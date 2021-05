Estado de la competencia en Sonora

Si bien la declinación del candidato Ricardo Bours, hasta ayer abanderado por Movimiento Ciudadano, en favor de Ernesto Gándara, quien compite por las siglas PRI-PAN-PRD, es un golpe de efecto, nos hacen ver que, a juzgar por la situación actual de la competencia, podría quedarse corto en el objetivo de alcanzar y superar al abanderado morenista, Alfonso Durazo. La casa encuestadora De las Heras-Demotecnia reporta en su página Web su más reciente medición de la contienda —levantada del 13 al 16 de mayo— y señala que el escenario más probable si la elección fuera en este momento, sería que el candidato de Morena se llevaría un 57 por ciento, mientras que Gándara alcanzaría un 32 por ciento y Bours un 9.6 por ciento. En tal caso, ni la arbitraria suma aritmética de ambos capitales podría ser suficiente como para dar un giro a la contienda. Esto, por supuesto, a reserva de verificar qué dicen otros estudios que vengan estos días.

• MC, doble golpe de Bours

Y hablando de declinaciones los que ayer estaban desbordados de enojo son los dirigentes de Movimiento Ciudadano, para quienes el trancazo que representa la declinación de Ricardo Bours es doble. Por un lado, nos comentan, porque su estrategia es la de ir solos y no sólo para mantener el registro en la mayor cantidad de entidades federativas, sino para dar sustento a su interés de ser una fuerza nacional competitiva de cara a los comicios de 2024. Por otro lado, porque a quien fuera hasta ayer su candidato se le ocurrió pasarse del lado del candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, con la que su coordinador nacional, Clemente Castañeda, anda de la greña, en plena campaña para reventar la idea del voto útil, y a la que acusa de ya haberle fallado a México y, en este caso, a Sonora. Uf.

• Verdes, también lastimados

Otros que quedaron lastimados por la decisión de su candidato en Sinaloa, Tomás Saucedo, de ponerse literalmente la camiseta guinda y sumarse a la campaña de Rubén Rocha Moya, fueron los dirigentes del Partido Verde, Karen Castrejón, Carlos Puente y Arturo Escobar. Y es que, nos dicen, como ocurrió en otros casos, su imagen de liderazgo resultó lesionada. “En el Partido Verde nuestro compromiso y el de nuestros candidatos en Sinaloa sigue y seguirá siendo con la ciudadanía, desconocemos cualquier tipo de acuerdos del excandidato Saucedo con Rocha Moya”, señaló Castrejón. Y también hubo voces que atribuyeron la declinación a la presión ejercida por Rocha Moya, como lo fue el caso del otro dirigente relevante que es Arturo Escobar. Lo cierto es que aún con el moretón en el ojo, los verdes se apuraron a designar nuevo abanderado en la persona de Misael Sánchez, quien es, por cierto, secretario de Organización en el CEN del instituto ecologista.

• Campeche en la CDMX

Este lunes la Ciudad de México se convirtió en arena de debate por la gubernatura ¡de Campeche! Y es que el candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar difundió en sus redes sociales que se dio una vuelta por la alcaldía Álvaro Obregón para constatar que la exalcaldesa, Layda Sansores, ordenó la construcción de unas escaleras eléctricas con un costo de unos 100 millones de pesos, que no sirven, por lo que calificó esos trabajos como un monumento a la corrupción. El caso es que después la aspirante de Morena a gobernar esa entidad, respondió que el empresario emecista fue a ver sus obras, las cuales a su consideración no verificó, por lo que subrayó que “Pinocho”, así lo llamó, no ha hecho nada por Campeche. Así se llevan y faltan dos semanas en las que el calor será más intenso en esa entidad del sureste, nos comentan.

• San Lázaro en campaña

Nos cuentan que en la Cámara de Diputados no hay ningún funcionario o diputado que quiera recibir en estos días al líder de los trabajadores de ese órgano legislativo, Jesús Salvador Aguilar, quien por más comunicados que emite denunciando que las negociaciones para lograr mejoras entre sus agremiados están paralizadas, nomás no recibe respuesta. Bueno, nos comentan que sí hubo una, pero fue en el sentido de que no hay una probable fecha de reunión porque los encargados de los órganos de gobierno en San Lázaro se encuentran en actividades proselitistas. Así que probablemente en un mes, luego de las elecciones federales del 6 de junio, se pueda reanudar el diálogo y la concertación. Nos hacen ver que los trabajadores de ese órgano legislativo, que siempre están al pie del cañón, están tomando nota y ya tendrán ocasión de cobrarse los desdenes con los legisladores que resulten reelectos.

• Lino y Fox

Nos hacen ver que agravios del pasado pueden aparecer de nuevo cuando los tiempos lo permiten. Al menos así se lee el raspón que le dio ayer en las benditas redes al expresidente Vicente Fox quien fuera su operador de campaña en las elecciones del 2000. Y es que Lino Korrodi respondió lo siguiente a la imagen que difundió el exmandatario tras haber recibido un doctorado honoris causa de la Universidad de Miami: “Fox, es increíble que te den un doctorado cuando ni siquiera terminaste la carrera de Administración en la Ibero; se te ayudó ya como presidente electo para que te dieran el título, ya que eras bien vago y ni siquiera terminaste las clases”. Lino se acercó en 2017 a la campaña del ahora Presidente López Obrador, como integrante de la sociedad civil. Ayer varios recordaron aquél suceso.