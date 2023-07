La crisis de Tecámac

Si se le rasca un poquito, nos comentan, se podría dar con las causas de la grave crisis de inseguridad por la que atraviesa el municipio de Tecámac, en donde en un mes crecieron seis delitos, entre ellos extorsión, homicidio y violación. Quien gobierna ya no quería estar ahí. La alcaldesa morenista Mariela Gutiérrez Escalante pidió licencia el 30 de marzo para irse a hacer trabajos en las campañas que en ese momento tenían lugar, pero el 20 de mayo el Tribunal Electoral mexiquense se la revocó, pues realizar proselitismo no es causal para pedir licencia. Mariela volvió y el 3 de este mes nombró a un nuevo titular de Seguridad, el tercero en menos de dos años de su gestión. En su primera administración (2018-2021) hizo seis cambios en esa área y aún no entiende, nos dicen, que para mejorar la seguridad se requiere de mucho más que tantas rotaciones. Y más ahora que el municipio va adquiriendo notoriedad por su proximidad al AIFA.

Transición funcional

Con la novedad de que en el Estado de México, los equipos de Alfredo Del Mazo y Delfina Gómez preparan para este martes la tercera reunión para la transición gubernamental del gobierno, que se concretará en septiembre. Hasta el momento, el gobernador y la mandataria electa han abordado los temas de gobernabilidad, seguridad y salud, por lo que en breve también se prevé que toquen los temas relacionados con el desarrollo y las finanzas del estado, así como la inversión y el crecimiento. Todo indica que el proceso será terso, con civilidad política y que no habrá gritos ni sombrerazos. Por el tamaño, complejidad, población y retos de la entidad es lo más conveniente, nos hacen ver.

Indicadores de la alcaldía Coyoacán

Y empieza a ser tiempo de que los capitalinos revisen cómo ha sido gobernada en los últimos meses su alcaldía, sobre todo, porque no falta mucho para que aparezcan como hongos después de la lluvia quienes digan que van a resolver todo. Lo anterior viene a cuento porque en Coyoacán, nos hacen ver, claramente pueden enumerarse acciones que han sido bien calificadas: la política de seguridad humana Escudo Coyoacán, los dispositivos de chatarrización, el combate a las chelerías, así como el retiro de cable en desuso y el uso eficiente de recursos, son algunas de ellas, ha referido el alcalde Giovani Gutiérrez. Hoy se ve un cambio radical, patente, genuino y auténtico, defiende el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Ávila, el funcionario debajo de aquél obligado a traer el mejor pulso de la alcaldía.

Golpe a motonetos

Y en donde se dio un golpe de autoridad fue en Chiapas, al controlar en poco tiempo una situación que estuvo a punto de desbordarse por la violencia ejercida en San Cristóbal de las Casas por los motonetos. En una acción conjunta, las policías municipal y estatal detuvieron a 12 integrantes de este grupo delictivo que habían generado una situación caótica en la que salieron a relucir las armas de fuego. En el operativo fueron decomisadas 10 motocicletas —el vehículo que éstos usan para delinquir— una camioneta y un arma corta. Pero lo más importante fue que la respuesta decidida de las autoridades disuadió a otros sujetos que pretendían hacer escalar la violencia. El mensaje que muchos leyeron en esta acción de las policías de Chiapas, a la que también se sumó el Ejército, fue que los motonetos dejaron de ser intocables. Pendientes.

Grilla y violencia en Morelos

Nos cuentan que en Morelos la delincuencia no descansa, como lo demuestran los 10 asesinatos registrados en menos de 24 horas entre el sábado y el domingo. Pero quienes tampoco descansan son los grillos, al grado de que hay al menos 16 políticos que buscan suceder al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Tan sólo en Morena hay nueve “suspirantes”, entre ellos dos mujeres cercanas al mandatario: la exdirectora de Lotenal Margarita González Saravia, quien fuera titular de Turismo estatal, y la actual secretaria de Administración, Sandra Anaya Villegas. Pero entre quienes más arraigo tienen están Rabindranath Salazar, a quien el Cuau no desea ver ni en pintura, y la senadora Lucía Meza, quien tampoco es de la gracia del exfutbolista. A raíz de que Blanco desistió de perfilar a su hermano como sucesor, se desconoce quién es su favorito o favorita. Pronto se sabrá, aunque, por ahora, si se encuentra alguna barda promocional de alguno de los mencionados ya sabe por qué.

Para todos hay

Aunque Xóchitl Gálvez le dijo que “el tiro” no es con él, sino con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, le recordó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que estuvo involucrado en la construcción de la Línea 12 del Metro y, por lo tanto, tiene su grado de responsabilidad en el derrumbe y la muerte de 26 personas en 2021. Luego de que el líder del guinda la acusó de recurrir a los moches y hasta los denominó como “móchitls”, desde Tijuana la aspirante opositora le respondió que el verdadero bandido era él y que sus culpas estaban en su denominada Línea Dorada. Se suman y suman, nos comentan, las voces que cuestionan a la hidalguense, aunque, nos dicen que todo parece indicar que ésta también para todos tiene. Uf.