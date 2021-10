Grupo Plural y el cortocircuito a la eléctrica

Es más que conocido que en el Senado, para lograr reformas constitucionales, Morena debe tejer fino, ya que ni con aliados logra la mayoría calificada. Y si a eso se agregara que el recién creado Grupo Plural pudiera no respaldar la iniciativa de Reforma Eléctrica del Ejecutivo, entonces la cosa se complicaría más. Bueno, pues esto último ocurrió ayer al aparecer los plurales para aclarar que, así como está redactada la propuesta, no la van a “acompañar”. ¿Y qué efectos tiene eso? Bueno, nos comentan, por lo pronto habría que restarle al voto duro cuatroteísta los votos de Germán Martínez, Nancy de la Sierra y Alejandra León —ya se daba por descontado que el independiente Emilio Álvarez Icaza y el panista Gustavo Madero, los otros dos integrantes del grupo, se inclinaran por el no—. En días pasados se señaló que seguramente la iniciativa requeriría ajustes. El anuncio de ayer también confirmaría ese escenario.

• ¿Abuso contra Laynez?

Así que todo apunta a que el ministro de la Corte Javier Laynez Potisek fue detenido irregularmente por la policía de Torreón, Coahuila —entidad a cargo del priista Miguel Riquelme—, y luego revictimizado, al darse a conocer en redes sociales sus datos personales, junto con la información del arresto, por supuestamente manejar alcoholizado. Tal fue el revuelo que la información provocó que Laynez difundió un comunicado en el que relata lo sucedido la madrugada del sábado, y desmiente que estuviera ebrio: “Nunca acepté ni aceptaré que iba en estado de ebriedad, simplemente nunca tuve la oportunidad de probarlo”. En el mismo acusa que sus familiares debieron pagar 6 mil 500 pesos sin que les dieran recibo alguno. Por cierto que no dejó de llamar la atención que el ministro fuera conduciendo un Stratus 2006.

• Un símil desafortunado

El pleito entre guindas y panistas en el Senado no cesa y ayer otra vez se dio un fuerte agarrón entre senadoras de ambas fuerzas políticas. El conflicto comenzó con el reclamo de la hidrocálida Martha Márquez, del PAN, por el desabasto de medicamentos en el país, principalmente para atender a niños y mujeres con cáncer, lo que desató una serie de críticas de morenistas como Antares Vázquez, quien cuestionó que hablara de “changos” cuando “quiere hablar de elefantes”. “No estoy hablando de changos, sino de niños y de mujeres con cáncer”, reprochó Márquez a la morenista, a quien le reclamó por su falta de sensibilidad. En el choque, la morenista Margarita Valdez dijo que es necesario llamar a los gobernadores para que expliquen la realidad sobre el abasto estatal de medicamentos, por lo que los panistas le tomaron la palabra, pero dijeron que también se debe llamar a directores de instituciones públicas donde ya no tienen con qué atender a los pacientes. Uf.

• Senadores corrigen al INE “con buena fe”

El Senado hubo un cierre de filas para corregir al INE con el fin de que “no pretenda sustituir al Poder Legislativo”. Lo anterior ocurrió porque, a su juicio, el instituto no puede limitar la recopilación de apoyos para la revocación de mandato a través de una app. Señalan que también pueden reunirse las firmas en papel, por lo que aprobaron de manera unánime un punto de acuerdo para “llamar la atención” a los consejeros electorales, a fin de que éstos se remitan a aplicar sin más pretensiones, la normatividad. Y es que en los lineamientos que emitió el organismo electoral, nos comentan, se privilegiaba el uso de una aplicación para recopilar apoyos y sólo establecía el régimen de excepción para capturarlos en papel para determinados casos, por lo que desde la Cámara alta lanzaron un mensaje de “buena fe”, como lo calificó el morenista Ricardo Monreal para que interpreten de manera adecuada dicha legislación.

• Alebrijes y tlayudas en Washington

Y quienes le están poniendo empeño y sentido de oportunidad a los planes de reactivación son el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quienes el próximo 22 de octubre echarán a andar el “Mes de Oaxaca en Estados Unidos”. Una iniciativa, nos señalan, que incluye exposiciones de arte, reencuentros de familias migrantes, muestras gastronómicas y jornadas para fomentar la inversión, promoción y comercialización de productos oaxaqueños, que contarán con la presencia de empresarios de esa entidad y estadounidenses. Las actividades se concentrarán en Washington, en el Centro Cultural Mexicano, donde habrá un altar de muertos, chocolate, mezcal, café, artesanías…, aunque quienes visiten Nueva York podrían sorprenderse si andan por los rumbos del Rockefeller Center con dos alebrijes gigantes de San Martín Tilcajete.

• Comisionitis en el Congreso de la CDMX

Después de que, a paso lento, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación de cinco nuevas comisiones, muchos se preguntan si este robustecimiento del aparato legislativo se traducirá en algún beneficio para los ciudadanos de a pie, si no es que, más bien, significa un oneroso peso. Las comisiones de Agenda 20/30, Bienestar Animal, Ordenamiento Territorial, Reactivación Económica y Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México se suman a otras 40, y hasta los mismos legisladores se preguntan si no se “enciman” las tareas y atribuciones de cada una. Habrá que ver ahora, nos dicen, si tantos grupos de trabajo realmente supondrán una mejora en la productividad de los diputados, cuya imagen no está precisamente bien posicionada entre la población.