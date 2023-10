Confiar y ayudar

En un ambiente de polarización que se atiza a cada momento, no ha faltado quien haya puesto a debate si vale la pena dar ayuda para los damnificados de Acapulco. Han además surgido señalamientos de si deben ser instituciones públicas o privadas las que los entreguen y también se ha pretendido criticar que las Fuerzas Armadas asuman en este momento un rol principal en esa tarea. En todos los casos, sin embargo, se han estado poniendo por delante argumentos basados en consideraciones políticas e ideológicas. Y en ellas la empatía por las personas que, sin lugar a dudas, necesitan ayuda ha pasado a un segundo plano. Valdría la pena escuchar a los afectados por Otis que claramente dicen que ahorita ni siquiera les sirve el dinero, lo que quieren es agua y comida. Es tiempo de confiar y de no dejar de ayudar. Y, sobre todo, de dejar que haga el trabajo a quien le toca hacerlo.

Le meten drama en Morena



Sorpresivo hasta para los propios morenistas, nos comentan, el anuncio de que será hasta el próximo 10 de noviembre cuando se dé a conocer a los ganadores de las encuestas rumbo a las 9 gubernaturas que estarán en juego en 2024. La fecha originalmente prevista era el 30 de octubre, por lo que todos los aspirantes se habían apuntado a echar su resto. No queda claro si la razón de esa decisión pudiera ser el que hubiera encuestas aún no cerradas o si por el tema del candado de género aprobado por el INE, la dirigencia nacional de Morena a cargo de Mario Delgado está ganando tiempo para negociar con quienes resulten cepillados por la aplicación de esta medida. Por lo pronto, las siguientes semanas serán las más exasperantes para quienes se anotaron y suponían que el lunes próximo iban a conocer a los elegidos.

Hacerle caso a la memoria



La memoria de los acapulqueños que tienen más de 30 años está marcada por el huracán Paulina, fenómeno que destruyó no sólo la zona turística. En las zonas populares las calles se convirtieron en caudalosos ríos que arrastraron todo a su paso. Los daños de Paulina fueron para todo el estado. Hubo días de muerte, dolor y desesperación. Se contabilizaron al menos 5 mil hogares destruidos en su totalidad y más de 25 mil dañados. Tuvieron que pasar años para que el puerto se recuperara. Lo anterior viene a cuento, porque quien ha mencionado a Paulina estos días ha sido el senador del PRI y exalcalde de Acapulco, Manuel Añorve. Ha dicho que “comparado con Paulina puedo decir que Otis ha tenido una mayor fuerza de desastre”. Además, ha considerado la necesidad de crear un fondo de reconstrucción y ha alertado sobre el problema que puede darse pronto por la falta de agua y, sobre todo, de alimentos.

Morelos: crimen y reformas legales



Fue en el Congreso de Morelos donde ayer se aprobó una reforma que ha vuelto a poner debajo del reflector la situación en la que se encuentra el estado. Y es que con dicha reforma, los hijos de diputados que fallezcan estando en funciones podrán recibir una pensión por orfandad. Una de las motivaciones de la ley fue el asesinato a tiros que se cometió contra la legisladora del Partido Morelos Progresa, Gabriela Marín, quien tenía una hija de cuatro meses. La situación de violencia y criminalidad que padece la entidad que gobierna Cuauhtémoc Blanco sigue con indicadores que a muchos preocupa. Es, por ejemplo, la segunda peor en materia de homicidios dolosos y la tercera peor en materia de feminicidios. Ahí el triste dato.

Publicación y batalla jurídica



Con relativa prontitud, porque sólo pasaron 48 horas desde que se aprobó en el Senado, nos comentan, han sido publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma con la cual quedaron extintos 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial. Esta acción, nos hacen ver, además de permitir a la Tesorería de la Federación de disponer de los recursos con los que aquellos cuentan abre el proceso de impugnaciones que, se ha señalado, se realizará en dos vías: por un lado, los amparos que interpongan los trabajadores que han advertido una afectación de sus derechos y prestaciones laborales y, por otro, las acciones de inconstitucionalidad con las que amagaron durante los debates parlamentarios los partidos de oposición. Viene pues, el pleito legal, que se jugará en los terrenos del Poder Judicial.

“Cohesión social”



Como “cohesión social”, nos comentan, calificó la presidenta municipal de Acapulco los saqueos que se han dado a centros comerciales en su municipio. “Quizá de afuera nos vean feo cuando uno ve cosas de ciudadanos tomando cosas que no son de ellos. Pero, no es lo mismo el que te ve de afuera al que vive este momento. Entonces, yo le llamaría una cohesión social, una salida”, explicó. Pero rechazó que se toleren acciones fuera de la ley, pues cuando se intentó robar vehículos de una agencia la policía detuvo a los presuntos responsables. Apenas un día antes la funcionaria apareció en una acto público para pedir a los acapulqueños que cada quien limpie su calle. “Vamos a darle el extra por Acapulco, estamos convocando a ciudadanas y ciudadanos para poder agarrar cada quien su calle y entrarle a la limpieza general”. El problema es que todavía no hay luz para poder darle agua a la gente y sin agua no se puede llevar a cabo lo que propone Abelina. Uf.