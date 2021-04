AMLO: Adán paisano, compañero, hermano

Nos hacen ver que el Presidente dio ayer el que puede ser uno de los más fuertes espaldarazos a un gobernador en lo que va de su sexenio. Y fue nada menos y nada más que al tabasqueño Adán Augusto López. Esto ocurrió durante la gira que realizó ayer López Obrador en su estado natal, a donde acudió a entregar apoyos por las inundaciones de hace unos meses. “Vine bastante y estuve pendiente, y constantemente trabajamos de manera coordinada con el gobernador de Tabasco, con Adán, que es mi paisano, que es mi compañero, que es mi hermano”, dijo el Jefe del Ejecutivo y luego agregó: “me dio mucho gusto estar aquí”, y mientras le ponía la mano en la espalda sostuvo: “ya lo dije, tenemos un buen gobernador en Tabasco, me siento muy honrado de que mi gobernador sea Adán López Hernández”. ¿Así o más apoyo?

• Woldenberg se subió al ring

Así que quien fuera presidente del otrora Instituto Federal Electoral, en una de sus épocas más celebradas, José Woldenberg salió a la defensa del ahora Instituto Nacional Electoral, con argumentos frontales. Y es que el académico señaló que en 30 años de vida que tiene el órgano electoral, nunca había visto “un comportamiento del titular del Ejecutivo tan agresivo, tan alevoso, tan mentiroso”, en relación a esa institución. Sus comentarios se agregan a la tensa polémica existente entre los actuales consejeros electorales y políticos de Morena, a quienes Woldenberg también cuestionó, ya que, dijo,“son muy buenos para poner adjetivos, pero no para desmontar argumentos y mucho menos para hacer alusión a lo que señala la Constitución y la ley”. Las críticas del exconsejero presidente se inscriben en un pleito cuyo desenlace no se ve próximo, pues más bien éste parece ir en franca escalada.

• López Betancourt con Salgado Macedonio

Nos cuentan que fue el jurista Eduardo López Betancourt quien esgrimió algunos de los puntos jurídico-políticos en los que se sustentan los reclamos e impugnaciones que el candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, ha hecho estos días. El constitucionalista, nos comentan, criticó que en la conformación del INE no predomine la presencia de juristas, lo cual condujo al organismo a aplicar de manera “fría” una norma. “Les faltó aplicar la justicia”, señaló durante la participación que tuvo en un mitin del abanderado morenista. También ubicó la actuación de los consejeros en una conducta antidemocrática, en tanto que ésta remplaza, explicó, la voluntad mayoritaria del pueblo guerrerense que está apostando por impulsar a Salgado al gobierno estatal.

• Sombras sobre un candidato en Edomex

Al que en estos días están empezando a perseguir señalamientos relevantes es al aspirante a la presidencia municipal de Jilotepec, Benigno Martínez García. Resulta que sobre el morenista pesan denuncias por temas de fraudes relacionados con programas de vivienda. Se dice que hubo de por medio cobros a habitantes de la demarcación a quienes se les prometió la construcción de casas a través del Programa Emergente de Vivienda, como parte de acciones para supuestamente contrarrestar la crisis por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, se halló que Jilotepec no aparece entre el listado de beneficiados por este programa federal. Así que habrá que ver qué ocurre con las aspiraciones del expriista y si su involucramiento resulta mayor, pues por el caso, incluso se abrieron, nos aseguran, carpetas de investigación.

• El fichaje de Televisa

Con la novedad de que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, ya forma parte de las filas de Televisa. La empresa de Emilio Azcárraga informó a la Bolsa Mexicana de Valores de los cambios en su plantilla directiva, entre los que destaca la del también exdirector de Petróleos Mexicanos, quien “tiene un doctorado en economía de Harvard y licenciaturas en economía e ingeniería mecánica del MIT”. González Anaya asumirá el cargo de director general ejecutivo del segmento de Cable de Grupo Televisa a partir del 1 de mayo de 2021. Una tarea a la que llega con buenas credenciales y que, nos aseguran, sin duda se traducirá en la mejora del grupo en ese segmento.

• Jefa de Gobierno hasta el último minuto

Aunque, nos dicen, algunos ya tienen en la mira la aún lejana sucesión presidencial de 2024, la idea no distrae a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien ante las dudas de algunos reporteros, que aprovecharon para preguntarle del tema —a propósito de la proyección internacional que alcanzó al ser nominada al Premio del Mejor Alcalde del Mundo 2021—, prefirió no entrar al juego de los adelantados y dijo: “el tema central es que a mí me eligieron para ser Jefa de Gobierno”, y así será “hasta el último minuto”. Y remató: “en el momento en que uno empieza a pensar en otras cosas, uno se empieza a marear”. Así que sus prioridades permanecerán intactas: proyectos en salud, movilidad, seguridad y educación. Y la única silla que, nos señalan, tiene en mente, es la de su oficina en el Antiguo Ayuntamiento.