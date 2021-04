Asesinato en Oaxaca

Una gran condena ha provocado, nos cuentan, el asesinato de Leonardo Díaz Cruz, padre de la diputada federal y presidenta del PAN en Oaxaca, Natividad Díaz Jiménez. El crimen fue perpetrado por dos sujetos que le dispararon en un negocio en la avenida Símbolos Patrios, una de las principales de la capital del estado que gobierna el priista Alejandro Murat. Primero la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional expresó su repudio ante el hecho criminal y demandó que “se investigue y haga pronta justicia”. Luego el líder nacional blanquiazul, Marko Cortés, se sumó a la condena por este homicidio, que se suma al perpetrado el pasado 20 de marzo contra Ivonne Carreño Gallegos, candidata del PAN a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, ahí, en la misma entidad.

• Tensión en Aguililla

El gobernador de Michoacán se encendió ayer durante una gira por el municipio de Aguililla. En un video que fue difundido ampliamente en las redes sociales se le observa empujar a una persona que sostiene unas cartulinas en las que se manifiesta en contra de la inseguridad en el municipio. Esto luego de descender de una camioneta militar en la que viajaba con efectivos castrenses y elementos policiacos. En su defensa, Silvano Aureoles señaló que “todo el mundo sabe lo que está pasando en Aguililla: violencia, una situación casi de guerra y bloqueos de carreteras” y aseguró que en el municipio la comitiva de seguridad se encontró con una manifestación de “halconeros” que insultaban y agredían a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina y al mismo Silvano, por lo que decidió encarar a los provocadores.

• La nueva pareja de la fiesta

Con la novedad de que Netflix y Amazon van a tener en el mercado del streaming a un competidor que deberá ser tomado en cuenta. Resulta que Grupo Televisa y Univision anunciaron un acuerdo para crear la empresa generadora de contenidos en español más relevante del mundo, que tiene por objetivo atender la demanda de contenidos de 600 millones de hispanoparlantes y que alcance ventas conjuntas estimadas en 4 mil millones de dólares anuales. El nuevo dúo muestra su músculo con el respaldo de SoftBank, Google y The Raine Group, y la biblioteca de contenidos y propiedad intelectual en español más extensa del mundo. Nos comentan que tan sólo en 2020, Televisa produjo más de 86 mil horas de programación de entretenimiento, deportes, noticieros y eventos especiales. “Combinar los activos en contenidos de Televisa y Univision había sido un sueño que no se había consolidado. Hasta ahora”, aseguró Emilio Azcárraga, el líder de Televisa, quien junto con Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia formarán parte del Consejo de Administración de “Televisa-Univision”, la nueva pareja en la fiesta de negocios del streaming.

• Morena y sus nuevos impuestos

Aunque la autoridad hacendaria ya aclaró que no se promoverán nuevos impuestos en una futura reforma fiscal, la diputada de Morena Reyna Celeste Ascencio —quien entre sus propuestas se encuentra modificar la Ley de Amparo para que los jueces no otorguen suspensiones provisionales contra las medidas de austeridad de la 4T o las reformas en materia de energía— ahora empuja una iniciativa que pretende establecer un impuesto de 7 por ciento a “empresas extranjeras” que comercialicen contenidos audiovisuales a través de Internet, como son Netflix, Apple TV, Disney+, Roku, entre otras. Su proyecto pretende reformar la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y agrega que en los casos en los que empresas que provean el servicio no cuenten con domicilio en territorio nacional el impuesto sería de 15 por ciento. Según la propuesta de la diputada michoacana, al menos 40 por ciento de los recursos que se recauden con los servicios audiovisuales por esta nueva ley serían supuestamente destinados a programas de cobertura social en telecomunicaciones en comunidades indígenas y rurales. A ver qué dice su líder, el diputado Ignacio Mier, nos comentan.

• Migrantes rescatados

A propósito de la creciente migración que se registra hacia el norte, autoridades de Tamaulipas participan en acciones de rescate de migrantes y en tan sólo 48 horas lograron ubicar a 260, quienes se encontraban en distintos inmuebles de la entidad. En dichas acciones, en las que han participado el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal y elementos de la SSP y de la Fiscalía tamaulipecas, han registrado que se trata principalmente de ciudadanos mexicanos, aunque también hay algunos centroamericanos y hasta menores de edad. Los organismos de la entidad donde gobierna Francisco Javier García Cabeza de Vaca pusieron a los migrantes a disposición del Instituto Nacional de Migración, a cargo de Francisco Garduño, y de la Fiscalía General, que encabeza Alejandro Gertz. El hecho ocurre luego de que desde la Cancillería, de Marcelo Ebrard, se anunciaran acciones para evitar los cruces ilegales, sobre todo de los que realizan adultos acompañados de menores.

• Almirante activo

Luego de contagiarse por segunda ocasión de Covid-19, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, ya fue dado de alta. La noticia la dio el mismo Presidente López Obrador en su conferencia matutina. “Está muy bien, ya lo dieron de alta, está en su domicilio recuperándose y ya se va a reincorporar, siempre ha estado pendiente en todo lo relacionado con la Secretaría de Marina”, señaló el mandatario federal, quien explicó que tan está recuperado que un reporte relevante que se presentó en la reunión del gabinete de seguridad él mismo lo elaboró. Nos hacen ver que al almirante ya lo extrañan en las reuniones matutinas y en los diversos actos en los que la Marina tiene representación. Lo que es un hecho es que la dependencia ha funcionado al cien. Buena noticia.