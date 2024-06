Empresa señalada

Con la novedad de que la Función Pública ayer publicó en el Diario Oficial de la Federación una circular en la que llama a las instituciones de la Administración Pública Federal a abstenerse de celebrar contratos con la empresa Got Und Glück. Y si le suena el nombre es porque sí, se trata de la misma que por no pagar a su trabajadores, provocó que éstos bloquearan ayer durante 8 horas el Circuito Interior. A los empleados, cuya tarea es mantener limpias las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, la empresa les quedó mal no sólo con su sueldo sino también con su inscripción al Seguro Social. Es curioso, pero resulta que el Poli no iba a contratar a la firma ahora señalada. Tuvo que hacerlo porque ésta se inconformó por el resultado de la licitación que se llevó a cabo. En el IPN hicieron las cosas bien y corrigieron el proceso, pero los de Got Und Glück terminaron haciéndolas muy mal. Y ya se vio el resultado.

No se ponen los guantes

Los que aplicaron la máxima de que para pelear se necesitan dos, en este caso tres, fueron Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Y es que ninguno de los dos mordió el anzuelo que les lanzó Gerardo Fernández Noroña para subirse al ring en la disputa por las coordinaciones de los grupos parlamentarios de Morena en Diputados y Senadores. Monreal, a quien Noroña señaló de haber quedado en sexto lugar en la encuesta de las corcholatas, respondió que se vale opinar, pero no hay que distraerse en conflictos internos en momentos en los que se diseña el segundo piso de la Cuarta Transformación. Sólo presumió ya tener el apoyo de 200 futuros diputados. Adán Augusto, por su parte, sólo dijo que Noroña tiene “todo nuestro respeto, es nuestro compañero, nuestro amigo desde siempre, nuestro afecto, es un compañero valioso y activo del movimiento”. Y pos ya no hubo choque.

Donde me toque

Y son los nuevos nombramientos para el gabinete los que están prendiendo las polémicas. Y es que ahora se anda diciendo que suena el nombre de Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública. Al mismo, hoy dirigente nacional de Morena, lo habían metido en quinielas en la cartera de Gobernación. En la SEP, nos comentan, hay varios retos, como la corrección de los libros de texto de educación básica y el apuntalamiento de la nueva Escuela Mexicana. Sin embargo, entre críticas y controversias, algunos personajes ya empezaron a rememorar el papel de Delgado en la aprobación de la reforma educativa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo cual podría representar un negativo a la hora de decidir. Como sea, tras una reunión anoche con la virtual Presidenta electa, el dirigente morenista dijo que no ha recibido invitación alguna, pero que él va “donde me toque”. Pendientes.

Dos expresidentes encienden las redes

Y resulta que con pocos días de diferencia dos expresidentes tuvieron encima el reflector y la atención. Y es que ahora fue Carlos Salinas, gobernante de 1988 a 1994, el que fue captado en una celebración en España a la que también asistió el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel. Se trató de una fiesta organizada por el empresario y coleccionista Juan Antonio Pérez Simón, en Madrid. Al evento también asistió el expresidente español José María Aznar, según se informó. Aquí dimos cuenta hace unos días que el exmandatario Enrique Peña, gobernante entre 2012 y 2018, anduvo comprando calcetines en una tienda Uniqlo, también de Madrid. El caso es que como ocurrió con la aparición de éste último, la de Salinas también dio sustancia a quienes suelen ponerle dedicación a encender los debates en las benditas redes. Los exmandatarios gobernaron en tiempos separados por 20 años, pero ahora aparecieron en momentos casi coincidentes y en la misma ciudad. Qué tal.

A la Cámara nomás

Y resulta que doña Olga Sánchez Cordero se siente más a gusto al ir a la Cámara de Diputados en vez de colocarse al frente del Instituto Nacional de las Mujeres o en algún otro cargo en el próximo gabinete de la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Fue la propia ministra en retiro la que aclaró a la prensa la rumorología que la pone en el escaparate del gobierno siguiente. Sin dudarlo, atajó: “Yo me voy a la Cámara porque ahí puedo ayudar también mucho a Claudia”. Así es que, nos comentan, no deben ilusionarse sus seguidores para ver a quien se convirtió también en la primera mujer en estar al frente de la Secretaría de Gobernación en este Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ocupando un cargo en la próxima administración pública federal. Es sabido también que en una diputación no es tan demandante ni se vuelve un tiro al blanco, como por ejemplo una dependencia del Gobierno federal. A lo mejor la exministra también está pensando en estar un poco alejada de los obuses políticos, nos comentan.

Dos posiciones en el PJ

Y resulta que trabajadores del Poder Judicial amagaron en días recientes con ir a paro de labores a partir del 1 de julio, según reveló Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF, pero no todos ellos están de acuerdo. Nos comentan que dentro de este mismo gremio incluso hay personas que están a favor de las reformas que está impulsando la Cuarta Transformación, ya que aseguran que los beneficios que hasta ahora tienen “sólo están en las altas cúpulas de este poder; nosotros, los de abajo, no tenemos tanto privilegio y, por el contrario, sí tenemos mucho que reformar al interior. No se trata de apoyar a Claudia Sheinbaum, sino de mejorar y cambiar este sistema que nunca ha sufrido un cambio”, se sinceró uno de ellos. O sea que hay hasta el momento, dos posiciones. Sólo falta ver cuál es la mayoritaria. Pendientes.