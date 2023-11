Inicia un nuevo ciclo

Y será este día cuando Leonardo Lomelí Vanegas asuma como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2023-2027. Será un acto solemne el que tendrá lugar en la Antigua Escuela de Medicina y al que asistirán el rector saliente, Enrique Graue y los integrantes de la Junta de Gobierno, así como directores de facultades, escuelas y de los colegios de Ciencias y Humanidades. Lomelí Vanegas, quien ha ocupado diversas posiciones en la máxima casa de estudios, ha puesto sobre la mesa la posibilidad del diálogo, en un momento en el que el poder presidencial, con el que tendrá que convivir en los próximos meses, ha planteado su visión, aparentemente inamovible, de que la UNAM se encuentra derechizada y lejos del pueblo. Habrá que buscar espacios de encuentro. El hecho es que hoy empieza a correr un nuevo tiempo para todos quienes tienen cerca, de una o de otra manera, a la Universidad. Que sea para bien.

Las reglas del Frente



Así que este viernes las dirigencias de PAN, PRI y PRD darán a conocer las reglas a las que se deberán atener los tres contendientes por la candidatura a Jefe de Gobierno. Al menos así lo adelantó ayer el perredista Luis Espinosa Cházaro, que algo debe saber. Nos recomiendan poner mucha atención al tema de la ocupación de cargos públicos, pues la licencia de Adrián Rubalcava se termina el próximo martes y la de Santiago Taboada una semana después. El regreso de ambos a sus funciones como alcaldes de Cuajimalpa y Benito Juárez, respectivamente, sería incompatible con un proceso interno en el que tienen que realizar proselitismo y participar en debates. Por eso, más de uno piensa que en las reglas del proceso se pondrán candados para obligar a los tres participantes a jugársela, con la separación definitiva de sus cargos. Por lo pronto, pendientes.

El silencio de Cuevas



Nos comentan que no deja de llamar la atención el silencio que ha mantenido la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en torno a lo que la llevó, en sólo dos días, a desistir de participar en el proceso interno del Frente Amplio en la Ciudad de México. Y es que apenas el pasado lunes había advertido que no se bajaría, pero dos días después simplemente no acudió a registrarse. Dicen los que saben que lo que Cuevas no nos quiere contar es que la convencieron de bajarse a cambio de una diputación plurinominal que le llegará a través del PRI. El pasado 21 de febrero, Cuevas anunció su retiro de la política en cuanto terminara su mandato como alcaldesa. Pero también ha dicho muchas otras cosas que a la mera hora no cumple, así que lo más seguro, nos dicen, es que pronto brinque del edificio de la colonia Tabacalera al inmueble histórico de Allende y Donceles. ¿Será?

Presumen unidad en la CDMX



En este espacio hemos reportado la forma en la que se han estado sucediendo mensajes con los que desde las coordinaciones de la defensa de la 4T, tanto a nivel nacional como en las entidades, se busca dar cuenta de que su unidad es real. Así que no podría por ello pasarse por alto la imagen que difundió ayer Claudia Sheinbaum en la que aparece con una buena cantidad de liderazgos de la 4T en la Ciudad de México y por supuesto con quien será la candidata, Clara Brugada. Llama la atención la presencia en la fotografía de dirigentes morenistas de larga data, del Jefe de Gobierno, Martí Batres, de alcaldes y centralmente de quienes participaron en la encuesta, entre ellos el que la ganó, Omar García Harfuch, y quienes ocuparon las posiciones 3, 4 y 5: Hugo López-Gatell, Mariana Boy y Miguel Torruco. A estos últimos Sheinbaum los menciona en su mensaje en redes. Qué tal.

Complicada comparecencia



Como era de esperarse, la titular de la SEP, Leticia Ramírez, no tuvo precisamente un día de campo ayer al comparecer ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde le llovieron los cuestionamientos. Ahí, los partidos de oposición le exigieron cuentas no sólo sobre el saldo de las afectaciones a planteles tras el paso del huracán Otis, sino también sobre el polémico nuevo modelo educativo y la eliminación de varios programas como el de Escuelas de Tiempo Completo y su sustitución por el de La Escuela Es Nuestra. De los cuestionamientos, nos dicen, no salió precisamente bien librada, pues incluso a la funcionaria le pidió su renuncia la priista Cynthia López, quien además le advirtió que la denunciaría por presuntamente mentir a los legisladores. Al final, la funcionaria salió del recinto legislativo con un costal de reproches.

Dina por aquí y por allá



Un par de momentos de incomodidad, nos comentan, pudo haber pasado ayer el Presidente en la cumbre de líderes de la APEC. El primero fue al tomarse la fotografía oficial, porque resulta que el mandatario mexicano fue colocado en la segunda fila, pero a pocos metros de la peruana Dina Boluarte, a la que no quiere ver ni en pintura. La presidenta de Perú salió en primera fila, a la derecha del anfitrión estadounidense, Joe Biden, al igual que los mandatarios de China, Xi Jinping, y de Chile, Gabriel Boric. El segundo momento fue en el almuerzo ofrecido por Biden en el Moscone Center, sede del foro de la APEC. Ahí quedó a dos jefes de Estado (Australia y Nueva Guinea) de distancia de Boluarte. La mayoría del tiempo, López Obrador evitó algún contacto visual con ella, a quien considera “espuria” por tomar la presidencia de Perú tras el golpe de Estado a Pedro Castillo.