Esquivel dice que no, otra vez

Con la novedad de que el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, quien últimamente ha estado teniendo encima los reflectores, activados estos últimos por las especulaciones que genera la sucesión en la máxima posición en el banco central, ayer de plano dijo que le parece desafortunado que desde ahora y con tanta anticipación se esté discutiendo un asunto que habrá de concretarse hasta diciembre. El propio Esquivel —luego de que el pasado 21 de mayo López Obrador anunciara que optará por proponer un relevo— ya había publicado un tuit un tanto juguetón que cilindreó a más de uno, en el que pedía: “A mí ni me apunten. Yo estoy bien de sub. Ya saben que le voy al Cruz Azul” (en un momento en el que aún no se coronaba el equipo de futbol). El caso es que ayer volvió al tema y dijo que no está interesado en el proceso por razones personales y familiares.

• El doble reto de la maestra Delfina

Doblemente complicadas tiene las cosas la titular de Educación, Delfina Gómez, para lograr que se dé un regreso a clases el próximo 7 de junio. El primer escollo son las dudas de algunas autoridades estatales para sumarse al retorno; el segundo es el elemento de que se dará de manera voluntaria. Y es que todo parece indicar que el trabajo de convencimiento a los padres de familia avanza, pero no lo suficiente a juzgar por un sondeo realizado por la Asociación de Padres de Familia, según el cual 46 por ciento, casi la mitad de ellos, no tiene previsto aún mandar a sus hijos a las aulas. A esto se agregan argumentos como los del médico Francisco Moreno, una voz relevante en el tema Covid-19, quien ayer cuestionó: ¿Regreso a clases con 20 por ciento de la población vacunada, a un mes de las vacaciones, con el magisterio vacunado con una vacuna sin fase 3, con la mortalidad que tiene México? Hagamos algo bien, regresemos hasta agosto de 2021. Uf.

• Temas prioritarios

Está ya a la vuelta de la esquina —es el próximo martes— la visita que realizará la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a México, sobre la que diversos expertos coinciden en señalar que tendrá como tema central el de la migración, aunque pudiera no ser el único o tener otros concatenados. Ayer el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, tuvieron en Costa Rica una reunión preparatoria para el encuentro Harris-López Obrador, en la que, de la parte mexicana se informó que los temas tratados fueron: migración, cooperación contra la pandemia y seguridad; mientras que del lado estadounidense el orden fue seguridad y migración. Nos hacen ver que el tema de la pandemia no es otro que el planteamiento que ha venido haciendo México, para poder tener un creciente acceso a vacunas “a fin de avanzar en una distribución más justa y equitativa” de los biológicos a nivel regional.

• Empieza la reflexión, siguen los preparativos

Pues finalmente se acabaron las campañas para elegir 20 mil 415 cargos. Llegó el periodo de reflexión para que durante tres días los ciudadanos descansen del bombardeo de información proselitista y reflexionen sobre la decisión que tomarán frente a las urnas. A partir de hoy y hasta que cierren la casillas el próximo domingo, candidatos, funcionarios públicos y medios de comunicación tienen prohibido presentar propaganda o hacer proselitismo o difundir encuestas de preferencias electorales, o informes de gobierno o cualquier tipo de propaganda gubernamental. Y mientras el silencio empieza a campear, lo que no para son los preparativos para la elección. El INE, que comanda Lorenzo Córdova, hasta ayer había entregado el 65% de la documentación electoral a los presidentes de casilla.

• Hasta el full y lo que falta

Por cierto que el que tuvo un mes intenso en la Ciudad de México fue el Instituto Electoral local no sólo por lo que implica el proceso, sino porque se duplicaron las quejas por actos cometidos en gran medida por los protagonistas de los comicios. De septiembre del 2020 a abril del 2021 hubo 350 expedientes y en mayo llegaron a 680, lo que significa un crecimiento de 94.3 por ciento. Se dice que este último mes de campañas también fue de vértigo para la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la CDMX, que se estrenó en funciones con estas elecciones; sin embargo, en la novedad, muchas denuncias que recibió fueron improcedentes porque, según la Fiscalía, las personas no saben cuáles son los delitos electorales. Las condiciones están puestas para que cualquiera pueda denunciar algún acto irregular durante los comicios. Habrá que ver si siguen hasta el full.

• Mastines con correa

El que levantó ámpula fue el denominado “grupo autodefensa electoral”, conjunto de jóvenes fornidos promovido por Redes Sociales Progresistas alistado para, según se dijo, “ponerle en su mad…” a quienes sorprendiera comprando votos. “Esperemos que lo hagan de manera pacífica (su defensa del voto), no tendrían por qué hacerlo distinto”, dijo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre la aparición de la agrupación, la cual también provocó la reacción del árbitro electoral, que anticipó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador al líder de ese partido en la capital, Pedro Pablo de Antuñano, a quien prácticamente le ordenó “enjaular” a sus “mastines”. Todos esperan, nos dicen, que se cumpla el sabio proverbio de que “perro que ladra…”.