AMLO y Monreal en Zacatecas

Es un hecho que Zacatecas pasa por una mala temporada a causa de la alta criminalidad. De ahí que, nos comentan, el senador fresnillense Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría morenista en el Senado, decidiera no desaprovechar la invitación que le hizo el Presidente de acompañarlo en su gira de trabajo este fin de semana por la entidad. Monreal le expresó su preocupación por la inseguridad y el desempleo y en respuesta, el mandatario federal dio a conocer que llegarán lo más pronto posible refuerzos de la Guardia Nacional para aumentar el número de elementos que por el momento suman mil 468 en el estado. Recordó lo necesaria que era la creación de la Guardia Nacional, misma que fue posible gracias a las reformas emprendidas desde el Poder Legislativo, donde ha sido de gran ayuda el senador Monreal.

Volviendo a levantar la mano

Nos cuentan que poquito después de que en Morena le pusieran pausa a la candidatura de Guerrero, comenzaron a manifestarse diversas voces que habían guardado un extraño silencio. Una de ellas fue la de la senadora Nestora Salgado, quien dijo que ya es tiempo de que una mujer, “de lucha social, fuerte y, sobre todo, que venga del pueblo, gobierne Guerrero. Con el acompañamiento del pueblo, levanto la mano para encabezar la #4T en mi estado”. Y comentan que Adela Román, la alcaldesa de Acapulco, también reactivó sus redes, que en su caso no habían sido tan activas. Se les olvidó muy pronto el cierre de filas que hicieron hace unos días y sus mensajes de apoyo y hasta las felicitaciones a Félix Salgado, nos comentan.

Moreno Arcos, sin fracturas

Y hablando de Guerrero, en Chilpancingo se presumió ayer que contra los pronósticos que auguraban división y fractura, se consolidó la coalición entre el PRD y el PRI que impulsa la candidatura al gobierno de Guerrero de Mario Moreno Arcos. La alianza Va por Guerrero ya registró ante el instituto electoral del estado a su candidato, quien afirmó que su alianza “también es con las mujeres que exigen respeto a su vida, a sus derechos, a sus aspiraciones de romper barreras y desarrollarse plenamente”. Adicionalmente, destacó que de ganar las elecciones el 6 de junio no se irá por la borda el trabajo del actual gobernador, Héctor Astudillo. Los líderes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, arroparon al candidato. El priista destacó que Moreno Arcos es un hombre que representa a la cultura del esfuerzo, mientras el perredista afirmó que la alianza se hacía con absoluta responsabilidad y congruencia democrática.

Por elecciones limpias

Así que el Acuerdo Nacional por la Democracia propuesto por el Presidente ha tenido buen recibimiento entre los gobernadores. En menos de una semana quienes han adoptado el exhorto para, entre otras cosas, no intervenir ni apoyar a ningún candidato en el proceso electoral se encuentran los gobernadores Alfredo del Mazo, del Estado de México; Omar Fayad, de Hidalgo, Adán Augusto López, de Tabasco, y Rutilio Escandón, de Chiapas. Ayer se agregaron los morenistas Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX; Cuitláhuac García, de Veracruz, y Jaime Bonilla, de Baja California, quienes se comprometieron a que “sin titubeo alguno” actuarán con toda responsabilidad para garantizar elecciones limpias. Entre los que todavía no asumen el compromiso del juego limpio, al menos no públicamente, están los gobernadores de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, y de Colima, José Ignacio Peralta. Como dicen, no es a fuerza, pero las señales cuentan.

Los temas AMLO-Biden

Cooperación migratoria y económica, los estragos causados por el Covid-19 y las áreas de oportunidad que presenta el T-MEC hacia una recuperación económica sostenible y más igualitaria en Norteamérica, son algunos de los temas que abordarán los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden. Cuentan que en la Casa Blanca esperan que el mandatario mexicano pida al presidente demócrata considerar compartir con México vacunas contra el Covid-19. Se dice que cierta expectativa se genera en torno a esta reunión, ya que se conocerá el nivel de compromiso de Biden en materia migratoria, un tema que se ha estado manejando desde antes de que Biden ocupara la Casa Blanca.

Alfaro reprocha inacción federal

Luego del multihomicidio registrado en la colonia La Jauja, en Tonalá, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que fue un acto perpetrado “a todas luces” por el crimen organizado, y demandó que el Gobierno federal “también dé la cara” ante la “difícil” situación que padece la entidad. El mandatario estatal señaló que en los hechos del sábado “no robaron nada; sólo llegaron a matar, a ejecutar a personas con armas de grueso calibre”. Alfaro señaló que las corporaciones de seguridad locales de inmediato se coordinaron para emprender “una importante movilización policiaca y de investigación que continúa su curso”. No obstante, enfatizó que la lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del Gobierno federal por disposición constitucional y que mientras ocurran hechos como los de Tonalá pareciera que de nada sirve que la administración local haya abatido los delitos del fuero estatal y que pareciera que sólo existe una cara responsable. “Cada nivel de gobierno tiene que cumplir e informar lo que le toca”, demandó Alfaro.