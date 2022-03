Una desafortunada decisión

Quienes deben estar más que arrepentidos son los 15 presidentes municipales de Michoacán de extracción panista que se negaron a firmar un acuerdo con el gobierno del estado que les hubiera permitido fortalecer la seguridad pública de sus respectivas demarcaciones. Entre los que no firmaron está el edil de Marcos Castellanos, en cuya cabecera ocurrió el episodio violento del domingo pasado que no ha sido del todo aclarado. Los panistas, nos aseguran, se negaron a suscribir el acuerdo por motivos políticos, pues nadie en su sano juicio podría argumentar que se bastan a sí mismos para brindar seguridad a sus gobernados. Hay quien cree que después de lo que ocurrió en San José de Gracia, los alcaldes panistas recapacitarán y uno por uno irán a plasmar su rúbrica en el dichoso acuerdo. Y no hace falta ser muy perspicaz como para imaginar quién será el primero en hacerlo. Ya se verá.

Volantazos del ministro

Nos cuentan que el martes pasado, cuando la Corte discutía una impugnación al Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León por invadir la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia procesal y civil, ocurrió algo que por momentos desconcertó. Es que, nos aseguran, sobre el asunto ya existía un criterio mayoritario de ocho ministros en el sentido de que las legislaturas locales no tienen competencia para legislar en materia procesal civil. Pero resulta que el ministro Javier Laynez dio un giro a su argumentación para concluir que sí existe esa competencia. Y con eso ya no se alcanzó la votación calificada para declarar la invalidez. Nos hacen ver que no es la primera vez que el ministro cambia de criterio en el pleno, y que incluso es una práctica habitual en él que a los otros integrantes de la Corte ya no causa sorpresa, aunque no dejan de registrarlos, porque a veces parecen auténticos volantazos.

Foro por las mujeres

Hay que apartar este fin de semana, nos dicen, porque la consultora Desnormaliza, que encabeza Ana Cecilia Cárdenas, llevará a cabo el foro digital “Ciudades con perspectiva de género”, a través de su página de Facebook, en el marco del Día Internacional por la Lucha de los Derechos de las Mujeres. Habrá que estar atentos, ya que expertas de diferentes ámbitos hablarán sobre el derecho a la ciudad y a los espacios públicos en un entorno pensado para los usuarios masculinos, donde se requiere atender las necesidades no sólo de las mujeres, sino también de las infancias, las minorías sexuales y de género y las personas con discapacidad. La iniciativa privada también tendrá participación en este diálogo para promover la igualdad de género en México, pues el equipo de Fomento Social Citibanamex y Uber, presentarán propuestas y resultados de distintas iniciativas. Pendientes.

Chavos morenistas pro-Putin

Con la novedad de que “el niño se le salió de la cuna” a Morena. Así pensaron varios ayer luego de que en ese partido siguieran mostrándose discrepancias internas, pero en esta ocasión no por un tema electoral, sino ahora por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y es que las Juventudes de Morena Estado de México sacaron un manifiesto de respaldo a Vladimir Putin y a la intervención militar en territorio ucraniano, al señalar como responsables a Estados Unidos, a la OTAN y a la Unión Europea por motivar a Ucrania para, según señalaron, montar armas en sus fronteras con Rusia. Si bien la expresión fue muy bien recibida y hasta celebrada por la embajada rusa en México, que agradeció el apoyo, en la dirigencia nacional del partido, a cargo de Mario Delgado, poco tardaron en salir a aclarar que respeta la libertad de pensamiento de sus militantes, pero que lo expuesto por los jóvenes morenistas no expresa la posición oficial de Morena. Uf.

El anuncio de salida en el PAN

Con más de dos años de antelación, el PAN comenzó ayer, de facto, la carrera presidencial para el 2024, ya que su dirigente Marko Cortés exhortó a todos los militantes que quieran contender, a comenzar a mostrarse para ser tomados en cuenta. Desde hace unos meses, nos cuentan, ya se barajan muchos nombres como el de los gobernadores Mauricio Kuri, Mauricio Vila, Maru Campos y Francisco García Cabeza de Vaca o el del excandidato presidencial Ricardo Anaya, o el de los legisladores Santiago Creel, Margarita Zavala y Lilly Téllez. A pesar de que hay muchas cartas, los albiazules tienen un convenio con el PRI y el PRD y tendrán que esperar a que se manifiesten estos partidos, así que el camino será muy largo. Como sea, ayer lo que pareció escucharse fue el pistoletazo de salida. Habrá que estar pendientes a ver quién da las zancadas más largas y constantes, nos comentan.

El cabildeo de Quirino

Fue el exgobernador de Sinaloa, el aún priista Quirino Ordaz, quien anduvo ayer por los pasillos de la Cámara alta para tratar de generar apoyos a su nombramiento como embajador de México en España. Dicen que su visita, que, por cierto, ocurre en la víspera de su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores, como parte del proceso de ratificación, volvió a confrontar la opinión entre la bancada tricolor. Y es que hubo quienes públicamente manifestaron su respaldo a Ordaz Coppel, como el exgobernador del Edomex, Eruviel Ávila, aunque otros, que son aún un grupo mayoritario, volvieron a dejar claro que no darán su brazo a torcer, porque a su juicio el sinaloense traicionó al tricolor y entregó la plaza a Morena. Sigue irremediablemente perfilándose el escenario, nos señalan0, en el que le revocan su credencial priista. Por fortuna para él ese documento no se lo pedirán en el avión en el que muy pronto estará cruzando el charco, nos comentan.