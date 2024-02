Agua frena a megaproyectos

Nos recomiendan ponerle lupa de alta graduación a dos megaproyectos que han provocado el rechazo de los vecinos de Jardines del Pedregal, por su impacto urbano negativo. Y es que la PAOT descubrió que el polígono de actuación, que en cristiano significa el primer permiso para que las obras avancen, fue otorgado por la Seduvi en 2021 “en contravención” a la normatividad. Además, el Sacmex ha emitido varias opiniones negativas, por la insuficiencia de agua en la zona. Esto tiene detenidos los proyectos de Be Grand y Mantik Luis Cabrera, aunque aún no están cancelados. La pelota está en la cancha, nos dicen, de Seduvi, que debe definir si, como sugirió la PAOT, revocará la primera autorización o no. Por cierto, el titular de la dependencia cuando se dio ese permiso, Carlos Ulloa, renunció hace poco, para subirse a la grilla sucesoria. Así las cosas.

Marcha politizada

La de ayer fue la marcha de la marea rosa más politizada de todas las que han tenido lugar en los últimos años. Y es que los principales actores involucrados en las elecciones no acudieron, pero estuvieron ahí. A lo largo del día hubo declaraciones y alusiones a la marcha de las candidatas presidenciales Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum; también habló el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no se pudo aguantar de opinar el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. Por si no fuera suficiente, hubo guerra de cifras entre el Gobierno de la CDMX, encabezado por Martí Batres, y los organizadores. Según las autoridades, participaron 90 mil en la movilización hacia el Zócalo, pero los promotores contaron 700 mil. La movilización de ayer tendrá otros ecos, por las implicaciones de poder de mover la calle y los impulsos que la terminaron alimentando. Lo bueno de la jornada, por lo pronto, es que la marcha fue pacífica y no hubo incidentes que lamentar.

Golpe en las trajineras

Así que el proceso interno en Morena para definir candidatos a las alcaldías dejó un damnificado en la tierra de las trajineras. Y es que el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, no pudo imponer a su favorita, Erika Rosales, directora de Inclusión y Bienestar. Las cúpulas del guinda se decantaron por otra mujer, la diputada local del PT, Cirse Camacho, quien se caracterizó por asumir posturas críticas hacia la administración de Acosta. Dicen los que saben que en el oficialismo se tomaron en cuenta dos cosas fundamentales: el amago del PT para irse por su cuenta si la elegida no era Cirse, y los enormes negativos que arrastraba Erika, en buena medida, debido a la mala gestión del alcalde. Y es que la joven funcionaria se había peleado con representantes de grupos originarios, los cuales pesan mucho en la demarcación que, por lo pronto, en esta ocasión, no gobernará. Uf.

Ni tan sorpresa

Y fue la propia Alejandra Barrales, quien se encontraba distanciada de la política —tras perder en la contienda por la Jefatura de Gobierno en el 2018 contra Claudia Sheinbaum— la que ayer publicó en sus redes que dará una sorpresa “naranja” con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. La sorpresa en realidad no es tal, pues desde el viernes, a través del área de Comunicación de Movimiento Ciudadano, a pesar de que se ha tratado de envolver en un velo de pretendido misterio, ya se conoció que hoy ambas políticas habrán de inscribirse como fórmula para contender por el partido de Dante Delgado al Senado de la República. Lo que sí ha empezado a generar interés es que la batalla por los escaños de la CDMX se puede poner interesante, dado que por el PRI va la aguerrida Cynthia López Castro y por Morena los mediáticos Omar García Harfuch y Ernestina Godoy.

Subsecretaría verde

Y es el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, el que, nos hacen ver, ha tenido el tema de la sustentabilidad como algo relevante en la agenda de la dependencia que encabeza Rogelio Ramírez de la O. Y así lo demostró esta semana en el segundo foro de administradores financieros del país, que se llevó a cabo en Campeche. Y es que en su participación enfatizó que hay mucho por hacer entre la Federación y los estados para consolidar una gestión financiera pública sostenible que permita ir “enverdeciendo” nuestro presupuesto y así atraer inversiones que, además, reduzcan brechas sociales de género. El subsecretario ha sido un decidido promotor del evento, en el que también compartió experiencias para crear fondos climáticos que permitan acceder al financiamiento de proyectos verdes en el país. Ahí el dato.

FGR, al quite

Y fue la Fiscalía General de la República la que ayer informó que ha abierto un desglose en los diversos expedientes penales que se siguen a la organización criminal conocida como “Los Ardillos”, para proceder a la localización de su líder, Celso “O”. Lo anterior, ha señalado la institución, para que ratifique y compruebe las acusaciones que hizo al medio Latinus. Apenas la semana pasada, el capo declaró que, supuestamente, el Presidente recibió de parte de Los Zetas narcofinanciamiento en las elecciones del 2006. “En tanto esto se logra, se le exhorta a dicho individuo para que, también de inmediato, y por el medio idóneo más práctico al que tenga acceso, haga llegar a esta Representación Social todos los datos y pruebas que le den sustento y credibilidad a su referida declaración periodística”, refirió la Fiscalía. Desde el viernes pasado, López Obrador rechazó los dichos del sujeto y exigió que se presentaran las pruebas.