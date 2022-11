Balaceras, Sonora y Durazo

Y donde las malas noticias en materia de seguridad siguen surgiendo es en Sonora, entidad gobernada por Alfonso Durazo, quien por cierto antes fue secretario ¡de seguridad! Ahora ocurrió en los municipios de Caborca y Guaymas donde hubo balaceras que obligaron a la gente a buscar refugio en escuelas, como se puede apreciar en un video que circuló ayer en las benditas redes. En uno, captado en Caborca, se escuchan detonaciones mientras varias personas, incluidos menores de edad, buscan entrar a instalaciones de la Universidad de Sonora, para no ser alcanzadas por un tiro. En esos hechos fue abatido un presunto integrante del crimen y heridos dos oficiales. En el otro caso, reportado en Guaymas, los balazos provocaron que al menos un par de planteles suspendieran labores en medio de crisis nerviosas de algunos alumnos que debieron ser atendidos por paramédicos. Así Sonora.

Respuesta rápida al rumor

Las que mostraron ayer una gran capacidad de respuesta ante la tragedia por la caída de un helicóptero y la muerte de cinco servidores públicos fueron las autoridades de Aguascalientes. Apenas unos minutos después del percance, la gobernadora Tere Jiménez ya había convocado a conferencia de prensa. Y por la tarde, el encargado de la SSP, Manuel Alonso García, salió a desmentir la versión —no sustentada— de que la aeronave había sido atacada a balazos desde tierra. Nada mejor, nos dicen, que una adecuada comunicación para no dar paso a los rumores. Eso fue lo que hicieron las autoridades de Aguascalientes, atajaron especulaciones. Ahora lo más sensato será esperar a que avancen las investigaciones para conocer las causas del desplome de la aeronave.

Mondragón con Taboada

Y llamó la atención, nos cuentan, que en el informe del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, hiciera acto de presencia Manuel Mondragón y Kalb, quien es recordado como uno de los buenos secretarios de Seguridad Pública que ha tenido la Ciudad de México. Y es que es sabido que el exfuncionario no acostumbra desde hace algunos años figurar en actos públicos ni políticos. Hay quien explica esta aparición por el hecho de que Mondragón se siente cercano a la estrategia de seguridad de la alcaldía conocida como Blindar BJ que, vista sin sesgo político, reporta indicadores de éxito incluso en mediciones del Inegi. En la época del también maestro de karate, quien fue jefe de la policía, se diseñó la estrategia, aún vigente, de vigilancia por cuadrantes, en la que se inspiró la de la alcaldía. Ahí el dato.

Alianza restablecida

Esta semana fue de definiciones en la oposición, porque la marcha en defensa del INE, donde se encontraron PRI, PAN y PRD, terminó convirtiéndose en el empujonzote que les faltaba a estos institutos políticos para avanzar en acuerdos legislativos y electorales. A partir de la manifestación opositora, la alianza Va por México en la Cámara de Diputados resurgió y, sorpresivamente, también en la elección del Estado de México. En estas páginas se había dado cuenta ya de que los aspirantes apuntaban a los últimos días de noviembre para que algo se lograra y no se le diera por muerta. Lo relevante para ellos, nos dicen, es que mostraron voluntad para elegir a un candidato que luche contra la morenista Delfina Gómez en la entidad mexiquense. Ahora deberán definir al abanderado y los términos de la coalición para, de esta manera, abrir paso al reencuentro entre los partidos de Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano. Ya se verá.

Colectivos cederán espacio

Nos cuentan que en breve, colectivos de búsqueda de desaparecidos anunciarán que la movilización que tenían programada para el 27 de este mes en la Ciudad de México será aplazada, ante la marcha a la que convocó el Presidente Andrés Manuel López Obrador para ese mismo día. Los colectivos, o al menos algunos de ellos, llegaron a la conclusión de que no hay condiciones para realizar su evento, que incluiría muchas actividades, como performance y representaciones teatrales, además de una caminata. Bien dice el dicho que “en alguien debe caber la cordura”. Y por lo que se ve, en este caso las organizaciones sociales están dispuestas a ceder con tal de no generar un conflicto y de que su protesta no quede eclipsada por un evento masivo de tipo político.

Empujón a las unis del Bienestar

Con la novedad de que el Presidente realizará una gira por Michoacán para supervisar la entrega de planteles de las Universidades del Bienestar. Ambas escuelas se encuentran totalmente terminadas y recibirán a cerca de 500 estudiantes, de acuerdo con la página de la coordinación de las universidades Benito Juárez García. Aunque en agosto pasado aseguraban que la matrícula estudiantil rebasaría los 630, de todas formas es noticia que se inauguren estos centros, ya que pone de nuevo en la agenda relevante un tema que, para muchos, parecía haber entrado en un bache, sobre todo, lo que respecta a avances y formalización como opción de estudio. Lo único que falta, nos señalan, es que en estos eventos no aparezcan alumnos críticos del desempeño de la maestra Raquel Sosa, porque en una de ésas les pone una regañiza. ¡Cómo son!