¿Candidato único?

Un aspecto que llamó la atención fue la inclusión, al menos en la convocatoria correspondiente a la CDMX, de la posibilidad de que el Consejo de Elecciones apruebe “un solo registro”, el cual se considerará “único y definitivo”. Quien leyó esto, de inmediato pensó en quien, de acuerdo con analistas políticos, es el personaje mejor posicionado en la capital del país. Nos comentan que una de las vías para construir una candidatura única —en caso de que las cúpulas de la 4T opten por ello— será el criterio de equidad de género, que establece que habrá cuatro candidatas y cinco candidatos. Si se agota la cuota de mujeres en los estados, entonces en la capital debería quedar un varón. Por cierto, este miércoles el extitular de la SSC, Omar García Harfuch, ofrecerá un mensaje a los medios, que seguramente despejará dudas y reafirmará que va de frente y no se quita. Pendientes.

Reclaman negligencia a Bárcena y a Alcalde

Con la novedad de que 16 organizaciones empresariales de Chihuahua mandaron ayer a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y a la canciller Alicia Bárcena un fuerte reclamo por, acusan, cometer la negligencia de no intervenir “ante la grave problemática generada por los migrantes que de forma desordenada y en grandes números arriban a nuestra ciudad fronteriza desde hace más de un año”. Se trata, entre otros, de gremios que aglutinan a agentes aduanales, constructores, industriales, hoteleros, comerciantes, transportistas, entre otros, quienes advierten que el desdén de la autoridad federal provoca que, unilateralmente, el gobierno de Estados Unidos, tome la decisión de realizar cierres fronterizos, con las consecuentes afectaciones de las actividades comerciales, a causa del encarecimiento del transporte y la generación de inseguridad. Las agrupaciones reclamantes, por cierto, quedan en espera de respuesta.

Sálvame de la soledad… política

Y para que se vea que en el Senado hay prioridades, nos comentan, los senadores de MC, Indira Kempis y el del PRD, Miguel Mancera, promueven reconocer al grupo RBD, “por ser el grupo pop más importante de la música hispana”. Por ello alistan la visita de los cinco integrantes de esta agrupación al recinto legislativo. Para darlo a conocer, los legisladores difundieron en redes un video, vestidos de “rebeldes”. Aunque generaron confusión porque supuestamente el homenaje sería en diciembre, aunque fuera del periodo ordinario. De hecho, después tuvieron que emitir una nota aclaratoria para explicar que todavía no tienen formalizada una fecha. Como sea, las críticas a los senadores no se hicieron esperar y en las benditas redes no faltó quien ocupara una canción del grupo, nos comentan, para pedir que alguien salve a los ciudadanos de la soledad… política. Uf.

Irrupción en Puebla

Y quien irrumpió en el proceso interno de Morena en Puebla fue Rosario Orozco, viuda de Miguel Barbosa, gobernador fallecido el 13 de diciembre del año pasado. Charito, como se identifica en las redes desde hace unos meses, se animó a buscar la candidatura por Morena al gobierno del estado. “Estoy lista para seguir contribuyendo y he decidido participar”, informó ayer. Enfrente tendrá, sin embargo, cuadros importantes del partido guinda que se han venido posicionando por semanas: el senador Alejandro Armenta y el diputado federal Ignacio Mier. Nos dicen que para ella eso no es problema, ya que cumple con los requisitos y el perfil femenino que se necesita para la gubernatura poblana. “Puebla vive momentos de cambio y es tiempo de que las mujeres seamos protagonistas de esta historia”, ha señalado. Ahí el dato.

Ayotzinapa, encuentro en Palacio

Nos cuentan que este miércoles el Presidente recibirá en Palacio Nacional a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes tienen el propósito de pedir avances en la investigación sobre la desaparición de sus hijos en Iguala hace casi nueve años. En 2022, en estas mismas fechas, estudiantes vandalizaron las instalaciones de la FGR, tras acusar que no tenían respuestas claras sobre la desaparición de los jóvenes la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Y este miércoles iniciarán un plantón en esa institución, para luego continuarlo, el viernes, en el Consejo de la Judicatura. No ha quedado claro si las protestas serán pacíficas o violentas. Lo anterior pudiera depender, nos comentan, de si las autoridades federales dan cuenta de más indicios sobre el paradero de los jóvenes o sigue todo igual. Pendientes.

Otra vinculación contra Carmona

Y el que ahora fue vinculado a proceso por el delito de tortura fue el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien deberá seguir preso en el penal del Altiplano. Fue la Fiscalía General de la República la que asumió la imputación, luego del desistimiento que se dio en días pasados por parte de la fiscalía anticorrupción de la entidad. La audiencia de ayer duró siete horas, nos comentan, y tras ella el abogado de Carmona, Gabriel Regino, acusó que lo de su cliente es un “secuestro político” porque es falso que haya participado en la tortura del sujeto apodado El Diablo. Por cierto que entre quienes siguen de cerca el proceso contra el fiscal, llamó la atención que el mismo juez que ayer vinculó a proceso a Carmona por el caso de tortura fuera el mismo que autorizara a la fiscalía morelense detener a El Diablo por los homicidios de tres personas. Pendientes.