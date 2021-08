Capufe contra Acapulco

Ya parece personal la consigna de Elsa Veites Arévalo, titular de Caminos y Puentes Federales, contra el puerto suriano. Y todo porque no paran los aumentos de tarifas de la autopista que lleva al puerto más cercano a la capital del país. Y es que resulta que el de ayer, es el quinto aumento que se da desde 2018, prácticamente uno cada seis meses, sin que a cambio haya algún tipo de beneficio para los usuarios de la carretera y mucho menos para el sector turístico de la entidad y en particular de Acapulco. El reclamo de los guerrerenses es justificado, porque suman años los que llevan demandando que al menos las condiciones de esa vía mejoren, porque hay tramos en los que es un verdadero martirio transitar o que, en su caso, se aplique una tarifa justa que no desincentive la llegada de turistas por tierra. En Guerrero la duda es qué le hace más daño al puerto: ¿Capufe o la toma de casetas de los ayotzis?

El lastre de los casos Toledo y Huerta

Resulta que esta semana habrá un nuevo intento de aprobar un periodo extraordinario para desaforar a los diputados Mauricio Toledo, del PT, y Saúl Huerta, de Morena. El caso de este último ha causado muchos reclamos a las principales cabezas del Congreso. El más reciente, el que hizo ayer el subsecretario Alejandro Encinas al senador Ricardo Monreal, quien le pidió respeto al trabajo legislativo, pues desde el jueves pasado dio cuenta de que está allanando el camino para ese fin. Y es que el legislador Saúl Huerta está acusado de violación a un menor de edad y si el periodo extraordinario se aprueba el 9 de agosto, para desahogarse el 11, como propuso el coordinador de la bancada guinda, Ignacio Mier, habrán pasado 105 días desde que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, a cargo de Ernestina Godoy, solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del legislador. Y por si fuera poco, tan sólo restarán 22 días para que finalice la LXIV Legislatura.

Datos y señales en Jalisco

La mañanera de ayer en Puerto Vallarta fue espacio propicio, nos comentan, para mandar nuevas señales. Y es que desde el Gobierno federal se reconocieron cifras que dan cuenta de la reducción de la incidencia delictiva durante la gestión del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Por ejemplo, en 50.4% los robos de alto impacto con respecto a 2018, entre los que destacan los de vehículos (con -50.9%). Además, la reducción de homicidios dolosos de 2019 a 2021 y las extorsiones, con lo que la entidad figura por debajo de la media nacional de incidencia delictiva, algo que no había ocurrido en los últimos cinco años. Alfaro señaló que los resultados son producto de la coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina con una agenda de seguridad blindada a temas políticos. Y en esa misma tónica, el Presidente dio cuenta de que Jalisco es donde más se han abierto cuarteles de la GN, 30 hasta el momento. Ahí pues, las cifras, los datos y las señales.

Top de gobernadores

El que se mantiene figurando en la lista de los gobernadores mejor calificados del país es el de Baja California, Jaime Bonilla. Y es que resulta que en la más reciente evaluación efectuada por la revista especializada Campaign & Elections de México, el mandatario estatal morenista no sólo se mantuvo en el top 5, sino que escaló un peldaño para ubicarse en el tercer lugar, hecho en el que incidió, se ha señalado, la estrategia de cierre de administración que está llevando a cabo de cara a la entrega de estafeta que hará a la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila. Bonilla Valdez, de acuerdo con la medición, tiene un nivel de aprobación de 56.5% y comparte el top 5 con mandatarios panistas: Mauricio Vila, Francisco Domínguez, Diego Sinhue Rodríguez y Carlos Joaquín González. Sólo para el registro, el estudio fue realizado entre el 20 y el 29 de julio de 2021 a través 19,200 llamadas telefónicas distribuidas en las 32 entidades con margen de error del +/- 3.5%.

El oso con la urna embarazada

Con la novedad de que gracias a un video en el que se apreciaba a tres personas llenando boletas y depositándolas en la urna de la consulta efectuada el domingo pasado, las autoridades determinaron computarla en cero. Así, la maniobra para llevar a cabo la vieja práctica de la mapachería electoral denominada “embarazo de urna” al final no prosperó. El hecho ocurrió en la mesa receptora 2716 básica, que se ubicó en la secundaria 4, en Orizaba, Veracruz. Enterados de la irregularidad gracias a las benditas redes, funcionarios distritales del INE acudieron al lugar y detectaron que conforme al cuadernillo de la lista nominal en el lugar se había dado la participación de 304 personas; sin embargo, al contabilizar las papeletas contenidas en la urna se dieron cuenta de que había 1,991, o sea casi seis veces más del número legal de participantes. El INE dio cuenta de que ya se interpuso la denuncia correspondiente y el propio Ministerio Público inmovilizó la urna embarazada. Uf.

Aureoles, “traidor a la patria”

Así que ante el activismo del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para denunciar a nivel nacional e internacional, especialmente ante la Organización de los Estados Americanos, las presuntas irregularidades registradas en los comicios estatales, diputados federales de Morena presentaron una denuncia formal en su contra ante la FGR. ¿Y cuál es la lista de cargos en contra del mandatario estatal que le atribuyen los legisladores morenistas Hirepan Maya Martínez y Reyna Celeste Ascencio Ortega? Ah, pues traición a la patria, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y peculado. Según la denuncia, los morenistas demandan que se le aplique a Aureoles la prisión preventiva. Aureoles se reunió la semana pasada con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, personaje claramente señalado como adversario de la 4T.