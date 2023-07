IMSS apunta a Mikel Arriola

Con la novedad de que las investigaciones del IMSS por el caso de las fallas que han presentado elevadores —iniciadas tras los hechos en los que murió la menor Aitana—, ya tienen avances y apuntan a responsabilidades de la administración que en su momento encabezó Mikel Arriola, hoy directivo del futbol. Y es que el Instituto, a cargo de Zoé Robledo, informó ayer que la adquisición de los aparatos de la marca Hitra estuvo llena de anomalías: se modificaron las características de los elevadores a adquirir y los requisitos de quienes participaron, también los términos y condiciones de la investigación de mercado. También hubo irregularidades en la ampliación del plazo de entrega e instalación y hasta alertas de la Asociación Mexicana de Empresas y Escaleras Eléctricas que no se atendieron. Uf.

Reaparece… y tapa vialidades

Ya vienen tiempos electorales y esto lo habrán de resentir en todos los lugares donde se renovarán cargos: estados, distritos, circunscripciones, municipios y, por supuesto, alcaldías de la Ciudad de México. Lo anterior viene a cuento, porque resulta que en Coyoacán anda queriendo reaparecer quien fuera abanderado de Morena en la elección pasada y resultara derrotado por el aliancista Giovani Gutiérrez. Sí, Carlos Castillo Pérez busca figurar, después de dos años, en la política de la demarcación. Sólo que para muchos no de la mejor manera, porque para tratar de ganarse la simpatía de sus líderes y buscar un huequito en las candidaturas, se le ocurrió cerrar, por dos horas, la Calzada de Tlalpan. Se trató de una acción en la que derechos ciudadanos y humanos, como el de la movilidad, resultaron, sin más, afectados. Y sí, ésa fue la mejor idea que pudo tener Castillo para empezar a cosechar simpatías. Y aún hay quien se pregunta por qué habrá perdido.

Nuevos argumentos para MC

Y nos piden no perder de vista los resultados de la encuesta que acaba de realizar la empresa Enkoll, según los cuales un 49 por ciento de la gente quiere que Movimiento Ciudadano postule candidato propio —contra un apenas 21 por ciento que prefiere que se sume a la alianza de PRI, PAN y PRD—. Porque resulta que ese dato se suma a otro perfilado por el partido naranja en el sentido de que son ya la segunda fuerza política del país. Y si a lo anterior se suma la relevancia que tienen el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, quienes puntean como figuras relevantes, por el conocimiento y evaluación positiva de sus gestiones, al partido que encabeza Dante Delgado se le está generando un argumento que se contrapone a la narrativa de que en la oposición el arroz ya se coció.

Recelo en contrataciones

Y quien es visto con cierto recelo en el mundo de las contrataciones públicas, sobre todo en el rubro de compra y renta de vehículos, es Pedro Pidal Gutiérrez, a quien relacionan con una treintena de empresas que han buscado acceder a contratos en tiempos de la 4T. Hasta ahora, se asegura, sólo habría obtenido algunos menores, si acaso uno por unos 80 millones de pesos, y en ello habría tenido que ver que no tiene suficiente experiencia. En el sector, nos dicen, ése es uno de los aspectos más apreciados por las dependencias al contratar, porque los riesgos suelen ser muchos y variados. En la 4T se avecina una licitación de autos para cuerpos de seguridad, y observadores de esos procesos no dejan de ver con extrañeza que alguien con el referido perfil pudiera buscar padrino y meterse. Y están pendientes, nos comentan.

Xochimilco, un desastre

Nos cuentan que en donde hay un gran vacío de gobierno es en Xochimilco, alcaldía azotada por la inseguridad. El lunes apareció un cuerpo en la pista de canotaje de Cuemanco, el sexto en lo que va de la gestión del alcalde José Carlos Acosta. A eso se suma el cateo realizado dos días antes, durante el cual la SSC halló un laboratorio de droga oculto en un sótano y decomisó más de 200 kilos de cocaína. Las autoridades tienen detectados al menos 20 puntos de venta de droga y laboratorios de metanfetaminas. Pero el alcalde se comporta como si no pasara nada y no invierte en policía de proximidad, como sí hacen varios de sus homólogos. El Gobierno central le ha dado todo el apoyo, al grado de que el pasado 1 de junio puso en marcha un plan de rescate. Pero Acosta sigue sin poner nada de su parte.

Tres Marías se cuida solo

Y en donde los comerciantes decidieron no esperar a las autoridades del gobierno de Morelos y del municipio de Huitzilac y actuar por su cuenta es en el poblado de Tres Marías, conocido por ser un lugar de parada obligada para comer o desayunar en el trayecto hacia Cuernavaca. Y es que los dueños de pequeños negocios anunciaron la puesta en marcha de un programa de seguridad, para tratar de que regrese la clientela que han perdido en buena medida debido a la incidencia delictiva que ha registrado un alza importante en esta región en los últimos meses. Se entiende, nos dicen, que los locatarios no confíen en las autoridades, cuando el responsable de la seguridad estatal, en lugar de promover una solución al problema, recomienda a los paseantes no parar en la carretera México-Cuernavaca. O cuando el gobernador Cuauhtémoc Blanco escurre el bulto y le echa la pelota a otros.