Carta, promoción y baraja ampliada

Y no fue una, sino dos las veces que algunos levantaron la ceja al revisar a detalle una carta que, se informó ayer, envió el dirigente de Morena, Mario Delgado, a los gobernadores emanados de su partido. ¿Y por qué dos veces? Bueno, primero porque les pide a los mandatarios que inviten a las “corcholatas” a sus entidades “para que el pueblo esté informado y cuando llegue el momento decida a través de las encuestas”, lo cual, nos comentan, no sería otra cosa que abrirles las puertas para que se promuevan… aun a destiempo. La otra fue porque en esa misma misiva incluye entre los aspirantes el nombre del senador Ricardo Monreal que, es sabido, no tenía la denominación de “corcholata” oficial. Ahí los datos.

Inversión tras daños por Agatha



Con la novedad de que los trabajos para la reconstrucción de vías de comunicación afectadas por el huracán Agatha en Oaxaca, ocurrido el año pasado, contarán con un buen presupuesto. Fue ayer el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, quien en una reunión encabezada por el Presidente informó que se dispondrá de mil 227 millones de pesos para ese fin, y que en total se contabilizaron mil 62 afectaciones en la red federal. No obstante, aclaró que en coordinación con todas las entidades de gobierno se llevaron a cabo acciones para garantizar la seguridad de los usuarios y restablecer la circulación en las carreteras y caminos, con el envío de cuadrillas de maquinaria y vehículos que cumplieron con el propósito. En esas tareas hubo una inversión ya de 360.7 millones de pesos mientras que están en proceso de reconstrucción 26 puentes.

Ahí sigue la fractura



Pues resulta que la alianza Va por México se dice unida y lista para contender por las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México; sin embargo, el acuerdo entre el PAN y el PRI para repartirse los procesos mediante los cuales elegirán a sus abanderados sigue ampliando la grieta. Ayer, nos cuentan, el líder nacional albiazul, Marko Cortés, recordó que a su partido le tocará encaminar la designación para la Presidencia de la República. No obstante, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, ratificó que ésa no fue “una decisión de la coalición”, por lo que insistió en que “no estamos porque una decisión tan importante sea resultado de un reparto de cuotas ni de un arreglo entre cúpulas partidistas”. Si en el morenismo el jaloneo por las candidaturas llevará su unidad a un potencial riesgo de quiebre, nos dicen, en el bando contrario puede no ser diferente la historia, aunque por ahora sólo haya fotos con sonrisas. Uf.

Complicado arranque



Un arranque de precampaña complicado tuvo Delfina Gómez en Toluca, donde además de llegar dos horas tarde al evento, el acarreo de personas provocó caos vial en las principales calles del centro de la capital mexiquense, donde estacionaron largas filas de camiones provenientes de distintos municipios del Estado de México. Mientras la morenista arribó al evento cerca de la una de la tarde –la convocatoria era a las 11:00 horas del sábado–, a los convocados los citaron desde las nueve de la mañana, por lo que soportaron el frío y el sol que dejó a varios insolados y deshidratados, incluidos, según se informó, adultos mayores y niños. La situación llegó al grado que los paramédicos que se instalaron no se daban a basto para atender las “bajas” y corrían de un lado a otro.

Los tiempos de Vila



Nos cuentan que ayer, en el Centro Internacional de Congresos de la ciudad de Mérida, más de uno levantó la ceja cuando el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, anunció que hablaría de los “proyectos estratégicos” hacia el 2024. Y es que lo dijo ante los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno; PAN, Marko Cortés, y PRD, Jesús Zambrano. Pero también ante la cúpula empresarial nacional, cuyos máximos dirigentes asistieron a su Cuarto Informe de Gobierno. Llegado el momento el mandatario habló, sí, de los proyectos estratégicos, pero a desarrollar en lo que queda de su gobierno. Y los más acelerados frenaron sus elucubraciones cuando Vila sentenció: “En política, todo se da en su tiempo, ni antes ni después”. Todos entendieron que si Vila tiene aspiraciones políticas para el futuro cercano, lo dirá en el momento oportuno. “Ni antes ni después”.

El PT jala las barbas



Nos hacen ver que quien se metió en camisa de once varas es el eterno dirigente del PT, Alberto Anaya, quien le jaló las barbas al tigre al jugarle las contras a la 4T en Coahuila. Con la postulación de Ricardo Mejía Berdeja como candidato a gobernador el PT no obtendrá el triunfo, pero sí le restará votos al candidato de Morena, Armando Guadiana. Y en competencias tan cerradas como se antoja la del estado norteño, un puñado de votos vale oro. Pues Anaya decidió negarle a la coalición del Presidente esos pocos votos que tiene, pero que pueden ser la diferencia entre que el abanderado cuatroteísta gane o no la elección. Se desconoce lo que pretende Anaya con esta maniobra que tomó por sorpresa a más de uno. Tampoco se sabe el costo que tendrá que pagar el dueño del PT por su osadía. Porque, dicen los que saben, esto no se va a quedar así.