Declaratoria para Nuevo León

Nos comentan que, ante la dimensión y los impactos de los incendios en Nuevo León, el gobierno de esa entidad, a cargo de Jaime Rodríguez Calderón, solicitó a la administración federal que se haga la declaratoria de emergencia correspondiente para que el estado, en el que había recaído el peso de la atención del problema hasta ahora, pueda acceder a recursos federales y seguir haciendo frente a la conflagración. El Bronco envió el oficio correspondiente a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y a la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa. Las autoridades federales ya habían expresado la víspera su disposición a apoyar a Nuevo León en esta emergencia que ha afectado, hasta ahora, a 135 mil habitantes de cinco municipios.

• Defensora de lujo de Muñoz Ledo

Con la novedad de que el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien ha acusado que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, bloqueó su reelección, cuenta con el respaldo de una defensora que no tiene ni Obama. Así es. Se trata de la senadora Ifigenia Martínez, figura central de la lucha de las mujeres y de la izquierda en el país. “Estoy profundamente sorprendida, hasta el grado de no creer que a estas alturas a mi amigo y compañero y gran mexicano de indudable valía entre los activos de nuestra nación… no se le haya distinguido”, dice Martínez en un video que anda circulando en las benditas redes, en el cual señala también: “espero y apoyo que Porfirio sea reelecto para un segundo término en la Cámara de Diputados, su valiosa labor no ha terminado”. ¿Tendrán sus palabras el poder suficiente para cambiar la decisión del líder nacional de Morena? Al tiempo.

• Campaña y balazos en SLP

Nos cuentan que no es necesariamente la pandemia del Covid-19, sino la violencia armada la que tiene a los candidatos locales de San Luis Potosí temerosos de salir a las calles a hacer campaña. Y es que, dicen, el pasado martes, a Claudio Vega Roque, aspirante a diputado por MC, lo interrumpió una serie de disparos cuando se disponía a grabar un video para promover su imagen en la plaza principal de Tamuín, en la Huasteca, una de las zonas más castigadas por la inseguridad que el gobierno de Juan Manuel Carreras no ha podido erradicar y, como están las cosas, nos explican, puede que no haga mucho, cuando ya cuenta los días para dejar su oficina y un estado inmerso en el fuego cruzado de los grupos delincuenciales.

• Privados… de vacuna y de respeto

Resulta que a más de tres meses de que inició la vacunación contra Covid-19, el Gobierno federal no ha podido aplicar la primera dosis a la mayoría del personal de salud de hospitales privados. Ayer, cientos de trabajadores acudieron a la Escuela Médico Naval, pero sólo unas decenas fueron vacunadas. Los integrantes de la brigada correcaminos les pidieron retirarse luego de estar formados hasta seis horas bajo el sol, sin darles mayores explicaciones, porque sólo se atendería a los trabajadores del sector público. “Si no son del IMSS o del ISSSTE no tienen nada que hacer aquí”, les dijo un sujeto con altavoz en mano, lo cual denota, por decir lo menos, una gran desconsideración. Qué afán de algunos integrantes de esas brigadas de dañar la imagen de los que sí estarían haciendo un trabajo profesional en esas brigadas, nos comentan.

• En el arrancadero

No hay plazo que no se cumpla, así que este domingo inician las campañas políticas para diputados federales y en nueve estados para gobernador. En cinco entidades iniciaron hace ya tres semanas y el lunes pasado en Campeche, pero este domingo darán comienzo en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. En otros ocho estados también iniciarán las campañas para presidentes municipales. A partir del 4 de abril y hasta el 2 de junio, los aspirantes a la Cámara de Diputados federal, 15 gubernaturas, presidencias municipales y Congresos locales estarán llenando los espacios públicos de discusión. Calificadas por el Instituto Nacional Electoral como las elecciones más grandes y complejas de la historia, se llevarán a cabo en medio de la pandemia. Uf.

• El humor de Anaya

Así que fue el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, quien finalmente terminó mofándose de sí mismo, luego de que Internet lo dejara, como dicen las abuelas, barrido y trapeado, al usar su imagen en múltiples, ocurrentes y por supuesto críticos, memes. Y es que el pasado 19 de marzo el panista, quien busca competir de nuevo por la Presidencia en 2024, publicó en sus redes sociales un video en el que criticaba el gasto de algunos hombres en “caguamas”, en vez de llevar el dinero para la manutención de su familia. Y pues le llovió aquello de “con las caguamas no”. Y resulta que ayer replicó una foto en la que su imagen, muy sonriente, es usada para promover la venta de caguamas: “aunque no hayas pagado el gas, la luz y el agua, tú vente por tu caguama. Tres por $100”. Al final se rió de sí mismo, después de la repasada que le dieron.