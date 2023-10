Muchas cejas se levantaron anoche en la sesión del Senado de la República, porque la legisladora morenista Martha Lucía Mícher anunció que renuncia a Morena. La decisión la tomó, notoriamente molesta, tras acusar que los integrantes de su bancada no la respaldaron cuando pretendía participar en un debate precisamente para defender a su grupo parlamentario. “En este momento renuncio a Morena y me voy a huelga de hambre”, sentenció ante sus compañeros que la miraban estupefactos, principalmente la también secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, mientras recogía sus documentos de trabajo y se enfilaba a la salida. “Levanté la mano y Ana Lilia no me dio la palabra”, reclamó por último en referencia a que la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta la desdeñó y su bancada no la arropó. Malú, nos recuerdan, recién representó a Marcelo Ebrard en la contienda de las corcholatas. Uf.

Al final fue vía el PT

La impugnación de los partidos en contra del acuerdo de paridad de candidaturas a gubernaturas, que los obliga a postular cinco mujeres, no se hizo esperar. Como lo manifestaron durante la discusión en el INE, ya iniciaron los recursos en contra de los criterios del órgano electoral y el primero que se registró en el Tribunal Electoral fue del Partido del Trabajo, por el lado de la 4T. La apelación reclama la supuesta omisión del Consejo General a la petición de no aprobar el acuerdo de paridad que finalmente impuso un mayor número de mujeres en las candidaturas para los nueve gobiernos estatales que se renovarán en el 2024. Nos dicen que el expediente petista fue turnado por la Sala Superior a la magistrada decana, Janine Otálora, que ha sido una de las principales impulsoras de la paridad de género. Ayer en este espacio se indicó que ya había apuestas a si sería el PT o el Verde. Ganaron los que fueron por el colorado.

Faltan los datos

Es un hecho que transcurrido un día, luego del terrible impacto de Otis en Acapulco y en al menos una docena de municipios de Guerrero, hasta anoche no se tenía un balance aproximado de daños, afectaciones, ni tampoco un dato sobre posible pérdida de vidas humanas o daminificados. La incomunicación que a causa del huracán se dio —se fue la luz, la telefonía móvil, la fija y el Internet— ha impedido al gobierno tener un balance adecuado de los hechos sobre el cual empezar a tomar decisiones. Esos problemas de comunicación también han generado zozobra entre familias, pues muchos residentes o visitantes del puerto no han tenido la posibilidad de notificar que se encuentran bien. El reto principal ahora, nos hacen ver, además del restablecimiento total de los servicios, es sentar las bases de la organización para con orden empezar a levantar lo caído.

Travesía a Acapulco

Fue toda una travesía la que inició ayer temprano el Presidente Andrés Manuel López Obrador con su salida a Acapulco para coordinar, de manera personal, los trabajos de evaluación y la ayuda que se brindará a la población damnificada por el impacto del huracán Otis en el puerto. Nos cuentan que el mandatario enfrentó múltiples dificultades para llegar vía terrestre a Acapulco, lo cual logró después de nueve horas por la carretera federal. Salió en una Suburban, luego se pasó a un Jeep de la Sedena que se atascó en el lodo, y tras caminar cuatro kilómetros junto con sus colaboradores, terminó llegando al puerto en una camioneta de redilas. Su agenda marcaba que regresaría a la Ciudad de México para realizar su conferencia de prensa este jueves en Palacio Nacional.

Ponen orden en Coyoacán

Y en donde se realizó ayer un operativo para recuperar espacios públicos que eran usufructuados por particulares fue en la alcaldía Coyoacán. Nos cuentan que por instrucciones del titular, Giovani Gutiérrez, personal de la Dirección General de Gobierno recuperó áreas en donde algunas personas habían instalado desde cafeterías hasta gimnasios, en donde cobraban por los servicios, sin tener autorización para ello. Entre los lugares visitados estuvieron el Centro de Desarrollo Comunitario de la Unidad Villa Panamericana y el Deportivo Mújica. Con estas acciones, nos dicen, quedó demostrado que es posible poner orden sin recurrir a la parafernalia de operativos aparatosos que rayan en la violación de los derechos humanos, como ha ocurrido en cierta demarcación que, para más señas, también está gobernada por la oposición. Ahí el dato.

¿Acabó la batalla por los libros?

Y fue ayer cuando concluyó la que podría ser la última batalla política por los libros de texto gratuitos. Y es que resulta que la primera sala de la Corte determinó por unanimidad de sus integrantes darle la razón al Ejecutivo en el reclamo que presentó, luego de que Coahuila suspendiera el reparto de los materiales de la SEP y presentara una controversia ante el tribunal supremo. El caso es que ayer, a propuesta del ministro Arturo Zaldívar, se retiró la suspensión concedida previamente por el ministro Luis María Aguilar, y con ello la dependencia a cargo de Leticia Ramírez quedó en posibilidad de que los libros puedan ser entregados a los alumnos de esa entidad. Nos hacen ver, sin embargo, que con la determinación tomada ayer ya no se revisará si la SEP cumplió con los requisitos que establece la ley para la elaboración de los mismos, salvo que un amparo obtenido por la Union de Padres de Familia pudiera ir escalando para llegar a la Corte.