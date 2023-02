Beatriz Pagés, menos es más

Y nos cuentan que entre los asistentes a la manifestación en el Zócalo hubo a quien no agradó del todo la participación de Beatriz Pagés. Si bien se entendía la pretendida frontalidad que se buscaba hacia el Gobierno federal, al final, para muchos, con la mitad de lo que dijo y sin los giros que hicieron recordar algunos tonos de discursos políticos de antaño, hubiera quedado claro el mensaje. Y es que, además, al prolongar su intervención, de pronto comenzó a provocar desinterés, aunado esto a lo complicado que era permanecer en la Plaza de la Constitución con un calor intenso y sofocante que desde muy temprano empezó a calar entre los manifestantes. Ahí un detalle a corregir, si acaso los organizadores le dan de nuevo el micrófono: menos es más.

EU, pendiente de la manifestación



Nos hacer ver que a diferencia de lo que hicieron algunas voces morenistas ante la manifestación de ayer, es decir, guardar silencio, fue un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos quien sí se pronunció. ¿De quién se trata?, bueno, pues del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, quien en las benditas redes escribió, en inglés y en español, unas horas después de que concluyera la concentración en el Zócalo: “En México hoy vemos un gran debate sobre reformas electorales que ponen a prueba la independencia de instituciones electorales y judiciales. EU apoya instituciones electorales independientes que tienen recursos para fortalecer procesos democráticos y Estado de derecho”. Así mismo: Instituciones electorales independientes y con recursos. Uf.

El empujón a Acapulco



Relevante, nos comentan, el reconocimiento que recibió ayer la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, de parte de la presidenta del Consejo de Administración de Mextenis, Renata Burillo, y del director general de Mundo Imperial, Seyed Rezvani, en el inicio del Abierto Mexicano de Tenis. Y es que en la 30 edición de uno de los eventos más importantes para el puerto, para la entidad y se podría decir que para el país —en tanto que se vuelve escaparate internacional—, la administración de la morenista ha dado un apoyo notable, nos dicen. El Abierto representa una nueva oportunidad para hacer promoción turística, y la derrama que deja, un beneficio para la población. En la administración de Salgado, nos hacen ver, también han tomado notoriedad el desfile de globos, la gala de pirotecnia y el espectáculo de drones. Ahí el dato.

Como el perro de las dos tortas



Con la novedad de que la rebatinga que se ha desatado por la ubicación que eventualmente tendría una planta de Tesla en nuestro país —que implica una inversión millonaria— está pasando de provocar interés a generar preocupación en el sector empresarial. Y es que algunos organismos han empezado a advertir que lo primero que se tiene que hacer es garantizar que se dará la inversión por parte de la firma propiedad del magnate Elon Musk, para lo cual se requiere ofrecer información y certidumbre. Nos hacen ver que en una posición distinta, un acelere de autoridades —entre las que ya hasta se habla de negar permisos—, se corre el riesgo de que el empresario, conocido por su forma de negociar, pueda llevar el asunto a los extremos y ponerse en una posición en la que al final resulte con amplias ventajas o de plano pueda decir que no y el país se quede como el perro de las dos tortas. Aguas.

Ahora bailan a Cuevas



Así que las personas de la tercera edad se salieron con la suya y volvieron a bailar en Santa María la Ribera, algo que, se suponía, no harían nunca más. Y no sólo eso, los vecinos de la zona aprovecharon la gran cantidad de gente que respondió a la convocatoria de ayer para recabar firmas a fin de pedir la revocación de mandato de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Nos cuentan que fue fácil llevarse al baile a la funcionaria, pues ésta se encontraba muy entretenida en la marcha en defensa del INE como para preocuparse por el grupo de adultos mayores que con su “ruido sonidero” no la dejan tener un domingo en paz. La moraleja del cuento, nos dicen, es que Cuevas debe buscar la vía del diálogo para solucionar el conflicto, pues ya se dio cuenta de que el autoritarismo no es el mejor camino. Porque… ya se dio cuenta de eso, ¿o no?

Caso Ayotzinapa a 8 años y 5 meses



Resulta que ayer no sólo se dio una movilización, sino dos. Pues además de la concentración en favor del INE, también se manifestaron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como lo hacen cada 26 de mes. Esta vez, para expresar su preocupación por el hecho de que el tema de la desaparición de los jóvenes pudiera ser relegado como tema relevante por las autoridades federales y vuelva a colocarse en una situación de estancamiento. Su temor que, nos señalan, en realidad empieza a convertirse en molestia, radica en que este año y el siguiente los asuntos de tipo electoral escalarán en intensidad y también la energía que demandarán del gobierno para ser gestionados. Por lo pronto, el movimiento mantiene la exigencia de que cumplimenten órdenes de aprehensión pendientes tras ocho años y cinco meses.