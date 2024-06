Contra “buitres”

Y fue Grupo Salinas el que ayer advirtió que no cederá a presiones de grupos tenedores de bonos en Estados Unidos a los que cataloga como fondos buitre. Y es que el consorcio empresarial dio cuenta de que información recientemente dada a conocer en esta materia es en realidad materia “vieja y calumniosa” relacionada con el proceso de negociación que se ha dado con dichos fondos. “Luego de su derrota legal en EU, dos fondos buitre —mismos que fieles a su estilo se levantaron de la mesa de negociación sin explicación alguna— pretenden responsabilizar al Gobierno mexicano a través de una demanda abiertamente improcedente”, ha señalado el grupo en relación con una acción que los reclamantes emprendieron en el marco del T-MEC, a quienes señala de apoyarse de medios mercenarios para presionar a un juez y que éste resuelva en su favor. Pendientes.

Encuentro en Jalisco

Y no es sólo a nivel federal que ocurren encuentros de cara al inicio de los procesos de transición. También en los estados. Y es que donde ayer hubo uno en el que se intercambió “buena vibra” fue en Jalisco, donde el gobernador Enrique Alfaro recibió en la casa de gobierno a Pablo Lemus, quien el domingo recibió la constancia de mayoría que lo acredita como ganador de la elección para la gubernatura. Es sabido que los dos forman parte del mismo grupo político, por lo que habrá de darse una dinámica de continuidad. “La voluntad del pueblo de Jalisco es clara y viene una etapa de consolidación de muchas de las cosas que nos ha tocado hacer”, señaló Alfaro, quien no obvió hablar en plural, dado que Lemus fue antes alcalde bajo el mismo sello político. Por lo pronto, en Morena no estarán a gusto con ese encuentro que encamina procesos irreversibles. Uf.

Extinción y dolorosa liquidación

Y finalmente se cumplió el plazo y el Instituto Nacional Electoral dio cuenta de su resolución sobre el caso del Partido de la Revolución Democrática: el partido reconocido por tantas batallas en favor de la democracia durante 35 años no alcanzó los votos necesarios (tres por ciento del total emitido) para conservar su registro, por lo que habrá de extinguirse. Tampoco supo reinventarse ante los nuevos tiempos que desde hace varios años amenazaban su existencia y lo habían metido en un cúmulo de problemas y desventuras. Viene ahora el proceso más difícil, la liquidación de trabajadores y bienes. Por lo pronto el INE ayer le estableció las condiciones que proceden en el caso, por lo que sólo podrá pagar nómina e impuestos. Debe suspender pagos a proveedores, no podrá celebrar contratos ni vender activos.

Impugnaciones y mundos al revés

Y es el Partido Acción Nacional el que estos días ha abierto ofensivas contra institutos electorales estatales, primero contra el de la Ciudad de México y ahora contra el de Yucatán, a los cuales acusa de lo mismo: haber dado más curules por la vía plurinominal a la coalición oficialista. ¿Qué no eran otros los que solían poner en tela de juicio las acciones del árbitro electoral en el pasado?, se preguntan algunos que hoy ven al albiazul en el rol de impugnador. “Ahora en Yucatán, Morena quiere arrebatar en la mesa los votos que no ganó en las urnas. Reprobamos la decisión del IEPAC de otorgar ilegalmente más diputados a Morena y aliados de lo que les corresponde”, señaló Marko Cortés, a quien no agradó el reparto de 14 pluris con las que Morena al final se hizo de 21 curules, contra 12 de Acción Nacional y aliados y dos de MC. Con la cuestionada asignación, los guindas se quedan a sólo tres diputados de tener mayoría calificada. Así las batallas en días para muchos, aún extraños.

El caso más encendido

Y el caso que se está calentando políticamente es el del ataque a la candidata del Frente opositor a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien por cierto ganó esa elección. Y es que, nos comentan, ayer la también activista reclamó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México insinuara que el ataque armado en su contra, ocurrido el pasado 11 de mayo, pudiera haber sido un montaje o autoatentado. A través de un video que publicó en redes sociales, preguntó también si la intención es encarcelarla. Horas antes las autoridades capitalinas habían dado a conocer la captura de un tercer involucrado en el caso, sujeto que antes de participar en el “trabajo” de disparar a la entonces candidata, habría tenido otro consistente en retirar propaganda de la alianza Sigamos Haciendo Historia. Rojo de la Vega ha puesto en duda que pudiera ser uno de los involucrados. Uf.

Piden espacios violeta

Grupos feministas nos contaron que del 1 al 3 de julio de 2024 México será la sede de la III Conferencia Ministerial sobre Políticas Exteriores Feministas: Soluciones para un mejor mañana, e instaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores a seguir fomentando este tipo de actividades en el país, pues proponen que sean visitadoras extranjeras quienes puedan dar cuenta de los altos índices de violencia que se viven en el país hacia niñas y mujeres en general. Integrantes de diferentes colectivos llaman a que México se pinte de violeta y aplaudieron al Instituto Nacional de las Mujeres y a ONU Mujeres, que coordinan la participación de titulares y representantes de alto nivel de los ministerios de Relaciones Exteriores de 50 países. Ya se verán los resultados de este foro y si viene un mayor arropo a las causas feministas, nos comentan.