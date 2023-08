Cruje el Frente

Y claramente el Frente opositor no está libre de confrontaciones internas como ayer lo mostraron en las benditas redes el empresario y activista Claudio X. González y el PRI. Y es que el primero publicó un mensaje en el que acusa que “nunca, ni en los terribles tiempos de Peña Nieto, ha habido tanta corrupción y despilfarro. Morena no nada más está repleta de expriistas, es la peor versión del PRI”. El líder del tricolor Alejandro Moreno acusó recibo y le reviró: “Estás equivocado, en el PRI hay priistas calificados, profesionales y eficientes, que le dieron y le siguen dando a México grandes décadas de trabajo, desarrollo y crecimiento. Tu comparación es pendenciera y muy desafortunada”. El senador Manuel Añorve llamó a Claudio majadero y el diputado Rubén Moreira le exigió una disculpa: “Imposible el diálogo si no te retractas”. El empresario no se disculpó, pero reconoció aportaciones del PRI. ¿Será suficiente?

Todas las rutas que llegan al AIFA



Así que la SICT, a cargo de Jorge Nuño, inició una campaña para dar a conocer la conectividad para llegar al AIFA. Con el eslogan “De donde vengas... al AIFA llegas en FA”, la campaña sugiere rutas a la nueva terminal desde puntos estratégicos como el Parque La Mexicana, en Santa Fe; el Monumento a la Revolución; el Aeropuerto Internacional Benito Juárez; Indios Verdes y Ciudad Universitaria. También informa sobre los 9 accesos viales con los que cuenta el AIFA: distribuidor Acceso Principal, Autopista Urbana Siervo de la Nación; ampliación Mexibús 1; autopista Toluca-Naucalpan; Acceso Principal AIFA; Acceso San Jerónimo; modernización autopista México-Pachuca; Camino a Tonanitla y ampliación Tren Suburbano Buenavista-AIFA. No está de más echarle un ojo por si se ofrece, nos comentan.

Las firmas de Quique y Bety



Y a sólo 5 días de que el Frente por México dé a conocer qué aspirantes han pasado el primer filtro de las 150 mil firmas, fue el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el que salió ayer a presumir que Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid consiguieron ya más de 400 mil apoyos. Nos hacen ver que además de a los presidentes de los otros partidos el mensaje es para Xóchitl Gálvez, quien de convertiste en un momento posterior en la representante del Frente tendrá que negociar con los partidos un reparto del potencial pastel que se obtenga de su postulación, y en la lógica, además, de que la hidalguense, quien ha buscado mostrar su independencia de partidos, necesitará apoyo de las estructuras de éstos. “Beatriz y Enrique… cuentan con todo el respaldo del Partido Revolucionario Institucional”, subrayó Moreno, sonriente, en el mensaje de ayer, nos hacen ver.

En Chihuahua no pasan



Y hablando de los libros de texto fue la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la que ayer informó que en su estado ya se busca la forma de acometer el reto de seguir educando con calidad a los alumnos, luego de que expresara su rechazo a los libros de texto gratuitos que, por diversos contenidos en los que se señala un sesgo ideológico, están siendo objeto de cuestionamiento. “Vamos a buscar formas para que nuestros niños sigan aprendiendo, es tan fácil como que ustedes les pregunten a los padres de familia si prefieren ellos que estén recibiendo esta basura de libros de texto”, señaló la mandataria. En la entidad, según se informó, hay ya interpuestos amparos por parte de asociaciones de padres y por una gobernadora indígena, cuyo pueblo no fue consultado para la confección de los materiales. Ahí el dato.

El SNTE, la CNTE y los libros



Y a diferencia de la izquierdista CNTE, a la que la 4T en diversos momentos le ha mostrado simpatía —aunque a juzgar por las acciones de esta corriente magisterial esa simpatía no es recíproca—, fue la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que encabeza Alfonso Cepeda, la que ayer dio su arropo a los nuevos libros de texto gratuitos. Algo no menor si se considera que ese gremio agrupa a la mayor parte de los docentes de educación básica del país. Así la corriente que los disidentes llaman “institucional” ayer descalificó a quienes han llamado a destruir los materiales que han estado envueltos en medio de polémica. El apoyo a los libros de texto se dio un día después de que desde su cuenta de la red social X, la titular de Educación Pública, Leticia Ramírez, publicara una foto en la que ambos aparecen sonriendo a la cámara.

Lo que Gasman quiso decir



Con la novedad de que todo el mundo entendió mal y/o descontextualizó lo que dijo la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, hace unos días. “Aguantar vara fue un llamado urgente a la resistencia y persistencia para transformar la política, porque la forma tradicional de hacerla ya no sirve al país. Queremos una política más justa y respetuosa, una política libre de violencias que convoque y construya”, aclaró ayer. ¿Qué fue lo que dijo antes y que resultó ser hasta polémico y que asegura que se descontextualizó? Ah, pues que “hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política —híjole, me están grabando— es pinche, y así es. Hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara, igual que aguantan los compañeros”.