Golpe importante a generador de violencia 

Revelante, nos comentan, el golpe que dieron las fuerzas federales en Guerrero al abatir a Orbelín Hernández Peñaloza, mejor conocido como El Gordo, quien era jefe de plaza de la Familia Michoacana y jefe de sicarios de Jhony y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos con los alias de el Pez y el Fresa, y a los que se atribuye la autoría de la reciente matanza en la comunidad de El Durazno, en la zona de Tierra Caliente. Fue el pasado 17 de marzo cuando, en el lugar conocido como El Pescado, en Coyuca de Catalán, elementos del Ejército mexicano fueron agredidos por civiles armados cuando realizaban labores de patrullaje. Los uniformados repelieron la agresión lo cual derivó en un enfrentamiento que tuvo un saldo de 5 civiles y 2 militares fallecidos. Entre los primeros, nos dicen, estaba Hernández Peñaloza y dos de sus hijos.

Mensaje contra la violencia



Nos hacen ver que algunos indicios podrían anticipar que en la mañanera de hoy habría un mensaje que de alguna manera tienda a apaciguar las cada vez más encendidas expresiones de violencia política contra la presidenta de la Corte, Norma Piña, como ahora lo fue la quema de una imagen de la ministra en el Zócalo. Ayer, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller hizo una expresión de solidaridad “a todas las mujeres de la política (o circunstancialmente cerca de ésta) ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos”. Y a la voz de la esposa del Presidente se sumó también la de la exministra y hoy senadora, afín a la 4T, Olga Sánchez Cordero, quien advirtió que “las muestras de intolerancia hacia su persona y hacia la institución que representa son inadmisibles. La violencia nunca es la respuesta”.

Samuel García contra la refinería



Y fue el gobierno de Nuevo León, a cargo de Samuel García, el que ayer anticipó que aplicará sanciones fuertes a Pemex, que podrían implicar una clausura, por la contaminación de la refinería de Cadereyta. Esto, por una falla que, mencionó el gobernador, el director de la planta ya reconoció. Ayer, el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente estatal reportó que la refinería ha emitido más del 90 por ciento de todo el dióxido de azufre que se genera en el Área Metropolitana de Monterrey. Un gas que, es sabido, afecta la salud. Por lo pronto, el mandatario estatal también informó que ya avisó al Presidente de estos hechos y reveló un video en el que una nube espesa de color amarillento se esparce por el cielo neoleonés. Pemex ya reaccionó y dijo que se trató de un “desfogue controlado” y negó que hubiese habido riesgo para la población. Hay claramente ahí versiones distintas.

Buena ocupación hotelera en Guerrero



Buenos datos de ocupación hotelera, nos comentan, los que reportan este fin de semana largo los principales destinos de Guerrero que, nos dicen, alcanzaron ya el 91.2 por ciento. El dato da cuenta de que los visitantes aprecian las condiciones de seguridad que hay en los espacios turísticos en la entidad que gobierna Evelyn Salgado. Por lo pronto, Acapulco trae 92.2 por ciento de ocupación; Taxco de Alarcón alcanzó el 99.2 por ciento e Ixtapa-Zihuatanejo promedió 88 por ciento —Ixtapa con 90.4 por ciento y Zihuatanejo 74 por ciento. Por cierto que con estos datos, la Secretaría de Turismo estatal ya empieza a proyectar buenos números para la temporada de Semana Santa. Ahí el dato.

Ignorado olímpicamente



Y el que no deja pasar oportunidad para darle un raspón a Mario Delgado, líder nacional de Morena, es el académico John Ackerman, militante de ese partido y cabeza de la agrupación denominada Convención Nacional Morenista. Ahora este último ocupó un video de la transmisión oficial del mitin del sábado pasado para exhibir un momento particular que se dio casi a final. “En la histórica concentración con motivo del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, el Presidente López Obrador ignoró olímpicamente a Mario Delgado, a pesar de que el dirigente espurio lo llamara en repetidas ocasiones”, escribió Ackerman, quien, nos comentan, esta vez parece tener razón en lo que afirma. Aunque desde hace tiempo así se llevan, nos señalan.

Sonora, peor cada vez



En donde las cosas no mejoran, sino todo lo contrario es en Sonora, en especial en los municipios que están en semáforo rojo por el elevado nivel de incidencia delictiva que presentan. Uno de éstos es Cajeme, en donde el pasado sábado se vivió una jornada violenta, con seis personas ejecutadas. El caso que más conmocionó a la sociedad sonorense fue el de dos jóvenes, de 17 y 20 años, quienes fueron atacados a balazos a plena luz del día en la cabecera municipal, Ciudad Obregón. En varias ciudades de la entidad, como Ciudad Obregón, Guaymas, Caborca o en Empalme, los delincuentes gozan de condiciones que les permiten moverse y cometer sus crímenes a plena luz del día. Eso sólo es posible cuando no hay patrullajes ni policía de proximidad. Nadie conoce la estrategia de seguridad del gobernador de Morena, Alfonso Durazo, y nos dicen que por una sencilla razón: no existe.