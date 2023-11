Kumamoto y el arte de comer sapos

Y al que en estos días no bajan de incongruente, bueno, los más moderados, porque otros son más rudos, es a Pedro Kumamoto. Y todo porque acaba de anunciar que su instituto político hará alianza con Morena, el Partido Verde y el PT en los próximos comicios en Jalisco. El joven, hoy ya no tanto, emergió hace casi una década en el escenario político como el más representativo de los candidatos independientes —cuando esa fiebre invadió los espacios electorales— y tuvo muy buenos números. Logró ser diputado local y luego postularse por una senaduría. El problema es que entre las causas que entonces enarbolaba y por las cuales obtuvo apoyo estaban sus críticas a los partidos “tradicionales”. Incluso alguna vez llegó a decir, según reportes periodísticos, que Morena no iba a llegar a Zapopan. Ahora parece que Pedro ha echado en el baúl sus críticas del pasado. Le interesa ir por Zapopan, municipio que vale comerse un sapo sin hacer gestos, nos comentan.

A pesar de Ana

Con la novedad de que la delegación mexicana se creció al castigo, como se dice en el argot de algunos deportes, y pudo en los Juegos Panamericanos realizados en Santiago de Chile superar adversidades para lograr su mejor desempeño, obteniendo en total 52 medallas de oro 10 más que las 42 obtenidas en Guadalajara, donde estaba hasta ayer la marca mexicana. Y no sólo eso, sino que quedó en el top 3 de naciones, sólo por debajo de Estados Unidos y Brasil, pero arriba de Canadá, Cuba, Colombia y Argentina. El mérito de la representación mexicana, nos hacen ver, radica centralmente en el esfuerzo personal y familiar de los atletas y da cuenta de que los deportistas son de élite no por el apoyo que muchas veces se les regatea o incluso a priori se compromete, sin consultarles, como lo hizo Ana Gabriela Guevara con los premios que los medallistas deben recibir por su desempeño. Viva México.

Va Morena por Tlalnepantla

Nos cuentan que ante la desastrosa administración del presidente municipal de Tlalnepantla, el priista Marco Antonio Rodríguez Hurtado, empresarios locales han empezado a acercarse a liderazgos de Morena. En algunos encuentros, quienes mueven la economía en el municipio se han quejado ante la dirigente del guinda, Gabriela Valdepeñas González, de la crisis de seguridad, algo que, por cierto, se ha reflejado en trabajos publicados en este medio. Dicen los que saben que en Morena ven muchas posibilidades de recuperar este municipio, que en el 2021 les arrebató la alianza PAN-PRI-PRD, en virtud de los malos resultados de quien fue su abanderado. Por lo pronto, el pasado fin de semana la dirigente local tomó la protesta a los miembros de los nuevos Comités de Defensa de la Cuarta Transformación; es decir, a la infantería que participará en las batallas por venir. Veremos qué pasa.

Lía Limón, en la pelea

Como bien se comentó la semana pasada en este espacio, quienes mueven los hilos de Morena en el Congreso de la Ciudad de México hicieron crecer a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, al negarle la licencia solicitada el pasado martes. Lía decidió optar por una separación del cargo más reducida, ahora por 15 días, para que ésta no tenga que ser aprobada por el Congreso. Y además de eso, aprovechará la coyuntura para presentarse arropada por sus seguidores a entregar personalmente la notificación de que se ausentará del cargo por dos semanas. Esa determinación de Lía, nos dicen, revela que la decisión sobre quién será el candidato o candidata de la oposición a la Jefatura de Gobierno del Frente Amplio aún no está tomada, y que Lía está metida de lleno en la contienda, a la espera de las definiciones que, piensan muchos, ya se han alargado demasiado. ¿Será?

Samuel pone fecha

Y quien sigue dando pasos en pos de meterse a la carrera presidencial es el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien ayer definió la fecha de la inscripción ante su partido, Movimiento Ciudadano: será el próximo domingo 12 de noviembre. El mandatario, por lo pronto, se mantendrá en el gobierno de su estado avanzando en varios frentes sin quitar el dedo del renglón para impedir que el bloque del PAN, PRI y PRD se quede con la gubernatura, una vez que entre en vigor su licencia de seis meses. Nos hacen ver que la fecha que ha puesto García Sepúlveda y los plazos de Movimiento Ciudadano también marcan los tiempos en los cuales deberá jugar el excanciller Marcelo Ebrard, pues el plazo para la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena ha vencido para que le resuelvan la impugnación que interpuso por irregularidades en el proceso de las corcholatas.

Estiran la liga en CDMX

Así que los dirigentes nacionales y locales del PRI, PAN y PRD llevaron hasta el límite la negociación sobre los términos de la alianza en la Ciudad de México. Dicen los que saben que tricolores y amarillos presionaban para que se convocara a un proceso interno, pero los blanquiazules no cedían y le apostaban al dedazo, mientras las horas transcurrían dramáticamente. El plazo para registrar la coalición venció a las 0:00 horas de este lunes, y al cierre de esta edición, aún no había definiciones. Si lograron hacer el registro, habrá que ver en qué términos quedó y, sobre todo, leer con mucho cuidado las letras pequeñas. De la forma en que sea definido el candidato o candidata dependerán las expectativas del Frente Amplio en la capital del país. Pero si el método no deja a todos los actores satisfechos, las posibilidades de éxito bajarán de manera importante. Pendientes.