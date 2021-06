La fuerza de Del Mazo

Nos hacen ver que con los reflectores puestos en los balances electorales sobre todo de gubernaturas y en la Ciudad de México, no se ha terminado de dimensionar un hecho que tendrá impactos políticos en varios terrenos: el triunfo del gobernador Alfredo del Mazo en el Estado de México. Para empezar, Morena, que con sus aliados tenía 51 de las 75 curules en el Congreso estatal, pierde la mayoría y se queda con 33, mientras la alianza PRI-PAN-PRD se hace de 38. Los guindas, que gobernaban en 57 de los 125 ayuntamientos, tras los comicios se quedarán sólo con 32, pues para la alianza ahora serán 77. El PRI solo, además, va a tener 22. Morena también se queda sin varios municipios clave por población y riqueza: Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán, además de Toluca, Metepec y Atlacomulco. Y dijimos que este hecho tendrá impactos en varios terrenos, pues además de ampliar sus márgenes para gobernar, ¿quién va a ser relevante en las decisiones que tome el PRI en temas de política nacional? Pues sí, Del Mazo.

• Influencers en la mira de la FGR

Con la novedad de que el comportamiento de una buena cantidad de influencers, quienes hicieron promoción en favor del Partido Verde Ecologista en plena veda electoral, provocó ya que se pusiera en acción la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti. Con esto empezará a investigarse si la conducta en la que incurrieron personajes como Bárbara de Regil, Raúl Araiza, Isabel Madow, Celia Lora y Karla Díaz, entre muchos otros, implica un delito y, en su caso, qué tipo de sanción puede proceder en su contra. Nos recuerdan que, por lo pronto, ya un par de involucrados admitió que recibió un pago de 10 mil pesos por hacer la promoción, así que hay un punto de partida. El caso es, nos señalan, cuándo podría ampliarse el caso a los artífices de esta acción en las filas del partido del tucán.

• Adrenalina en la Cancillería

Fueron casi siete horas en las cuales parecía avanzar hacia el desvanecimiento la idea de progreso que había quedado, en el tema de la relación bilateral México-EU, tras el encuentro del Presidente López Obrador con la vicepresidenta de Estados Unidos. Y es que la entrevista realizada por la agencia EFE a Kamala Harris, difundida poco antes de las 14:00 horas, informaba que Kamala había hablado de una solicitud que hizo a los gobiernos de México y Guatemala de “dejar hacer su trabajo” a las ONG y a la prensa. Vinieron entonces las horas en las que funcionarios pasaron de la sorpresa, a la desazón y a la incertidumbre. Poco después de las ocho de la noche llegó la aclaración de que lo dicho por Harris sólo correspondía al caso de Guatemala. Cuando parecía que en la Cancillería se tomaban un respiro tras la visita, les cayó como epílogo una pequeña descarga de adrenalina.

• Ajustes de salida en Aguascalientes

Resulta que el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, realizó cambios en su gabinete a menos de 16 meses de concluir su gestión y, entre los enroques, regresó al polémico Jorge López Martín a la Secretaría de Turismo y como cabeza del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos —la más importante del país y un jugoso negocio que deja muchos millones de pesos al estado—, después de ocupar algunos meses la titularidad de Comunicación Social de la entidad. López Martín, nos hacen ver, es un operador muy cercano al mandatario desde que éste era presidente municipal de la capital hidrocálida y se ha visto envuelto en continuos escándalos y confrontaciones, incluso con integrantes del PAN, donde milita, y con la prensa local. Por esas latitudes se preguntan si, con estos cambios, el mandatario está preparando su salida de gobierno para no dejar recovecos con los que se pueda cuestionar su gobierno.

• Alianza bíblica

Con la novedad de que la grilla por la eventual conformación de mayorías en San Lázaro está alcanzando “niveles bíblicos”. Esto luego de que la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, declaró que su partido no será el Judas de la oposición, lo cual secundó su líder nacional Alejandro Alito Moreno. Ayer fue Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, quien respondió a lo dicho: “no olvidemos que entre los apóstoles había dos Judas: Iscariote, considerado traidor, y Tadeo, prudente y sensible. Estoy seguro que en el PRI habrá muchos Judas Tadeo que quieran transformar a México”. Nos comentan que a Morena realmente le interesa tener votos suficientes como para echar adelante las reformas que, se dijo ayer, el Presidente sí tendría en mente. Los guindas no quitan el dedo del renglón, aunque, por lo pronto, parece más complicado que encontrar el Santo Grial. Uf.

• Violencia contra MC

Así que la violencia se ha ensañado contra políticos de Movimiento Ciudadano, el partido fundado por Dante Delgado y que coordina a nivel nacional Clemente Castañeda. Primero, fue asesinado en plena campaña electoral el candidato de ese partido al municipio de Cajeme, Abel Murrieta; luego, le quitaron la vida a Arturo Flores Bautista, quien contendía a síndico propietario en Landa de Matamoros. Enseguida, fue víctima de homicidio Alma Rosa Barragán Santiago, aspirante a la alcaldía de Moroleón. Ayer, el partido naranja salió de nuevo a condenar de manera enérgica el asesinato de Manuel Aguilar García, presidente municipal de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. “Exigimos nuevamente a las autoridades estatales y federales, que se investigue tan indignante crimen y se castigue a los culpables. La violencia por la que está pasando nuestro país tiene que parar”, señaló.