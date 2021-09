Corral no para de perder

A unas horas de tomar posesión como la primera mujer gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván quedó libre de cualquier imputación derivada de las acusaciones que hizo en su contra el gobierno del mandatario estatal saliente, Javier Corral. La panista libró la batalla judicial después de que el magistrado Juan Carlos Carrasco, titular de la Tercera Sala Penal, diera por revocada la vinculación a proceso que existía, con lo que se dio por concluido el caso. Las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado contra Maru Campos, se informó, no fueron contundentes al no precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sobre los fondos supuestamente recibidos del entonces gobernador César Duarte. A partir de este miércoles, con el registro de dos reveses a Corral, el electoral y el judicial, nos comentan, Campos Galván dirá: “A otra cosa mariposa”, y empezará a gobernar el estado más grande del país durante los próximos seis años.

• De Xóchitl a López-Gatell

Del alma, nos dicen, le salió a la senadora Xóchitl Gálvez la expresión que hizo contra el subsecretario Hugo López-Gatell, luego de que el funcionario en respuesta a los amparos que algunas familias han interpuesto para que sus hijos menores de 18 años, muchos de ellos con comorbilidades, sean vacunados, redujera todo a una disyuntiva: “Por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor”, dijo el funcionario. Gálvez, nos cuentan, asumió la voz de quienes reaccionaron con disgusto a lo planteado por el llamado “rockstar de la 4T”: “Es un pend…, eso es, no puede ser que declare una cosa así cuando hay niños que son vulnerables”. Muchos al escucharla en el Senado, nos comentan, asintieron.

• Deslizamientos y soluciones

Donde se pusieron las pilas para atender el caso de 302 familias que perdieron sus viviendas por los deslaves registrados en 11 colonias de Tijuana fue en Baja California. Y es que el gobierno de Jaime Bonilla se movió para suscribir con la titular de la Comisión Nacional de Vivienda, Edna Vega, un convenio que dará formalidad y legalidad al proceso de reacomodo de quienes han resultado afectados por esa situación. Por lo pronto, se informó que las autoridades federal y estatal avalaron los proyectos de prototipo de vivienda en varios fraccionamientos, lo que permitirá, además, reordenar el crecimiento habitacional desordenado en este municipio fronterizo. El mandatario estatal, nos aseguran, solicitó el apoyo del Presidente, quien instruyó a las autoridades de Sedatu a analizar los proyectos en favor de las personas damnificadas. Ayer la presidenta municipal de Tijuana, Karla Patricia Ruiz, firmó los convenios.

• Monreal desactiva un “petardo”

Así que un grupo de senadores de Morena, encabezados por César Cravioto y Antares Vázquez, buscaba ayer mover por su cuenta una propuesta para que el Senado condenara el autorreconocido error del PAN de firmar un acuerdo con el partido ultraderechista Vox. Sin embargo, fue el propio coordinador guinda, Ricardo Monreal, quien atajó esa pretensión y durante la sesión del Senado señaló que lo mejor era no acelerar dicha propuesta. Y no era para menos, nos comentan, pues de haber prosperado ese “petardo”, lo único que habría provocado es ruido, tensión y alboroto. Y es que las bancadas de oposición ya se relamían los bigotes para echar en cara el tema de la desaparición del Fonden por las inundaciones y plantear que lo de Vox era una bomba de humo para no abordar el tema de la crisis migratoria en la frontera sur y hasta los vínculos de políticos morenistas con cuestionados líderes religiosos. Un poco de paz en momentos críticos no le cae mal a nadie, fue la premisa de la decisión finalmente tomada de mandar la propuesta a comisiones, nos comentan.

• Diálogos sobre una cuerda floja

Luego de tensar la cuerda el fin de semana, tras protagonizar un nuevo choque verbal con el dirigente opositor Juan Guaidó —hecho que encendió algunos focos amarillos sobre la adecuada continuación de las negociaciones que tienen lugar aquí en nuestro país—, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apareció en la televisión estatal para celebrar los primeros dos acuerdos entre su gobierno y la plataforma de oposición. Llamó la atención, nos comentan, que reconociera a México. “Sentar a la oposición extremista a hablar de los temas importantes de la economía, de la sociedad, de los temas del país, es un éxito lo de México para todos los venezolanos, para la paz, para la recuperación, lo volvimos a lograr, felicidades a toda Venezuela, gracias a México”. La oposición, por su lado, también reconoció los acuerdos, aunque los denominó “parciales”. Refirió que se avanzará en otros, “pero tenemos muy claro que lo que todos los venezolanos queremos es recuperar la democracia”. Así el proceso sigue, dando pasos en nuestro país…, pero sobre una cuerda floja.

• El affaire Vox, ¿punto final?

Nos dicen que luego del affaire Vox del que se señala al coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Julen Rementería, en la cúpula del blanquiazul tuvieron que conformarse con la disculpa pública que ofreció el senador este martes porque Marko Cortés, quien es el que tiene la última palabra para promover una sanción, es decir, una posible remoción como se lo pidieron varios dirigentes del blanquiazul al oído, está de licencia, y muy ocupado en recabar firmas para reelegirse. Mientras Héctor Larios, quien lo relevó en dicho cargo, tiene su agenda llena, nos comentan, pero de asuntos relacionados con reuniones con grupos religiosos de distintas partes del país, con miras a fortalecer una parte de los principios doctrinarios del blanquiazul. Se buscará que lo de Rementería quede como anécdota partidista. Pero sobre lo que ocurra afuera se verá, porque sus adversarios siguen en el afán de convertir el caso en un lastre tipo yunque.