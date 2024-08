Ana y el rancho de Palenque

Y ayer no faltó a quien le pareciera que, por encima de los resultados, a veces se da más importancia a la lealtad. Y es que a pesar de los resultados que se tuvieron en los Juegos Olímpicos, donde el país quedó en el lugar 65, debajo de una decena de naciones latinoamericanas, la titular de la Conade recibió un espaldarazo. En el abanderamiento de la delegación paralímpica, el Presidente dijo: “Hacerle un reconocimiento a Ana Guevara porque, últimamente, no, ya lleva algún tiempo que la cuestionan. Nada más que ella tiene medalla de bronce. Yo tengo la de oro en cuestionamientos de los medios. Le gano. Y miren cómo estamos de contentos. Entonces, adelante, Ana. Te queremos mucho y tienes nuestro apoyo y nuestro respaldo”. Y así, nos comentan, en lo que resta del sexenio la funcionaria podrá hacer y deshacer, como ella dice, “como me da mi chingada gana”. Uf.

Contra juez del caso Malena

Y ha sido relevante el giro que dio, la noche del miércoles, el caso de María Elena Ríos, luego de que se revocara la decisión del juez José Gabriel Ramírez Montaño, que previamente había determinado absolver y liberar a Juan Antonio Vera Carrizal y dos coacusados del ataque con ácido contra la saxofonista. Y es que a esa decisión se ha agregado el inicio de una indagatoria contra el juzgador, ordenada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez. Esta última he referido también que “en éste, como en otros casos que involucren a mujeres que han sufrido distintas formas de violencia, no se puede permitir la impunidad ni actuaciones que pongan en duda el desempeño ético de las y los juzgadores”. Ayer la saxofonista, quien ha dado una larga y consistente batalla porque se haga justicia, dijo esperar que por fin Vera Carrizal sea finalmente castigado.

Reforma Judicial, inminente difusión

Y fueron dos morenistas de relevancia quienes ayer adelantaron la inminente difusión del proyecto de Reforma Judicial que sobreviene a cientos de horas de debate y también de confrontación que, en los últimos días, ha subido de tono, pues han surgido amagos de paro nacional de parte de los juzgadores y, por otro, se ha advertido que esa acción representaría un delito. Fue el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien informó que luego de escuchar las distintas voces habrá modificaciones a alrededor de 60 párrafos de la iniciativa original. Antes, el senador Ricardo Monreal confirmó la circulación del proyecto que se dará en las próximas horas, para cumplir con los plazos propios de este tipo de trámites legislativos. Miles de miradas estarán puestas sobre ese documento que deberá tener ya más clara la ruta de la reforma a nada menos y nada más que uno de los Poderes del Estado.

Presidenta con “a”

Y fue ayer Claudia Sheinbuam, tras ser declarada Presidenta electa por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la que hizo una petición importante relacionada con el uso del lenguaje como parte de los procesos sociales de cambio. “Hago una respetuosa invitación a que nombremos Presidenta con “a”. Así como decimos jueza, abogada, científica, ingeniera, con “a”, porque como nos han enseñado que lo que se nombra, existe, y lo que no, no existe, hoy con mucho orgullo podemos reivindicarlo”, dijo la primera mandataria que tendrá el país. Lo anterior ha sido celebrado por hombres y mujeres presentes en el Teatro Metropólitan, pero también en espacios de conversación. Ayer, por cierto, se recordó el caso de un integrante de la 4T que fue invitado a referirse a Sheinbaum como presidenta, con “a”. “Si el Presidenta fortalece la celebración de que por primera vez una mujer en 200 años sea Presidente de la República yo mantengo mi postura de decirle compañera Presidente”, dijo ese día Gerardo Fernández Noroña. Uf.

Aviones prestados

Y resulta que el miércoles pasado se confirmó que el avión que ocupó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para irse a Estados Unidos de vacaciones —por cierto el mismo día que fue detenido Ismael El Mayo Zambada— pertenece al empresario Jesús Vizcarra. Ha sido el propio dueño de SuKarne quien así lo confirmó. Fue vía un comunicado que indicó que el vuelo en el moderno Learjet fue solicitado por Rubén Rocha Ruiz, hijo del mandatario estatal, y que “fue concedido” debido a una amistad de viene de cuando el gobernador era rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el empresario cabeza del Patronato del Hospital Civil de Culiacán. A raíz de la aclaración, varios han levantado la ceja sobre el grado de cercanía que deben tener ambos personajes como para que haya préstamos de aviones, porque es sabido que a algunos les cuesta hasta prestar el coche. ¿Cómo decía aquello de separar el poder económico y el poder… En fin.

Rumbo a la decisión final

Resulta que la voz de más de dos decenas de exfuncionarios que en algún momento fueron autoridades electorales difundieron una petición a los actuales consejeros y magistrados, para que eviten la sobrerrepresentación en el Congreso. José Woldenberg, Leonardo Valdés, Luis Carlos Ugalde, Lorenzo Córdova, María del Carmen Alanís, Jacqueline Peschard, Mauricio Merino, Alejandra Latapí, Arturo Sánchez, Alfredo Figueroa, Benito Nacif, Marco Baños, María Marván, Ciro Murayama, entre otros, firmaron una carta en la que apuntan que “nos preocupa que una lectura letrista y parcial de una fracción del artículo 54 de la Constitución lleve al país a contar con una Cámara de Diputados en la cual la representación de las diversas corrientes esté distorsionada”. Y piden una asignación que refleje el peso específico de los diferentes partidos. La decisión final sobre el tema está cada vez más cerca.