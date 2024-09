¿Quién le cree a Barreda?

Desde el día mismo en que se ausentó, los argumentos no cuadraban, pero sus compañeros decidieron no abandonar a Daniel Barreda. Así que, encabezados por Clemente Castañeda, los senadores naranjas exigieron con una frontalidad inusitada suspender la sesión hasta que su compañero apareciera. Acusaban su detención. Adán Augusto y Noroña afirmaron que no estaba detenido y que habían hablado con él. MC se movilizó y lo encontró en Campeche —a donde llegó procedente de la CDMX—, en una audiencia de su padre que terminó poco antes de que se aprobara la reforma judicial, en lo que su ausencia contribuyó. En la historia que Barreda ha contado hay vacíos y Castañeda lo admite. Por ello, ya le pidió contar la verdad. En otras palabras, nos comentan, que despeje sospechas de traición. Aunque, dicen otros, si camina como pato, vuela como pato y grazna como pato… Uf.

Pensando en lo que viene

Interesante encuentro, nos comentan, el que tuvieron la gobernadora panista de Aguascalientes, Tere Jiménez, y el futuro gobernador de Jalisco, el emecista Pablo Lemus, en el que acordaron que sus gobiernos trabajarán de la mano en la atención de problemas comunes en materias como seguridad, salud, educación, infraestructura y economía. La reunión, nos hacen ver, ha dado cuenta de que ambos han tomado la decisión de ver hacia adelante y no postergar la posibilidad de articular trabajo conjunto. Así, nos dicen, mientras el morenismo en Jalisco insiste en cuestionar la elección, ayer, entre Jiménez y Lemus hubo expresiones en el sentido de “trabajar de la mano, haciendo equipo”. Entre los temas que ya pusieron sobre la mesa están el refuerzo de la seguridad en las carreteras que comunican a las dos entidades, la creación del tren Aguascalientes-Guadalajara, así como la modernización de la carretera Aguascalientes-Villa Hidalgo. Ahí el dato.

Rocha, rebasado

Hay muchos que piensan que la cancelación de la ceremonia del Grito equivale al reconocimiento del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de que la situación que se vive en esta entidad ya lo rebasó. Y es que ayer se cumplieron cuatro días consecutivos de violencia en la ciudad de Culiacán y algunos municipios y comunidades cercanas. Ejecuciones, levantones, ataques armados a casas y negocios, han sido el pan de cada día en lo que va de esta semana. Los comerciantes establecidos arrastran cuatro días de pérdidas, pues no han podido abrir sus negocios y además de la capital, ciudades como Elota, Cosalá y San Ignacio, permanecieron como pueblos fantasma debido a que la gente prefirió permanecer en sus casas por temor a sufrir alguna agresión. No deja de ser sintomático, nos dicen, que los mayores actos de violencia se presenten en el corazón del estado, en donde despacha el gobernador, que en sólo cuatro días quedó nulificado.

El que no fue boletinado

Hablando de temas de inseguridad, nos piden no perder de vista el contenido de la actualización de alertas de viaje que acaba de emitir el Departamento de Estado de Estados Unidos a sus connacionales. Y no tanto por el dato de que 30 de las 32 entidades aparecen en la lista —en algunos casos con la advertencia de plano de no viajar, en otros reconsiderar y en otros más tener muchísima precaución— sino más bien por el hecho de que no aparece el estado de Nuevo León. Lo anterior da cuenta de que el trabajo que se realiza en esa materia por parte del gobierno que encabeza el emecista Samuel García está teniendo resultados. Así que la entidad no sólo está siendo atractiva para que empresas internacionales se instalen, como muestran algunos indicadores de inversión extranjera, ahora también es un buen destino turístico para nacionales y extranjeros. Qué tal.

Vecinos pendientes

Y donde están pendientes ante la ola de violencia que está azotando Sinaloa, es en las entidades vecinas, donde las instituciones de seguridad están buscando la forma de mantenerse apartadas de los enfrentamientos, la violencia y la zozobra. Fue la Secretaría de Seguridad de Durango la que informó que su titular, Oscar Galván, dio cuenta de que “la entidad se encuentra blindada en relación a su colindancia con los estados vecinos”. Puntualizó además que “no se tiene ningún reporte de posibles hechos violentos en nuestro estado”. Y también subrayó que “se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, “teniendo presencia en diferentes regiones del estado para brindar seguridad a toda la población”. Nos hacen ver que, hasta el momento, el choque de dos facciones del Cártel de Sinaloa que no se sabe cuándo podría terminar está teniendo un espacio delimitado. Como sea, las entidades vecinas, andan con los ojos bien abiertos.

La disputa por Zacatecas capital

Con la novedad de que la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, ha propuesto que la alcaldía de Zacatecas, en disputa, al final vaya para el candidato de oposición, Miguel Ángel Varela Pinedo. Se trata de un tema que ha seguido caminos sinuosos, pues la sala regional en Monterrey en su última resolución determinó mantener la nulidad de la elección, misma que había sido definida por el tribunal estatal de Zacatecas, tras concederle razón a Morena y aliados de que el abanderado de oposición incurrió en conductas indebidas. El candidato Varela, sin embargo, ha acusado que detrás de esa decisión influyó la relación de compadrazgo de la presidenta del tribunal electoral de la entidad con el gobernador David Monreal. El caso es que de avalarse el proyecto que se discutirá en breve, eso representará un raspón para Monreal. Pendientes.