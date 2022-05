Ante la alerta que preocupó

Con la novedad de que en la SICT buscaron salir al paso de las alertas lanzadas la víspera por la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas ante incidentes en vuelos que, señaló, se han presentado por la operación simultánea del AICM y el AIFA. Y si bien sobre el asunto que recae en la Subsecretaría de Transporte, a cargo de Rogelio Jiménez Pons, se apuraron a mencionar que “en lo que va del año, la autoridad no cuenta con reportes oficiales que le permitan actuar dentro del ámbito de sus facultades”, no dejaron de anunciar una mesa de trabajo sobre Seguridad Aérea. Nos hacen ver que a fin de cuentas optaron por la precaución pues, como dice el refrán: el miedo no anda en avión, ¿o cómo era?

• Piden transparentar decisión

Mucho ruido está generando la decisión de los comisionados del Inai de contratar en puestos relevantes dentro de la estructura de ese organismo a Oscar Guerra y a Rosendo Eugenio Monterrey, quienes recién concluyeron su encargo como comisionados. Tanto que el propio consejo consultivo del organismo autónomo, nos comentan, ya pidió formalmente que se puedan publicar las razones que motivaron las designaciones hoy cuestionadas. En un escrito difundido ayer, los consejeros piden “que los expedientes relativos a las designaciones se hagan públicos a la brevedad, a fin de que puedan ser conocidos por todos los interesados, atendiendo el principio constitucional de máxima publicidad”. No parece que vaya a ser un problema que así ocurra, es decir, que al final quede claro por qué ambos funcionarios aplicaron aquella frase del papa Juan Pablo II: “me voy, pero no me voy”.

• De la contaminación a la inundación

No salimos de una, dicen por ahí… Y es que resulta que las fuertes lluvias y granizadas que se registraron anoche en el Valle de México provocaron encharcamientos, inundaciones —sobre todo en la zona de Azcapotzalco—, y retrasos en la operación del Metro. El agua, según se pudo apreciar en diversos videos que usuarios subieron a las benditas redes, se filtró, motivo por el cual los usuarios tuvieron que sacar sus paraguas dentro de las instalaciones. Las lluvias, por otro lado, también dispersaron los contaminantes cuya alta concentración había persistido y con ello la contingencia ambiental. Esto último, por cierto, había antes provocado que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, citara a integrantes de la CaMe y solicitara un estudio que pueda determinar las causas de este fenómeno que estuvo presente casi toda la semana.

• Revés a Morena en Durango

Con la noticia de que la Comisión de Quejas del INE resolvió que es improcedente aplicar medidas cautelares para que se bajen dos spots de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional en las campañas de Durango. Morena, nos comentan, había promovido una queja al considerar que el mensaje que difundían podría considerarse propaganda calumniosa. ¿Y qué decían los referidos spots? Ah, pues lo siguiente: “Ellos, los de guinda nos quitaron las estancias infantiles, el apoyo que tenían las madres para poder ir a trabajar y les arrebataron a nuestros hijos las escuelas de tiempo completo, donde muchos de ellos recibían su única comida del día”. Tras la revisión del asunto, los consejeros determinaron que aunque pudieran ser expresiones chocantes o incómodas, no se desprende que contengan “alguna frase que de forma unívoca implique una imputación específica de hecho o delito falso al quejoso de manera clara y sin ambigüedades”. Iba Morena contra los spots, pero de que los programas sociales se quitaron, se quitaron, nos comentan.

• Resuelve la SFP

Hablando de resolutivos relevantes, otro que se dio ayer fue de la Secretaría de la Función Pública en relación con las presuntas faltas que se pudieran haber cometido en el gobierno del Presidente López Obrador en el caso de la denominada “casa gris”. La dependencia determinó que “con base en la información obtenida y en el marco jurídico aplicable… no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares. Y agrega además que “los resultados que se obtuvieron por los medios probatorios determinaron lo siguiente: Se acreditó que el C. Daniel Chávez, nombrado como “supervisor honorario” en el proyecto “Tren Maya”, no recibió ni recibe ningún sueldo, emolumento, pago o retribución por parte de la Administración Pública Federal, ni ejerció las funciones de las personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Ahí el dato.

• Le cae clausura a Calica

Y fue la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dependiente de la Semarnat, la que ayer colgó sellos de clausura en el predio La Rosita, de la empresa Calica. El hecho ocurrió luego de que apenas el lunes pasado, el Presidente acusara a la filial de Vulcan Materials de burlarse de las autoridades y seguir explotando materiales pétreos. Esto, luego de realizar una supervisión aérea, al momento de revisar las obras del Tren Maya. El caso de Calica ha sido tema de diversas mañaneras. “Derivado de la inspección se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que, con base en la legislación ambiental, se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio”, se informó. Por su parte la empresa, trascendió, buscará su reapertura. Uf.