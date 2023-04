Aprobación clave en el Congreso para la SICT

Y es en el Congreso donde tendrán que ponerse las pilas estos días para aprobar las reformas en materia de seguridad aeronáutica que permitirán al país recuperar la Categoría 1 de seguridad aérea y con ello conseguir que la industria del sector salve la temporada verano-invierno. Ayer, por lo pronto, las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Economía, Comercio y Competitividad, así como de Infraestructura de la Cámara de Diputados, dictaminaron el proyecto de reformas y adiciones a la Ley de Aviación Civil. Éste ahora pasará al pleno. Con esas reformas la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que lleva Jorge Nuño podrá cumplir los últimos requisitos que pide la FAA. Se requiere, pues de un trabajo en equipo. Como dirían en el futbol: la tienen, es suya, no la dejen ir.

Gana Delgado por decisión dividida

Y pues finalmente la miel fue para Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y la hiel para John Ackerman, cabeza de la corriente interna denominada Convención Nacional Morenista que durante varios días parecía tener contra las cuerdas al dirigente nacional del guinda en el ring del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, los árbitros ayer, por decisión dividida de 4 contra 2, le dieron el triunfo al colimense, quien podrá seguir en la silla morenista hasta 2024. Nos hacen ver, sin embargo, que el académico no está en el ánimo de encajar la derrota y ya advirtió en mensajes que buscará cuadriláteros más altos, pues acudirá a organismos internacionales. En la esquina de Delgado Carrillo, la decisión dividida está siendo tomada como nocaut, nos comentan, pues incluso éste, en una entrevista con Elisa Alanís, anoche mandó a su oponente un mensaje no muy cordial: “I’m sorry, my friend”. Así, en inglés. Uf.

Creel con la unidad ciudadana

Y fue Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, quien acaparó más reflectores durante el foro “Unidad y Gobiernos de Coalición para lograr una nueva alternancia democrática”, convocado por la organización Unid@s. Y es que, nos comentan, en lo que fue la primera pasarela de aspirantes de oposición al 2024 planteó tópicos relevantes: hizo un llamado a dejar a un lado las diferencias y poner en primer lugar a México, lo cual fue muy bien recibido y explicó por qué a su juicio la coalición de la oposición está consolidada y puede ser competitiva. En esa lógica se dijo listo para encabezar al frente que trabaje en una nueva alternancia democrática. No es la primera vez que Creel señala su interés en ser candidato a la Presidencia por la Alianza, pero esta ocasión recalcó que los ciudadanos serán quienes elijan y decidan qué papel será el que juegue en las próximas elecciones. Ahí el dato.

La provocación

No era el lugar ni el momento para que los senadores exhibieran su incapacidad de mantener la altura que reclama su encargo. Se trataba de la ceremonia en la que se entrega la medalla Belisario Domínguez. Uno de los más importantes galardones que otorga una institución del Estado, en este caso el Senado, a mexicanos distinguidos. Incluso a esa ceremonia, por su relevancia, acuden representantes de los tres poderes. La reconocida escritora Elena Poniatowska y su producción literaria y periodística que concitaron este año el respaldo unánime, no lo merecían. Pero ayer los senadores dieron cuenta de que en ese órgano legislativo la fragilidad de los acuerdos y la polarización pueden ser más importantes que darle su valor y su lugar a quienes son un ejemplo para la nación. Una pena que tanto de uno como de otro bando se apropiaran del “momento” que no era de ellos. Una pena, nos comentan, que de un lado y de otro, la mayor bandera política sea la provocación.

Récord en Colima

Quien está cerca de romper todos los récords —si no es que los rompió ya— de violaciones a los derechos humanos es el gobierno de Colima. Y es que en el 2022, con Indira Vizcaíno al frente del estado, los casos de tortura se dispararon 60.8 por ciento, mientras que la violación al derecho a la integridad y seguridad personal registró un repunte del 109.4 por ciento. El informe anual de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad da cuenta de otros indicadores que reflejan un panorama desfavorable para las garantías fundamentales de los ciudadanos. Dicen los que saben que no es un hecho aislado, sino que este fenómeno va de la mano de la escalada en la incidencia delictiva que se registra a partir del inicio de la administración, que logró cambiar el rostro del “pequeño estado en el que no pasa nada”, pero para mal.

Complejo escenario por migración

Y nos hacen ver que el tema de la migración se va calentando poco a poco. Y es que estamos a un día de que se dé la comparecencia del titular de Migración, Francisco Garduño, por el caso de la muerte de 40 migrantes en un centro de retención de Ciudad Juárez. Además, está a punto de salir un éxodo desde Chiapas a la Ciudad de México, al que algunas organizaciones civiles se le sumarán en las entradas de la capital para acompañarlos. Por si fuera poco, la migración que cruza por México volvió a repuntar en marzo y se prevé que siga creciendo por la conclusión del llamado Título 42, que podría agravar más la situación. La migración es de los problemas más complejos, supera y confronta a autoridades federales y locales, abre espacios a crecientes negocios ilegales. Y en medio están los indocumentados que, según los datos, cada vez la pasan más mal en el país. Pendientes.