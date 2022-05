Dudas en el caso de Sandra Cuevas

Varias dudas generó hace unos días información difundida en las benditas redes sobre un fallido intento que habría realizado la alcaldesa de Cuauhtémoc para salir del país y viajar a San Antonio, Texas. Tantas que la propia funcionaria difundió un documento para informar de la cancelación de medidas cautelares en su contra, junto al mensaje: “Sí puedo salir del país”. Sin embargo, no ha quedado claro lo que finalmente ocurrió, porque si bien ya se aclaró que no fue el Instituto Nacional de Migración el que le impidió volar, no se sabe si fue la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU quien no la dejó ingresar a su territorio. Si esto sucedió valdría la pena saber el motivo: ¿Por alguna indagatoria pendiente en el país vecino? ¿Alguna ficha roja? ¿O simplemente porque no se han actualizado con la información de su caso? En algún momento se podría saber, nos comentan.

• Encuentro en el Edomex

La gobernabilidad democrática pasa por el ejercicio de la libertad que tiene cada individuo de creencia y de culto. La adopción de valores y enseñanzas dentro de colectividades derivan en la creación de buena ciudadanía y en fortalecimiento del tejido social. Ayer, con el propósito de mantener activado el diálogo con las distintas agrupaciones religiosas de la entidad, fue el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, quien se reunió con integrantes del Consejo Interreligioso del Estado de México, que actualmente encabeza Daniel Alberto Medina Pech. En el encuentro, que se realizó en la sede del Poder Ejecutivo estatal, también estuvieron arzobispos, obispos y pastores de las más diversas iglesias con presencia en el territorio mexiquense para dialogar sobre el papel de las agrupaciones religiosas en la entidad, nos dicen.

• Programa mejorado

Con la novedad de que el programa de entrega de fertilizante, que a principios de la actual administración federal fuera un tema tortuoso y hasta conflictivo, a cuatro años de distancia ha tenido mejoras relevantes en materia de organización y ejecución, al grado de que ayer Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, entidad en la que esa estrategia surgió, dio arranque junto con el titular de la Sader, Víctor Villalobos, al programa Fertilizante para el Bienestar 2022. Nos cuentan que este año, el programa beneficiará a 334 mil productores, con una cobertura de 500 mil hectáreas, alcanzando a comunidades alejadas, muchas de ellas con población mayoritariamente indígena y afromexicana. En tiempos en donde una de las apuestas es ampliar el autoconsumo, ante una escalada de precios de los granos básicos, este programa que apoya a miles de productores de baja escala, es una acción relevante. Ahí el dato.

• Caso Bonilla, a instancia superior

Nos cuentan que, aunque el Senado ya recibió la notificación de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la invalidez del regreso de Jaime Bonilla a su escaño, la decisión final no se ha tomado. Así lo aclaró la propia presidenta de la Cámara alta, Olga Sánchez Cordero, quien puntualizó que el asunto todavía tiene que pasar una última aduana: la de la Sala Superior del Tribunal Electoral. A pesar de que la notificación será procesada en los órganos legislativos, la legisladora precisó que hasta que no reciban la resolución final emitida por los magistrados encabezados por Reyes Rodríguez, no darán por concluido el tema en torno a la senaduría del exgobernador de Baja California. Así que sobre el tema, aún habrá varias aristas de las cuales ir informando, nos hacen ver.

• Demandan a exdirector de Segalmex

La que no quita el dedo del renglón en el caso de los escándalos por presunta corrupción en Segalmex es la senadora panista Xóchitl Gálvez. Y es que la legisladora acudió ayer a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia contra quien encabezara esa institución, Ignacio Ovalle. Si bien este último acaba de ser removido de su cargo, luego de que la Auditoría Superior de la Federación detectara posibles quebrantos por más de ocho mil millones de pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana —dependencia conocida como la Conasupo de la 4T— resulta que fue puesto al frente de otra dependencia del gobierno: el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Un hecho que generó inquietud, sobre todo porque el tema de las cuentas en Segalmex aún no está aclarado.

• Fiesta de historia en Coyoacán

Donde están de fiesta es en Coyoacán, porque resulta que este año la alcaldía cumple medio siglo y para conmemorar su historia, la autoridad local, que encabeza Giovani Gutiérrez, ha organizado un interesante plan de actividades. Fundado en 1522, Coyoacán fue el primer ayuntamiento de la Cuenca de México o del Valle de México, recordó el director general de Gobierno, Obdulio Ávila, quien en recorrido histórico, ya en tiempos más actuales, recordó que la alcaldía fue casa de personajes como Frida Kahlo, Diego Rivera, Salvador Novo, Emilio El Indio Fernández, Adolfo López Mateos, Miguel de la Madrid, David Alfaro Siqueiros, León Trotsky, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Juan Villoro, Jorge Volpi, Miguel León Portilla, Pablo Neruda. Y esto último viene al caso porque en el programa de conmemoraciones se tomará en cuenta iniciativas de vecinos a quienes interesa el arte y la cultura. Ahí el dato.