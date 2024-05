La FSTSE con Claudia

Y fue la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado la que ayer anunció su arropo como gremio a Claudia Sheinbaum. El dirigente de esa agrupación sindical, Joel Ayala, fue quien dio cuenta de lo anterior en un encuentro privado de representantes sindicales con la abanderada de la 4T, quien les ofreció mejorar condiciones laborales, fortalecer el ISSSTE y ajustar la Ley del Fovissste para ampliar el acceso a la vivienda. Según se informó, a la reunión asistieron 550 líderes sindicales, entre ellos Liliana Rodríguez Argüelles, del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE; Marco Antonio García Ayala, del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud; Enrique Romero Sánchez, del Sindicato de Trabajadores de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria y Aduanas, y Humberto Espinosa Osorio, del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados. Todos, nos comentan, van con Claudia. Ahí el dato.

“La intención no es agredirla”

Y fue la candidata Xóchitl Gálvez quien ayer se refirió al ataque a tiros perpetrado contra Alessandra Rojo de la Vega, quien contiende por la Alianza va por la Ciudad de México a la alcaldía Cuauhtémoc. Y, nos comentan, lo hizo en un sentido un tanto distinto al de quienes han condenado incluso la posibilidad de que, detrás de la agresión de la que quedó huella en la camioneta, existiera también la intención de atentar contra la vida de la también activista. Y es que la hidalguense declaró: “Yo creo que puede ser un susto, una intimidación, pues se ve que la intención no es agredirla a ella, sino más bien pegarle un susto, porque, por la foto que vi, los balazos pegan en una parte del coche que no ponía en riesgo su vida, pero que no te genera ningún bienestar el que te den unos balazos en una colonia tan complicada”. Ahí el punto de vista de la abanderada de la presidencial de la oposición.

Campaña en la Pensil

Así que dos Mauricios se juntaron ayer en la Pensil para hacer campaña. Y es que resulta que Mauricio Vila y Mauricio Tabe se fueron a gastar suela a esa popular colonia de la Miguel Hidalgo. El propósito, según se informó, era el de escuchar de viva voz el sentir de los vecinos en el tema de la seguridad a partir de la reiluminación de calles y el rescate de espacios públicos como el Deportivo Pavón. Nos cuentan que en el recorrido, Vila, quien compite por el Senado, manifestó su apoyo al candidato por la Alianza Va por la Ciudad de México a esa demarcación. “Muy contento de estar aquí, en la Miguel Hidalgo, apoyando a mi tocayo, quien ha hecho un excelente trabajo en estos tres años y seguramente lo va a seguir haciendo los próximos tres”, le echó una flor el yucateco. Y Tabe se la regresó al presentarlo como el gobernador del estado más seguro del país. Por cierto que, nos comentan, en las imágenes del recorrido lo que se ve es que se juntó bastante barrio.

Arropo empresarial

Y fue ayer que en el Salón del Pueblo del Palacio de Gobierno, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, tomó protesta al Comité Directivo del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México. Ahí, nos comentan, Francisco Cervantes, presidente del organismo cúpula de la IP a nivel nacional, destacó la mejor comunicación que tiene con la administración de la 4T comparada con la anterior y no escatimó elogios hacia la maestra y su gobierno, al destacar que, con ella al frente, en el primer cuatrimestre de 2024 se alcanzó la misma cifra de inversión extranjera que entró a la entidad en todo 2023. La gobernadora en sus redes destacó que “seguiremos trabajando de manera conjunta para cumplir con el Eje 3 del Plan de Desarrollo: Empleo Digno y Desarrollo Económico, siempre garantizando los derechos laborales, impulsando la formalidad, combatiendo la corrupción, empoderando a las mujeres en las actividades económicas y fortaleciendo a las pequeñas y medianas empresas”. Ahí el dato.

Salto al segundo

Y hablando del desempeño de gobernadores en el país, del que damos cuenta con regularidad en este espacio, esta vez vale la pena echar un vistazo al ranking de Mitofsky, donde se dio un movimiento interesante. Porque resulta que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tuvo un nuevo repunte que la coloca como la segunda mejor de todo el país. Y es que resulta que a su administración la avala un 69.6 por ciento de sus gobernados, es decir, 1.6 puntos más que la medición anterior que la situaba en la tercera posición. Si en esa medición sólo se consideran a las mujeres que encabezan el Poder Ejecutivo estatal ocupa la primera posición. Vale la pena referir que en el top 3 del ranking también están Mauricio Kuri y Mauricio Vila. Llama la atención que en todos estos casos de trata de mandatarios emanados del PAN. Ahí el dato.

Sin prisas por el sexto magistrado

Y es en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde los magistrados que conforman la sala superior dieron cuenta de que está todo listo para calificar la elección presidencial. Y es que había generado inquietud el hecho de que el Senado terminara su periodo de sesiones sin nombrar dos magistraturas. Pero ayer se ha aclarado que será hasta el mes de agosto cuando definan quién y qué perfil debe tener el sexto integrante que se necesita por ley para realizar la calificación de la elección. Por el tono del mensaje, no corre prisa y hay una gran confianza en los canales institucionales para cumplir con esa tarea. Por cierto que, otra de las tareas que ayer recibió también garantías para realizarse fue la de informar. Esto luego de que se inaugurara una sala de prensa desde las que los periodistas podrán reportar sobre resoluciones, litigios y demás que se deriven de los comicios del próximo 2 de junio. Ahí el dato.