No desinformación, sí solidaridad

Nada sería peor que desalentar la solidaridad, ese valor compartido entre mexicanos. Sobre todo, porque hay miles y miles en Acapulco que dependen de ella para sobrevivir en estos momentos. Lo anterior viene a cuento ante la difusión masiva de un audio en el que se señalan supuestos abusos de autoridad. Y es que nadie hasta ahora ha podido verificar su autenticidad y cada vez suena más a un intento por desacreditar el trabajo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Por fortuna, en esta ocasión, se están sumando testimonios, esos sí verificados, que desmienten lo afirmado en ese material. Sí se puede circular hacia el puerto para dejar víveres y suministros. Ninguna autoridad está deteniendo ni confiscando nada. Bien valdría la pena atajar esos mensajes sin verificación no reenviándolos. No debe lastimarse la intención de ayudar. Nunca.

Rubalcava con Xóchitl y Beatriz

Y fue el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien consiguió reunir a dos figuras relevantes del Frente Amplio por México, y con ello mandar un mensaje de cara al proceso que se avecina en la Ciudad de México para determinar quién será el candidato de la oposición a la Jefatura de Gobierno. Y es que resulta que al quinto informe del priista acudieron Xóchitl Gálvez y quien fuera la principal contendiente de ésta en el proceso interno del Frente a nivel nacional, esto es, la priista Beatriz Paredes. Nos dicen que Rubalcava no desaprovechó la oportunidad para señalar la importancia del trabajo unido con metas compartidas y no faltó quien recordara que este último tiene un perfil conciliador que en su momento le permitió tener una buena relación con la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ahí el dato.

Renovación del Metro

De gran relevancia, nos comentan, la reapertura del primer tramo de la Línea 1 del Metro, tras un año y tres meses de permanecer cerrada. El asunto no es menor, pues la renovación total del sistema fue producto de una decisión que administraciones capitalinas anteriores no se atrevieron a tomar. La Línea 1 agotó su vida útil hace muchos años, por lo que usarla en las condiciones en las que estaba representaba un riesgo para la seguridad de los usuarios. No bastaba con darle mantenimiento, había que renovarla totalmente y eso implicaba cerrarla, con la molestia prevista para miles de usuarios todos los días. La decisión se tomó y el resultado es una nueva línea —en un primer tramo de 11 estaciones— que beneficiará a 250 mil personas cada día. Lo anterior, nos dicen, es un ejemplo de cuando se actúa con responsabilidad, sin importar los posibles costos políticos.

Colaboración en Guerrero

Nos cuentan que dentro de la tragedia que se ha vivido durante cuatro días en Acapulco y otros municipios de Guerrero, lo positivo es la colaboración que se ha visto entre instituciones de distintos órdenes de gobierno. Un hecho a destacar fue el traslado, el pasado viernes, de seis menores, cinco recién nacidos y una niña de tres años de edad, hacia hospitales del ISSSTE y del IMSS de la Ciudad de México, en helicópteros de la Armada y del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los elementos del ERUM, perteneciente a la misma dependencia, han estado muy activos en la atención de personas que resultaron lesionadas como consecuencia del paso del huracán Otis. Y ayer circuló una imagen en la que se aprecia a una mujer policía capitalina en momentos en que amamanta a un bebé. Esas muestras de solidaridad, nos dicen, resultan alentadoras en medio de la desgracia. También vale la pena tenerlas en cuenta.

Madruguete en Veracruz

Y quien decidió no esperar los 10 días que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, fijó como nuevo plazo para dar a conocer a los ganadores de las encuestas en nueve entidades fue Eric Cisneros Burgos, exsecretario general de Gobierno de Veracruz. El sábado, Eric publicó en sus redes sociales: “A las y los veracruzanos les digo: ya somos ganadores de la encuesta, por nuestras convicciones, por nuestro trabajo y contacto permanente y porque hemos defendido nuestra identidad”. Ayer, varios medios de comunicación locales que reseñaron actividades de Eric del fin de semana se refirieron a él como “el virtual ganador de la encuesta de Morena”, ya sea, nos dicen, porque se fueron con la finta del madruguete del sábado o porque tienen algún interés en hacerle el caldo gordo al adelantado. Habrá que ver qué piensan de esto Rocío Nahle y otras corcholatas jarochas a las que otras casas ven como punteros.

Por fideicomisos, aún hay tiro

Y el asunto que no está cerrado es el de la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Muestra de ello, nos comentan, fue la movilización que ayer llevaron a cabo cientos de sus trabajadores en Guanajuato, en medio del Festival Cervantino, al que acuden turistas locales y extranjeros. Apenas el viernes pasado, la reforma que pone fin a los fondos fue publicada por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación, con lo que se abrió el periodo para que los trabajadores se amparen y los legisladores acudan a la Corte a impugnar. Del lado morenista tampoco está cerrado el tema, porque el promotor de la reforma, el coordinador de Morena en Diputados, Ignacio Mier, ayer mismo llamó a los ministros a excusarse de atender las controversias del Legislativo para no caer en un “conflicto de interés”. Así que en el caso de los fideicomisos, aún hay tiro.