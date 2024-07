“Le tocará a la próxima”

Y fue el gobernador Cuauhtémoc Blanco el que ayer evaluó su propia gestión, de cara a la proximidad de saltar del Palacio de Gobierno en Cuernavaca a San Lázaro, donde tiene garantizada su pluri. El mandatario tiene previsto solicitar licencia dos días antes de asumir como legislador y evalúa si regresa a cerrar su administración para luego retornar a la Cámara. “La verdad es que estoy muy contento, muy tranquilo, muy en paz, porque creo que hicimos las cosas bien”, declaró el exfutbolista en cuya administración crecieron de manera relevante los homicidios y la extorsión. Justamente en el tema de seguridad, Blanco sólo dijo que “nos faltó”, y señaló que ese pendiente “ya le tocará a la próxima”. Y sí, a Margarita González Saravia, de Morena, pero quien tiene su propia historia y no era la favorita de Cuauhtémoc, le tocará remontar un partido que le dejan con un marcador adverso. Para ser más precisos, nos comentan, le toca desmarcarse y jugar con un equipo nuevo.

Plazas en el IMSS

Y fue el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, quien anunció el lanzamiento de una convocatoria para contratar a más de tres mil profesionales de la salud en 27 entidades federativas. Serán en total mil 27 plazas de auxiliares de enfermería y dos mil 619 para enfermera o enfermera de atención clínica. En ambas convocatorias, el personal interesado en aplicar deberá estar pendiente de las redes institucionales del IMSS-Bienestar. El funcionario enfatizó la importancia de estos puestos: son “la columna de cualquier sistema de salud y se habían identificado unas brechas importantes de cobertura, de enfermera especialista para cuidados intensivos, quirófanos; pero también ahora para enfermera general o enfermera clínica y auxiliar de enfermería”, Ahí el dato.

¿Qué diría Madero?

Circula en las benditas redes la versión de una presunta propuesta de reforma a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, que permitiría a Alejandro Moreno permanecer al frente del tricolor varios años más. La enmienda también aplicaría para la secretaria general, Carolina Viggiano. De cara a la Asamblea Nacional del PRI que tendrá lugar el domingo próximo, el asunto ha calentado a los opositores de Alito y, por supuesto, a las benditas redes, donde usuarios ya dan por hecho que la propuesta es real, y han cuestionado al campechano comparándolo con el personaje de la película La ley de Herodes que cambia a su gusto la Constitución. En este caso, nos hacen ver, pudiera ser que se haga la aclaración de que la propuesta de reforma al artículo 178 de los lineamientos priistas es falsa. ¿O no? Uf.

El huracán y los gobernadores

Y es a los gobernadores de Quintana Roo, Mara Lezama, y de Yucatán, Mauricio Vila, a quienes se ha visto estos días muy activos y aplicados en la instrumentación de acciones de prevención ante el inminente impacto del huracán Beryl en la península. Ambos encendieron las alertas prácticamente desde la formación del fenómeno en el Caribe y han ido dando informes sobre las medidas que se aplican. En el caso de Quintana Roo, la mandataria estatal anoche informó que todos los municipios ya están en alerta naranja, que significa peligro alto, y su administración ha dispuesto de alternativas para que ciudadanos puedan desalojar espacios en donde podrían estar en riesgo. En el caso del gobernador de Yucatán, éste anunció la suspensión de clases en todos los niveles hasta nuevo aviso, entre otras medidas. Aún están frescos los impactos que dejó Otis, por lo que ninguna medida que se aplique sobrará. Por lo pronto, pendientes.

Las rutas de Noroña

Y nos cuentan que en el Senado de la República ayer hubo una pequeña escaramuza. Ocurrió cuando le preguntaron a Gerardo Fernández Noroña sobre el amago que hizo de regresar la senaduría, ante su inconformidad de no dirigir la bancada morenista. Él respondió: “Nunca dije eso”, pero le mostraron la grabación por lo que al final ofreció disculpas. No pasó a mayores, como no lo hará tampoco su inconformidad, pues ayer reveló que no pidió Gabinete ni Coordinación a la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sino sólo conocer el despacho presidencial. También anunció que será “un senador de a pie” y recorrerá “todos los municipios del país de aquí a que termine mi mandato como senador”, algo que a sus fans evocó el modelo que siguió AMLO para ganar la Presidencia. ¿Será?

Acuerdos y reclamos

Con la novedad de que en la reunión de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con el Presidente resultó el acuerdo de reunirse con Claudia Sheinbaum y se puso sobre la mesa lo que podría ser la última aportación de la indagatoria en el sexenio: pruebas aplicadas a restos que resultaron negativas. Por cierto que, algunos padres andan muy molestos porque una de las personas que fue su vocero y que corrieron del movimiento por preferir la política, Felipe de la Cruz, sigue asumiéndose como representante de “algunos” familiares y dando posturas que, nos dicen, no le corresponden. A pesar de que le han dicho en reiteradas ocasiones que él no es víctima, se sumó a otros familiares que se separaron del movimiento, pues acusan que han tenido beneficios. Nos cuentan que para las siguientes reuniones van a pedir que no lo dejen entrar. Uf.