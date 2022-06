Corral y el caso de El Chueco

Muchos voltearon a ver hacia el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, luego de que en la conferencia mañanera de ayer se hablara de la necesidad de que una autoridad local explicara por qué José Noriel Portillo, mejor conocido como El Chueco, asesino de los dos padres jesuitas, estaba libre y hasta patrocinaba a un equipo de béisbol, aún teniendo en contra órdenes de aprehensión. Entre los que no sólo voltearon, sino que atribuyeron responsabilidad al panista, está el también exgobernador César Duarte, quien en una carta a la sociedad chihuahuense acusó: “Javier Corral destruyó la estrategia exitosa contra la inseguridad con que disminuyeron los delitos de alto impacto en todo el territorio de Chihuahua y entregó el estado a la delincuencia… De igual manera, brindó protección al grupo generador de violencia al que pertenece El Chueco. Ahí el dato.

Postulación o capital

El que desde ayer figura en la lista de los aspirantes de la oposición al 2024 es Santiago Creel. El propio diputado federal, exsecretario de Gobernación y excandidato al gobierno de la CDMX fue directamente quien se encartó y expresó su interés de figurar entre quienes busquen la postulación presidencial: “yo estoy listo, decidido, convencido”, refirió. Sin embargo, también hizo una aclaración, durante un acto en el que participó en la Expo Guadalajara: “todas mis fichas están puestas en la mesa. Si a mí no me alcanza el capital político que tengo y que voy a hacer todo lo que está en mi poder, en mi inteligencia y experiencia de lograr en los próximos meses, si a mí no me alcanza, va a estar, y escúchenlo, a disposición para la mujer o el hombre que le alcance”. El panista, por cierto, ve posible ganarle a Morena, aunque resaltó la necesidad de contar con el apoyo del padrón de Jalisco.

Yáñez, al lado de Adán

Relevante ajuste en el Gobierno federal, el de César Yáñez quien, de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia, pasa a ser subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. El ajuste es un enroque, pues Rabindranath Salazar, a quien se menciona como posible contendiente en el proceso interno de Morena para el estado de Morelos en el 2024, pasa a la coordinación que tenía Yáñez. Por lo pronto, ya hay quien ve a este último desplegando las capacidades que lo llevaron a convertirse durante varios años en el hombre más cercano a Andrés Manuel López Obrador, pero ahora en los márgenes de la dependencia al frente de la cual está Adán Augusto López, quien además de tener a su cargo la condición de la política interna del país, es una de las tres “chorcholatas” del Presidente.

Escasean el agua y Colosio

El que anda escaseando en acciones, tanto como escasea el agua en Nuevo León, es el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas. Y es que en estas casi dos semanas que han transcurrido de la crisis del agua en la zona conurbada no ha aparecido una sola vez. El que anda de arriba para abajo buscando soluciones, algunas de ellas bastante complejas, es el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y sí, como mandatario de la entidad está obligado a hacerlo. Pero también, nos dicen, tendría vela en el entierro, y mucha, el alcalde de la capital, pues hasta donde se sabe, el organismo que surte —bueno, como están las cosas es un decir— de agua a los habitantes de la Zona Metropolitana depende del gobierno municipal de Monterrey. Colosio ha preferido mantenerse bajo resguardo, mientras en varias zonas de la ciudad, sus gobernados padecen aún por los problemas de abasto del vital líquido.

La Cámara, al choque con el TEPJF

Donde están más que enredados con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la instruye a incluir en la Comisión Permanente a legisladores de MC —pues está establecido que deben ser consideradas todas las fracciones—, es en la Cámara de Diputados. Tanto que, ayer, ya con los dedos en la puerta, integrantes de la Junta de Coordinación Política acordaron pedir más tiempo para cumplir el fallo, aunque lo que esperan con ese tiempo es que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitan una controversia constitucional contra el incumplido fallo. Por cierto, que el plazo fatal, si no les conceden una prórroga, vence hoy a las nueve de la mañana, y a pesar de ello, hay legisladores que parecen tener decidido irse al choque frontal con el tribunal, como el morenista Ignacio Mier. Uf.

“Alito Pistolas”

La propuesta de Alejandro Moreno para armar a los ciudadanos ante la violencia que se vive en el país no sólo fue motivo de burlas por parte de Morena —el dirigente del partido guinda, Mario Delgado, lanzó el hashtag #AlitoPistolas, y se mofó de que es el dirigente del Partido del Rifle Institucional—, sino que no tuvo eco ni entre los institutos políticos con los que el suyo forma la alianza Va por México. Incluso, la propuesta que lanzó la víspera no obtuvo respaldo unánime entre los propios priistas. Exdirigentes como Dulce María Sauri rechazaron la opción, y también entre la bancada de senadores hubo quienes públicamente manifestaron su desacuerdo con la propuesta, como lo hizo la zacatecana Claudia Anaya. Nos hacen ver que, por lo pronto, al dirigente tricolor no le queda otra que guardar la iniciativa en la cartuchera, para no seguir recibiendo metralla de críticas.