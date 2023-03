De donde menos se esperaba, nos comentan, salió un fuerte coscorrón al representante suplente de Morena ante el INE, Eurípides Flores, quien desde el viernes anda en plan de frontalizar contra los consejeros electorales y contra quien se le ponga enfrente tras la promulgación del Plan B. Y es que el fin de semana primero en las benditas redes le recordaron el feliz mensaje que publicó, con foto incluida, cuando Lorenzo Córdova —contra el que ahora pretende lanzarse— llegó a la presidencia del instituto. Aunque el raspón más fuerte vino desde las filas de Morena, pues de “enorme hipócrita” no lo bajó el académico John Ackerman. “Todos conocemos tu triste papel… así como tu cínico manoseo de las impugnaciones contra el fraude de las asambleas de Morena. No se vale ser candil de la calle y oscuridad en la casa”. Uf.

Tesla y el beneficio a SLP



Con la novedad de que Tesla no sólo traerá beneficios económicos a Nuevo Léon, entidad en la que finalmente se asentará. Y es que resulta que en torno suyo se empezará a generar toda una cadena de suministro en la que será fundamental San Luis Potosí, entidad que gobierna Ricardo Gallardo. A esta última le ha ido muy bien, pues BMW decidió abrir una segunda planta y a ella se agrega la de General Motors que ya opera ahí. Es claro que el mandatario estatal emanado del Partido Verde tiene hoy en sus manos datos duros para documentar que la alternancia política en el estado, tras décadas del dominio del PRI y un sexenio del PAN, está dejando atrás el rostro triste, conflictivo y de estancamiento. Hoy todo indica que la economía se ha dinamizado, con nuevas inversiones y miles de empleos. Ahí el dato.

El arropo a Rubalcava



Nos hacen ver que andan un poquito equivocados quienes suponen que el abanderado de la oposición al gobierno de la Ciudad de México en el 2024 será forzosamente un panista, por el hecho de que el albiazul lleve mano en el proceso de selección. Y es que el otro partido grande de esa alianza, o sea el PRI, no deja de tener en la mira como una de sus cartas fuertes al jefe delegacional de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava. Hay por lo menos dos datos a considerar al respecto, primero que el alcalde trae una consistente presencia en las encuestas rumbo a ese proceso de elección de candidato y el segundo que el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, lo tiene presente. Prueba de ello es que durante la conmemoración del aniversario 94 del PRI, dio cuenta de que Rubalcava “tiene presente, pero sobre todo tiene futuro”.

Cambiaron las cosas



Nos recuerdan que hace cuatro años, en los eventos que llevaba a cabo el Presidente López Obrador en Jalisco, parecía consigna el abuchear al gobernador. Ah, pero esa crispación parece haber quedado acotada en aras de que una buena relación institucional entre el poder estatal y el federal se traduzca en beneficios para la población. Un ejemplo de cómo han cambiado las cosas ocurrió el sábado en la base aérea donde Enrique Alfaro tuvo una intervención ante los servidores de la nación de Jalisco, esto es, las bases de la 4T, y frente al propio López Obrador. Ahí, los siervos de la nación aplaudieron con entusiasmo la intervención del mandatario estatal, que habló del compromiso que tuvo Jalisco para contar con todos los espacios para los Bancos del Bienestar y del liderazgo del estado en materia económica y en la creación de empleos.

8M: Las causas de Guerrero



Y fue la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien de manera relevante advirtió la necesidad de mantener la política de cero tolerancia a los matrimonios forzados y a las costumbres que lastimen la dignidad de las niñas. Durante su participación en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, efectuada en la capital, la mandataria guerrerense dio cuenta de cómo su entidad mantiene la lucha por una sentida causa en favor de las mujeres, sobre todo las de la región de La Montaña. “Es un compromiso irrenunciable con todas las mujeres del país, trabajar todos los días para hacer de nuestros estados unos santuarios para las mujeres”, señaló, ante las siete mandatarias que actualmente gobiernan en el mismo número de entidades en el país.

MC, sin rumbo definido



Y quienes no saben para dónde caminar son los integrantes de Movimiento Ciudadano, partido político que encabeza Dante Delgado, porque resulta que no han definido y parece que ya no lo harán, candidatos al Estado de México y a Coahuila. Ayer, la Coordinadora Ciudadana Nacional partidista anunció que tendrá una reunión este lunes en la que discutirá y votará no presentar abanderados en dichos estados, luego de considerar que no se encuentran en condiciones favorables para competir. ¿Será un tema de admitir honestamente una realidad?, ¿de falta de cuadros? O de las dos. Por lo pronto, ya empieza a haber versiones de que no quieren que los acusen de fragmentar el voto opositor en esas entidades. La duda es si, en un momento dado, optan por sumar su fuerza, aunque sea limitada a la alianza Va por México, a pesar de que habían dicho que por ahí nomás no iban a jugar.