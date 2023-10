El alto precio de volar

Con la novedad de que indicadores relevantes dan cuenta de que sí tiene fundamento la decisión de las autoridades en materia de transporte de impulsar decisiones para tratar de bajar las tarifas que cobran algunos grupos aeroportuarios y de esa manera reducir el costo de los boletos de avión en favor del consumidor. Y es que, según datos del Inegi, del 2021 al 2023, el precio de este sistema de transporte subió 15.15 por ciento entre enero y septiembre, en promedio anual. En tres años de la pandemia, el incremento fue de sólo 1.51 por ciento. Incluso una década antes de la crisis sanitaria, sólo se encarecieron 1.54 por ciento. Si bien la reapertura económica y el costo de la turbosina jugaron un papel importante, es claro que este servicio dejó de ser accesible para muchas familias mexicanas y tampoco es tan conveniente que se den vuelo con los precios.

Ansiedad en Morena

Y donde andan más ansiosos que un niño la noche del 5 de enero, es en Morena, donde mañana se conocerán las encuestas que la dirigencia nacional mandó a hacer para determinar qué perfiles son competitivos en las nueve entidades cuya gubernatura estará en juego en 2024. De lo anterior dio cuenta el dirigente morenista Mario Delgado. Esas mediciones representan, para muchos quienes fueron cepillados por los consejos estatales, el pase de entrada a la encuesta final de la que se elegirá a los futuros aspirantes. Una buena noticia para ellos es que además de los 4 elegidos por los consejos estatales se podrán sumar otros cuatro nombres para hacer un total de 8, lo que, nos comentan, por un lado garantiza apagar inconformidades entre los mencionados cepillados, pero por otro abulta las listas y puede atomizar los resultados, lo que trae otro tipo de complicaciones. Por lo pronto, pendientes.

Llamado a apoyar a Guerrero

Y en estos días en los que una tormenta y un huracán han causado importantes estragos en entidades del Pacífico, fue en el Senado donde se escuchó un llamado al Gobierno federal para que intervenga a atender las afectaciones que dejó Max en territorio de Guerrero. Fue el senador priista por esa entidad, Manuel Añorve, quien informó que hay daños en 8 municipios, entre ellos Tecpan, Benito Juárez, Zihuatanejo y Acapulco, donde casas colapsaron, carreteras quedaron fracturadas y ríos desbordados. El también coordinador de los senadores del PRI indicó, en una participación en el pleno, que hacen falta recursos extraordinarios para ese fin, tras lamentar la desaparición del Fonden, promovida por el actual gobierno. “Es necesario contar con recursos para que los municipios también le respondan a sus gobernados, independientemente del origen partidista que se tiene en la Costa Grande”, apuntó. Ahí el dato.

Carmona, otra vez contra él

Por cierto que también en la Cámara de Diputados los morenistas y sus aliados del PT y PVEM ayer apretaron los botones con los que se echa a andar el proceso de desafuero del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, quien recién enfrentó cuatro encarcelamientos consecutivos —acusado de cuatro delitos, entre ellos tortura y encubrimiento de feminicidio y aún afronta el mismo número de acusaciones. Y es que la Sección Instructora se reunió anoche de última hora en San Lázaro para ese fin. Nos aseguran que la instrucción para los legisladores guindas es ir con todo. Y es que claramente el funcionario señalado no es bien visto por figuras relevantes de la Cuarta Transformación, y por el gobernador morelense Cuauhtémoc Blanco. El proceso para desaforarlo tardará al menos tres meses, según se informó, pero lo que es un hecho es que ya está activado, nos comentan.

Largo y sinuoso camino

Así que la historia del Inai en el Senado, nos cuentan, tendrá aún varios capítulos. Y es que resulta que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, dijo que iban a empezar de cero, porque iban a lanzar otra vez la convocatoria para elegir a tres comisionados pendientes; luego señaló que la oposición estaba obligada a aceptar a los comisionados que eligiera la mayoría, y ahora plantea la alternativa de distribuirse dos entre Morena y uno para el bloque de contención. Y si las cosas van bien, los senadores empezarán a revisar el nombramiento de los comisionados después del 2 de noviembre. En días pasados el legislador aclaró que en la Cámara alta no están obligados a lograr consensos para cumplir con lo dictado por la Corte. Ahí el dato.

Empate en San Lázaro

Con la novedad de que el marcador en San Lázaro ya se empató. Y es que luego de que en días pasados, el exclavadista Rommel Pacheco saltara del PAN a las filas de Morena, resulta que ayer la diputada morenista Adela Ramos hizo lo propio, pero en sentido opuesto y desde ayer se puso la camiseta panista. En el caso del primero se sabe que habría tomado la decisión a cambio de contender por el ayuntamiento de Mérida. En el caso de la segunda, la cosa es distinta, porque la propia legisladora Ramos anunció que sale de las filas guindas tras haber sufrido violencia política de género, discriminación y persecución por parte de la coordinación que encabeza Ignacio Mier. “Yo no me puedo quedar donde no hay libertad de expresión, donde hoy sólo hay opresión y represión, discriminación, violencia de género, violencia política, ya han rebasado los límites”, acusó la chiapaneca. Uf.