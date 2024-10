No hay CURP biométrica obligatoria

Vaya enredo el que se generó en los últimos días a partir de que en el Registro Civil de Veracruz tomaron la iniciativa de hacer su propia CURP biométrica. Y es que a partir de que funcionarios de la entidad empezaron a invitar a la gente a tramitarla se dio un teléfono descompuesto que llevó a suponer que esta decisión, estrictamente local, derivaba de una directriz nacional. Pero no es así. La Secretaría de Gobernación a nivel federal ya aclaró, a pregunta de este medio, que no ha emitido ningún comunicado oficial a las entidades para que sea obligatoria. También, que el trámite de toma de datos biométricos de la CURP no corresponde a una política respaldada por el Registro Nacional de Población y que, por lo anterior, a la fecha no existe ninguna obligación sobre esa toma de datos. Ahí la aclaración.

Ni de aquí ni de allá

Y a la que ayer seguramente le estuvieron zumbando los oídos todo el día, nos comentan, fue a la senadora priista Cynthia López Castro. Y es que ayer las benditas redes se encargaron de difundir profusamente el dato de que en la madrugada, a la hora de votar la reforma de inimpugnabilidad de cambios constitucionales, la legisladora capitalina no emitió su voto. Y que gracias a eso la 4T, a la que le faltaba el legislador Ricardo Sheffield, alcanzó la votación necesaria para avalar esa enmienda a la Carta Magna. Ayer trascendió que sus compañeros le han exigido una explicación y que pronto podría estar en Morena. Sin embargo, ayer en la noche la propia López Castro difundió un mensaje en el que rechaza lo anterior: “No me voy a Morena”, sin explicar qué pasó y dejando por lo pronto la idea de que en ella aplicará aquello de “no soy de aquí ni soy de allá…” Uf.

Avances en el caso Viaducto

Con la novedad de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la CDMX, a cargo de Pablo Vázquez, y la fiscalía capitalina, al frente de la cual se encuentra Ulises Lara, anunciaron ayer la captura de tres personas por su presunta participación en el asesinato de una abogada en Viaducto. Se trata de una caso que sacudió hace unos días a los capitalinos, por la forma, hora y sitio en que se cometió. Por lo pronto, los detenidos presuntamente relacionados con el homicidio de Oralia Pérez Garduño son Christian “N”, Jair “N” y Dayna “N”. “En seguimiento a la indagatoria por un feminicidio ocurrido en Viaducto Miguel Alemán, agentes de la Policía de Investigación de la FGJCDMX, en coordinación con personal de la SSC-CDMX, detuvieron a tres personas, quienes pudieron tener participación en los hechos ocurridos el pasado 17 de octubre”, informó anoche la primera de las instituciones.

Comparecencia de Piedra

Varios momentos de rispidez, nos comentan, tuvo anoche la comparecencia de Rosario Piedra Ibarra en el Senado, durante la etapa de entrevistas que tiene el proceso de elección —aunque en realidad nos dicen que pinta para que sea de reelección— de la o el ombudsperson que encabezará la CNDH en los próximos cuatro años. Y es que hubo participaciones como las de los senadores Ricardo Anaya, del PAN, o Claudia Anaya, del PRI, de duro cuestionamiento. El primero le recordó que la votación del 7 de noviembre de 2019 que se realizó en la Cámara alta para que resultara designada, fue fraudulenta. Y la segunda le dijo: “Déjele el espacio a la Presidenta Sheinbaum de tener una mejor acompañante en la CNDH. Si es por un sueldo yo le regalo el mío”. Piedra, en tanto, atribuyó las críticas a su gestión a que “no nos perdonan” que no emitimos las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial. ¿Qué tal?

¿Bling bling en los partidos?

Con la novedad de que los partidos políticos dispondrán el año entrante de un financiamiento público de 7 mil 354 millones 266 mil 504 pesos, según estipula el proyecto aprobado por la Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral. Por las reglas con las que se configura el reparto, esto es, considerando el porcentaje de votación, será Morena el partido que disponga de la mayor tajada de ese pastel presupuestal: 2 mil 584 millones 356 mil 877 pesos. De ese tamaño, nos comentan, es el fondo que le tocará administrar a los flamantes dirigentes del guinda: Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán. En el PAN, ya sea Jorge Romero o Adriana Dávila —dicen en el albiazul que es mucho más probable que el primero— podrán gestionar una bolsa de mil 294 millones 93 mil 318 pesos. En el PRI, Alejandro Moreno tendrá a su disposición una caja con mil 13 millones 317 mil 474 pesos, mientras en Movimiento Ciudadano, en el partido de Dante Delgado serán mil millones 56 mil 796 pesos. Ahí el dato.

Empiezan a armarse los poderosos comités

Y fueron las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, las que decidieron presentar de manera conjunta una lista de posibles candidatos a conformar el Comité de Evaluación del Poder Judicial, que, una vez integrado, se encargará de decidir cuáles son los perfiles que dicho Poder propondrá para ocupar los distintos cargos que estarán en juego en la elección del año entrante. Los tres poderes de la Unión tienen como límite para conformar cada uno su comité el próximo 31 de octubre. Habrá que ir viendo si la lista difundida ayer es compartida por los otros integrantes del pleno —Lenia Batres no firmó la propuesta de sus compañeras— o cuántos nombres más se agregan para luego dejar la lista final con cinco. Por lo pronto, quedan anotados Raúl Plascencia, Ruth Villanueva, Leoba Castañeda, Silvia Gabriela Ortiz y Manuel Becerra. Ahí el dato.