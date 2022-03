Otro mensaje tricolor

Nos cuentan que, el pasado fin de semana, fue el tricolor el que mandó una nueva señal de que le va a poner toda su fuerza a una elección. Y es que así como pasó en Durango, en donde arropó a Esteban Villegas, ahora fue en Hidalgo donde la plana mayor priista se dio cita a cerrar filas con su candidata al gobierno estatal, Carolina Viggiano. ¿Y quiénes estuvieron en la reunión del Consejo Político Estatal? Alejandro Moreno, dirigente nacional, los gobernadores priistas en funciones, Omar Fayad, Alfredo Del Mazo y Alejandro Murat, de Hidalgo, el Estado de México y Oaxaca, respectivamente; todos los diputados federales del PRI; el coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, así como el senador guerrerense Manuel Añorve. Ahí la lista.

Orozco patea la unidad panista

Nos hacen ver que la frontalidad que los dirigentes y legisladores del PAN exhiben un día sí y otro también en contra del Gobierno federal podría ser muestra de un principio de unidad y de acción. Sin embargo, ésta es diferenciada en la parte que corresponde a los gobernadores emanados de ese instituto político, articulados en la Goan, una agrupación que no todos sus integrantes respetan. Prueba de ello está en la renuncia a la misma que presentó el pasado 24 de febrero el mandatario de Aguascalientes, Martín Orozco, y que se conoció ayer. Y es que el mandatario panista anunció su decisión de no participar más en ese foro respecto del cual había marcado distancia desde hace algunos meses. Quienes conocen las tripas de Acción Nacional, no dejan de hallar como posible explicación en la decisión tomada, una conocida enemistad del gobernador con el dirigente Marko Cortés. Lo que es un hecho es que en medio de procesos electorales relevantes, este anuncio cae como un inoportuno golpe a la unidad albiazul y al propio Cortés. Uf.

Abiertos a Rusia

Aclaró ya el Gobierno de México que no habrá de cerrarle el espacio aéreo a las aerolíneas rusas. Esto en medio de la escalada de sanciones que le han llovido a ese país tras la decisión del presidente Vladimir Putin de iniciar la guerra contra Ucrania, acción que en sólo cinco días ha dejado amplias huellas de muerte y destrucción. La aclaración sobre los vuelos de Rusia se hizo en la mañanera de ayer, como para sacar las castañas del fuego al secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien el pasado 26 de febrero le hizo un guiño a Aeroflot, empresa de origen ruso. “Saludo con afecto a nuestros amigos de la prestigiada aerolínea @aeroflot, esperando una pronta conectividad entre las naciones y desde luego a la Ciudad de México. Les recuerdo que el turismo es sinónimo de paz, amistad y comprensión entre los pueblos”, publicó el funcionario, que ayer tuvo un espaldarazo.

4T se aferra al caso ABC

El que no ha soltado el tema del incendio en la guardería ABC es el bloque de la 4T en San Lázaro. Nos cuentan que, tras las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien aseguró que el sexenio de Felipe Calderón protegió a la familia de la diputada panista Margarita Zavala para que no fuera señalada como responsable, los coordinadores parlamentarios de Morena y aliados propondrán ante la Junta de Coordinación Política, que preside el priista Rubén Moreira, la creación de una comisión especial para investigar este caso. El tema será discutido este jueves y, de aprobarse en este órgano de gobierno, pasaría al pleno de la Cámara de Diputados para su aval. Algunos legisladores que consideraron la semana pasada que los dichos del ministro representaban parque político para la 4T, se quedaron cortos al suponer que iba a quedarse en el debate. Dará para más, para mucho más, nos comentan.

Aval en el Senado

Hermano del titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, e hijo del académico e historiador Lorenzo Meyer, Lorenzo Mauricio Meyer Falcón, fue ratificado ayer por la Comisión de Energía del Senado como consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Además del apoyo de los senadores de Morena, los panistas también destacaron su designación, sobre todo, porque dijeron que es importante que el titular del Ejecutivo reconozca que, además de honestidad, se requiere capacidad para desempeñar algún cargo. Nos dicen que durante la ratificación se resaltó su participación en la CRE en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña. No sin cierta jiribilla le pidieron que cuando ya asuma como consejero, tras su ratificación en el pleno podría resaltar la importancia de tener órganos reguladores autónomos.

Lula, sólo para cuatroteístas

Para darle la bienvenida a México, los miembros de la 4T le organizaron un evento especial al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, quien compartirá sus experiencias con los representantes de la izquierda mexicana. Aunque, nos comentan, sólo será a los que pertenezcan a la Cuarta Transformación. Por ello, el acto encabezado por Mario Delgado, dirigente nacional del guinda, no contempla incluir a personalidades como Cuauhtémoc Cárdenas o Porfirio Muñoz Ledo. A los que sí ya se les corrió la cortesía y para estar en la primera fila son al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al director general de la CFE, Manuel Bartlett, así como a los integrantes de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación.