¿Cómo murió Iván Morales Corrales, el policía que sobrevivió al operativo contra el CJNG?

Iván Morales Corrales era un agente de la División de Inteligencia de la extinta Policía Federal que sobrevivió a un ataque del CJNG durante un operativo realizado en 2015 para captrar a “El Mencho”.

El entonces suboficial de la Policía Federal, Iván Morales Corrales, se encontraba a bordo de uno de los cuatro helicópteros que participaron en un operativo realizado por las fuerzas federales en 2015 para capturar al líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El helicópetero fue derribado y se incendió durante el aterrizaje forzado, y esto dejó como resultado el fallecimiento de ocho soldados y una agente de la Policía Federal, pero el suboficial Iván Morales Corrales logró sobrevivir.

Iván Morales Corrales sobrevivió al ataque del CJNG durante el operativo de las fuerzas armadas con quemadurar en el 70 por ciento de su cuerpo, fracturas, amputación de uno de sus brazos y múltiples daños en órganos internos.

Iván Morales Corrales recibiendo una condecoración en 2015 por el mérito policial de primera clase ı Foto: Especial

¿Cómo murió Iván Morales Corrales?

Durante el juicio en contra de la segunda persona al mando del CJNG, Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, en Corte de Distrito de Columbia, de Estados Unidos, un policía brindó un testimonio anónimo.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “el 1 de mayo de 2015, los sicarios del acusado -actuando bajo las órdenes personales de Oseguera González- derribaron un helicóptero de las fuerzas armadas mexicanas mientras 18 soldados y policías se encontraban a bordo.”

Pese a que dicho testimonio; que ayudó a que se dictara la sentencia de cadena perpetua para “El Menchito”, se brindó de manera anónima, la descripción de la persona que participó en la cote correspondía con Iván Morales Corrales.

Iván Morales Corrales, agente de la División de Inteligencia de la extinta Policía Federal ı Foto: Especial

Casi diez años después, se dio a conocer que un hombre y una mujer que iban a bordo de una camioneta fueron asesinados con impactos de bala durante la madrugada del 30 de abril del 2025 en Temixco, Morelos.

Posteriormente las autoridades confirmaron que quienes fueron interceptados y asesinados por personas que viajaban a bordo de una van blanca; que posteriormente huyeron del lugar de los hechos a bordo de unas motocicletas, fueron Iván Morales Corrales y su esposa, María Eugenia Solís Malagón.

Ataque en contra de Iván Morales Corrales ı Foto: Redes Sociales

El excomisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, realizó una publicación en la que envió su cariño y solidaridad a la familia y amigos de Morales; por lo que la Fiscalía de Morelos comenzó una investigación por posible venganza por parte del CJNG.

“Tras al evento en que casi pierde la vida combatiendo al crimen organizado y una dolorosa recuperación, Iván Morales solamente pensaba en cómo seguir sirviendo al país.” Publicó el excomisionado junto a una fotografía del suboficial.

Iván Morales Corrales y el expresidente, Enrique Peña Nieto, durante el evento del 90 aniversario de la Policía Federal ı Foto: Especial

