiene como fin colaborar en la difusión de la elección para que quienes quieran participar conozcan sus detalles y quienes son los perfiles anotados. Por otro, dar instrumentos de capacitación para preparar a interesados de manera que la integración de estos jueces y magistrados “fortalezca la autonomía del órgano de justicia”.

¿Rocha está acorralado?

Quienes siguieron ayer la conferencia de prensa semanal del gobernador de Sinaloa, vieron a un Rubén Rocha errático, que se alteraba por momentos, que regañó públicamente en al menos dos ocasiones a sus colaboradores, porque no tenían listo el material que necesitaba y que, al tratar de minimizar la crisis de violencia en la entidad, se enredó en una cifra de muertos irrisoria, que no pudo justificar. Y es que es mucha la distancia entre los 161 asesinatos que reporta la Fiscalía estatal y los 19 del recuento del mandatario. Rocha llamó a la gente a “dejar el terror” y salir a recuperar “las calles, los estadios, las plazuelas”, pero minutos después, hombres fuertemente armados despojaron de sus vehículos a dos alcaldes, en la misma carretera. Admirable el optimismo del góber, pero la realidad tiene otros datos, los cuales reflejan la gravedad de una crisis que en medios locales y en redes sociales empiezan a llamar “narcopandemia”. Uf.

Diputados y senadores que no llegaron

Lo bueno de ayer en la Cámara de Diputados, nos comentan, fue la emotiva sesión solemne en la que se homenajeó la vida y el legado de la histórica Ifigenia Martínez, fallecida el sábado pasado. Su lucha por los derechos de las mujeres, su compromiso constante con la democracia y su optimismo a toda prueba, fueron algunos de los aspectos que se destacaron ayer en la sesión, a la que acudieron familiares de la académica y política, además de gobernadores y secretarios de Estado. Sin embargo, nos señalan, del lado opuesto, lo que hasta pena provocó fueron las ausencias de legisladores, cuyas curules tuvieron que ser rellenadas por trabajadores de la Cámara, reportaron medios ayer. Lamentable que no acudieran o llegaran a tiempo y que refrendaran de esa manera que su mayor aportación al Congreso es su anonimato, nos dicen.