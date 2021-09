Corral y sus fracasos con Duarte

Y fue el gobierno de Chihuahua, cuando aún estaba a cargo el panista Javier Corral, el que se desistió del procedimiento de extinción de dominio de una decena de bienes, ranchos y tierras para ser exactos, asegurados a su antecesor, el priista César Duarte. Y no sólo eso: también declinó la competencia en favor de la Federación de la causa penal por enriquecimiento ilícito, asunto respecto al cual la Fiscalía General de la República aún no se pronuncia. Tras conocerse esas decisiones tomadas días antes de que llegara el nuevo gobierno —alguna de ellas influida por determinaciones de la Corte—, más de uno levantó la ceja al advertir lo que pudiera representar una fragilidad en los encauzamientos judiciales contra Duarte, que contrastaría con la vehemencia del discurso que en el caso enarbolaba el exmandatario panista. Lo anterior no deja de representar un punto negativo para Corral, a quien veían intenciones de incorporarse a la 4T como el nuevo zar anticorrupción. Y es que la realidad, nos comentan, es que los ranchos y las tierras ya volvieron a Duarte. Uf.

• Cabeza de Vaca con Adán

La reunión que anoche acaparó la atención fue la que sostuvieron el recién nombrado secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y fue así porque si un conflicto ha escalado a grados máximos, en los que ha habido duros señalamientos, fuerte confrontación política, desafueros, amparos, controversias y demás ha sido el que han protagonizado el mandatario tamaulipeco y el gobierno del Presidente López Obrador. Aunque también hay señales de distensión como el ajuste de la Ley de Juicio Político en el Senado a la que le veían destinatario. Posible señal de nuevos tiempos, tras el encuentro el mandatario estatal dio cuenta en sus redes de lo siguiente: “Agradezco todas las atenciones del secretario de Gobernación y excolega senador, Adán Augusto, durante nuestro encuentro el día de hoy”. Acordamos fortalecer el diálogo y trabajar en estrecha coordinación por la seguridad y prosperidad de Tamaulipas. Ahí el registro de lo que ya se ve como la mano y los alcances del nuevo titular de Segob.

• Cada uno por su lado

Quien ayer llegó con “blindaje especial” al Senado fue el secretario de Bienestar, Javier May, a quien los senadores de oposición recibieron con pancartas en las que le echaban en cara los 4 millones de nuevos pobres que tiene el país antes de cuestionarlo sobre el uso electoral de los programas sociales. Sin embargo, May no acusó recibo de las “ráfagas” opositoras: hizo oídos sordos a todas las preguntas cargadas de intención. Al final, los senadores del PAN señalaron que fue “una comparecencia sin comparecencia” y que, dijeron, es evidente que el nuevo formato establecido en la Cámara alta sólo es para “proteger” a los funcionarios del Gobierno federal, quienes “simplemente no responden nada”. El blindaje de May volvió a notarse en el mensaje que publicó en las benditas redes, pues agradeció a los legisladores que se escuchara atentamente. “Gracias a las y los senadores que participaron en el diálogo que nos enriquece para continuar con la Transformación de México”.

• De la resolución al enredo

Así que los diputados de la 4T sentaron un nuevo precedente que determina que los fiscales estatales no cuentan con fuero constitucional. Y es que resulta que aprobaron un acuerdo de la Sección Instructora de la pasada legislatura, que presidía el morenista Pablo Gómez, en el que se determinó que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, no contaba con protección, por lo que la Fiscalía General de la República puede proceder en su contra. El acuerdo tuvo el visto bueno del presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, quien subió a tribuna para enfatizar que el procedimiento se hizo conforme a la ley. Nos hacen ver que en la discusión de este asunto, que amenaza con escalar tanto en el debate como en las derivaciones jurídicas, diputados del PAN se mantuvieron al margen y no votaron la resolución, mientras que desde el PRI se lanzaron alertas sobre la posibilidad de que la bancada mayoritaria pudiera estar cometiendo una pifia. El propio fiscal Carmona, con quien, por cierto, trae fuerte pleito el gobernador Cuauhtémoc Blanco, argumentó que se violó su amparo y acudirá, incluso, a la SCJN.

• Sheinbaum, hilando acuerdos y MB

El Tercer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, nos cuentan, fue la pipa de la paz para los diputados de la ciudad, quienes la fumaron al menos para llegar a un acuerdo que dejó a todos contentos: la Jefa de Gobierno sí acudirá al pleno del Congreso capitalino y dará un mensaje frente a todos los grupos parlamentarios; pero hubo una condición para que todo marchara bien: que no hubiera interrupciones ni faltas de respeto. Y tanto cedió la oposición con tal de ver a Sheinbaum, que no le pusieron límite de tiempo para que expusiera su información. A la mandataria capitalina se le están cuadrando las cosas para que el cierre de sus primeros tres años de gobierno sean redondos, pues ayer mismo, desde Palacio Nacional, ya hubo quien le puso las máximas calificaciones a su desempeño, usando la escala que había en la prepa. “Hay otros servidores públicos del gobierno que también tienen MB, casi todos MB, está muy bien, pero de gobiernos independientes, autónomos, soberanos, como el gobierno de la Ciudad, Claudia, de primera, MB”, dijo ayer el Presidente.

• Marko y una victoria solitaria

Este martes en el PAN comenzó a concretarse, nos cuentan, lo que tanto militantes como dirigentes y legisladores sabían: que Marko Cortés llegaría solo al final del camino en el proceso interno, luego de que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, se hizo a un lado señalando distintas irregularidades, situación que se repitió con la exdiputada federal Adriana Dávila, quien no recabó el número suficiente de firmas para anotarse como contendiente en dicho proceso interno, pero denunció que los dados siempre estuvieron cargados hacia el actual dirigente del blanquiazul, como ocurrió incluso cuando hizo esos señalamientos sin tener la posibilidad de hacerlo ante un micrófono y sin sonido, porque lo cortaron en el auditorio principal. Cortés usó el podio y por más de cinco minutos se dedicó a lanzar agradecimientos para llegar sin rival a ratificar su reelección, aunque, por el momento, no en unidad y en un escenario que muchos panistas dicen haber ya visto antes. Uf.