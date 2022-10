Layda y sus nuevos objetivos

Mucha expectación, más de la que originalmente había generado, provocó la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, al anunciar anoche que “siempre sí” exhibirá en su programa Martes del Jaguar información sensible sobre el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Cuando aparentemente había dado marcha atrás a su intención, anoche finalmente la reactivó en medio de reproches al zacatecano, quien previamente la señaló de emprender una “guerra sucia”. “Nosotros vamos a resistir, ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar, todo espionaje ilegal lo vamos a denunciar con firmeza y contundencia, yo espero que la prudencia prevalezca, porque si no es así, se va a iniciar un proceso de ruptura interior”, le había señalado el senador, aparentemente desactivando el golpe. Pero a Layda ese revire no le gustó. Y ahora todo parece indicar que va a soltar la bomba. Uf.

128 kilómetros en una semana



Dato relevante, nos comentan, el de kilómetros de carreteras entregadas por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pues en sólo una semana suman 128. El lunes de la semana pasada: estación Don-Nogales México 15D tramo Imuris Nogales; carretera México 187 estación Chontalpa-Entronque autopista Las Choapas-Ocozocuautla; carretera México 180 tramo Jaltipan-Acayucan y carretera México 185 Coatzacoalcos-Salina Cruz libramiento Palomares. El miércoles se agregó la carretera México 180D, libramiento Villahermosa segunda etapa, y ayer domingo la México 160D La Pera-Cuautla. El Presidente, nos señalan, le está dando todo el respaldo a la SICT en la dependencia y compromisos que sumaban años en proceso, ahora están siendo concluidos. Ahí el dato.

Boda y balas en Sonora



Parecerá nota vieja, pero la violencia sigue desbordada en ciertos municipios de Sonora, de cuya incidencia delictiva dimos cuenta aquí en un trabajo reciente. Apenas el sábado un joven fue ejecutado en Caborca, minutos después de que había contraído matrimonio religioso. El sicario tuvo la osadía de acercarse a la iglesia y asesinar ahí a su víctima sin importarle que lo observaran decenas de feligreses que salían del templo. Empalme, Guaymas y Caborca, siguen dando de qué hablar, y no precisamente cosas positivas. Estos y otros municipios siguen reflejando la incapacidad del gobierno estatal de ofrecer condiciones de seguridad y tranquilidad a los ciudadanos de Sonora. Durante su campaña, el gobernador y exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, nunca dio a conocer su estrategia de seguridad. Ahora algunos piensan que en realidad no tenía alguna. Y parece que sigue sin tenerla.

Por la plataforma de despegue



Con la novedad de que los priistas del Estado de México comenzaron a alinearse en torno a Alejandra Del Moral, quien inició las reuniones con los principales liderazgos. Esto es, no sólo con los exgobernadores del tricolor, sino también con los diputados y los presidentes municipales. En el PRI mexiquense se dio ya el banderazo de salida para que las estructuras comiencen a operar en forma más abierta con la figura de una candidata para los comicios del 2023, de forma más definida. La instrucción, dicen en el tricolor del Estado de México, es promoverla entre las bases y desplegar el conocido avance seccional y cuadra por cuadra en cada región del territorio mexiquense. El tricolor está empezando a pasar del cierre de filas al despliegue de filas, nos comentan.

Cierre de filas en Guanajuato



En esta suerte de diferendos que se abrió entre el Gobierno federal y algunos estatales, fue el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, el que aseguró que su entidad genera envidias y escozor y “tiene mucho qué presumir aunque nos pongan el dedo”. Sus señalamientos se dieron en la asamblea estatal del PAN en la que también sostuvo: “No podría un gobernador aguantar las embestidas que dan tanto a nivel federal como algunas personas que viven envenenadas, si no hubiera unidad con guanajuatenses, esa unidad de gente que te dice: ‘góber no te dejes, dale duro’”. Por cierto que no refirió el nombre de personaje alguno, aunque para muchos, ni falta hubo. ¿Seguirán las tensiones esta semana?, todo parece indicar que sí, nos dicen aunque ya se verá.

La SEP, desconectada



Nos cuentan que casi nadie se ha dado cuenta, pero varias instalaciones de la SEP se encuentran sin Internet desde hace más de una semana. Por lo menos el edificio de oficinas que está en Isabel la Católica, en donde trabajan decenas de empleados, y muchas primarias y secundarias, están en esta situación. Las decenas de empleados acuden todos los días a verse las caras unos a otros, pues sin WiFi no pueden hacer absolutamente nada. Y dicen los que saben que viene lo peor: pronto les serán retiradas también las computadoras, porque son rentadas y el contrato está por terminar. Muchos se preguntan si la nueva titular, Leticia Ramírez Amaya, está enterada de este desconecte, que tiene sus consecuencias, pues muchos procedimientos administrativos están congelados. La pregunta es: ¿Hasta cuándo?