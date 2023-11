Mikel se durmió en medio campo

Y quienes pegaron el grito en el cielo fueron los directivos de las ligas de futbol, tanto varonil como femenil, porque resulta que ayer avanzó en comisiones del Senado, con los votos de Morena y MC, una reforma legal que establece la obligación de que haya un salario base igualitario para hombres y mujeres en el deporte profesional. Para ese fin plantea, entre otras cosas, crear una comisión que en un plazo de 180 días fije el referido sueldo base. Fue la senadora morenista Malú Micher quien exhibió, sin embargo, que el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, le habló a las siete de la noche el día previo al análisis de la reforma, para decirle que no está de acuerdo. “¡Tuvieron abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre y noviembre, siete meses y no seis horas para hacer llegar sus observaciones!”, les recetó. Y los regañó porque “así no se hace un cabildeo”. Uf.

Vocación suicida del PRD



Nos comentan que en menos de tres días, el PRD mostró una gran vocación suicida en las dos entidades más importantes del país. En los últimos minutos del domingo, la dirigencia del sol azteca en el Estado de México anunció su salida de la alianza opositora y su decisión de competir por su cuenta en las elecciones municipales y legislativas del próximo año. A los observadores no se les escapa el dato de que lo último que se supo del perredismo mexiquense fue que desde 2018 perdió el corredor amarillo, que incluye Nezahualcóyotl, y no lo ha podido recuperar. Y al dejar el cobijo del Frente, nos dicen, menos lo harán. Y en la Ciudad de México, una pésima operación política llevó a la salida de Víctor Hugo Lobo, el último liderazgo de relevancia que le quedaba. El PRD está en riesgo de perder el registro en ambas entidades, pero hay quienes parecen no darse cuenta.

Los 3 del Frente



Así que la candidatura de la Alianza va por la Ciudad de México se decidirá exclusivamente entre tres varones, todos militantes de los tres partidos coaligados. Luego de que llegó a haber hasta 12 aspirantes, tras el primer filtro quedó descartada la participación en el proceso interno de mujeres y de representantes de la sociedad civil. De tal forma que en las próximas semanas veremos una contienda entre partidos, pues cada uno de ellos apuntó a su gallo: el PAN va con Santiago Taboada; el PRI con Adrián Rubalcava y el PRD con Luis Espinosa Cházaro. Lo deseable, nos comentan, es que el proceso interno se lleve a cabo de una manera pulcra, para que quien resulte seleccionado cuente con la legitimidad necesaria. Existe la duda de si faltarán premios de consolación para evitar rupturas o desbandadas, sobre todo porque la contienda por la Jefatura de Gobierno no será precisamente un día de campo.

Fiebre electoral en San Lázaro



Y es en la Cámara de Diputados donde las prioridades de los legisladores están cambiando. Y, por lo pronto, tres diputados ya solicitaron licencia para poder dedicarse de lleno a las campañas electorales. Se trata de la panista Cecilia Patrón Laviada, quien además dejó su cargo como secretaria general de Acción Nacional para buscar la alcaldía de Mérida; lo mismo hizo el coordinador parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, para contender por la candidatura del Frente Amplio a la Jefatura de Gobierno de la capital. Por último, también el morenista Heriberto Aguilar, quien buscará una senaduría, se separó de su curul. Nos cuentan que hay otro tipo de casos, los que buscan la reelección, quienes no tendrán que separarse de sus cargos, pero se les obligará a acudir a sesiones y se les “amarrarán las manos”, se dice, para que no desvíen recursos legislativos a sus campañas. Bueno, eso se dice.

Frente en Morelos… en veremos



Y en donde el Frente Amplio cantó victoria antes de tiempo fue en Morelos. El PRI, PAN y PRD anunciaron con bombo y platillo a su candidata, pero sin tener los acuerdos amarrados. El pasado 10 de noviembre terminó el plazo para registrar candidatos comunes y sólo PRI y PRD lo hicieron con la senadora Lucía Meza. Y todo porque los hermanos Martínez Terrazas, que controlan al PAN en el estado, se rebelaron en contra del dirigente nacional, Marko Cortés. El pleito es por las candidaturas al Senado y a algunas diputaciones. El Frente todavía tiene otra oportunidad, pues tiene hasta el 25 de este mes para optar por la figura de coalición, como ocurrió en la Ciudad de México. Pero si los panistas no solucionan sus conflictos internos en los próximos nueve días, el blanquiazul tendrá que competir solo. En 2018 lo hizo y no le fue nada bien. Así que… pendientes.

El debate de las ternas



Y por cierto que en la discusión pública que ya se ha abierto por la terna enviada por el Presidente para elegir a quien remplazará en la Corte al ministro Zaldívar, en la propia bancada senatorial de Morena hay voces que consideran que los perfiles propuestos no se ajustan de la mejor manera a la independencia política e ideológica que debe tener un togado. Es el caso del senador Alejandro Rojas Díaz-Durán, quien ya en otras ocasiones ha hecho manifestaciones que no suelen ser de apego a los posicionamientos oficiales del guinda. “La Suprema Corte de Justicia es la garante de que en este país se cumpla la Constitución y la ley, su función no es hacer política”, ha señalado el legislador, quien entró a ocupar el escaño tras la salida de Ricardo Monreal.